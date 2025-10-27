Suíça é considerada o país mais competitivo do mundo
Um estudo classificou a Suíça como o país mais competitivo do mundo graças à sua economia e ao seu sistema educacional.
O “Relatório de Competitividade 2025” do think tank Eight Competitiveness Lab avaliou 58 países nas áreas de economia, educação, sociedade e sustentabilidade.
A Suíça ficou em primeiro lugar nas áreas de economia e educação, e obteve uma pontuação elevada em sustentabilidade (quarto lugar) e sociedade (oitavo lugar). O país alpino ficou em primeiro lugar em competitividade na Europa, mas também globalmente, segundo um comunicado divulgado na segunda-feira pela empresa de consultoria EightAdvisory.
Suíça volta a ser o país mais competitivo do mundo
Fatores culturais profundamente enraizados, como o pragmatismo e a regulamentação simplificada, tornam o governo suíço mais resistente a crises do que seus vizinhos, acrescentou. Além disso, o foco em tecnologias futuras, o intenso intercâmbio internacional e também o cuidado com os valores tradicionais suíços foram elogiados.
A Suíça também conquistou o primeiro lugar graças à “sua base econômica sólida, infraestrutura robusta, forte capacidade inovadora e condições fiscais”, concluiu o comunicado.
Adaptação: Fernando Hirschy
