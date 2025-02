Suíços rejeitam reforma verde da economia

O preço da prosperidade? Os eleitores suíços se preocupam com o meio ambiente, mas não querem desmantelar o funcionamento da economia para salvá-lo. Keystone / Laurent Gillieron

No domingo, os cidadãos disseram “não”, em sua grande maioria, a uma proposta ambiciosa dos Jovens Verdes para alinhar a economia do país com os “limites do planeta”.

5 minutos

A rejeição final foi ainda maior do que as pesquisas pré-votação haviam previsto: no final, 69,8% dos eleitores rejeitaram a “iniciativa de responsabilidade ambiental”, e nenhum dos 26 cantões do país (estados) se manifestou a favor. O comparecimento às urnas foi de cerca de 38%, bem abaixo da média de 45%.

O apoio provavelmente se limitou aos círculos de esquerda e ecológicos, disse Lukas Golder, do gfs.bern, à televisão pública suíça, SRF, no domingo. Entre outros grupos de eleitores, no entanto, não havia claramente nenhum interesse por uma proposta tão “drástica” – mesmo que o clima e o meio ambiente continuem sendo questões importantes para muitos, disse Golder.

A iniciativa, apresentada pela ala jovem do Partido Verde, exigia uma emenda constitucional que obrigasse a economia suíça a respeitar os “limites do planeta” – um conceito científico de limites além dos quais a natureza não pode mais se regenerar.

Para conseguir isso, coisas como emissões de CO2, perda de biodiversidade e uso de água teriam que ser seriamente reduzidas – por exemplo, o país teria que diminuir sua pegada de carbono per capita em mais de 90%, estimou o Greenpeace Suíça.

Os defensores da ideia, incluindo os socialistas e uma coalizão de ONGs, não disseram concretamente como tudo isso seria alcançado, embora tenham dito que isso deveria ser feito de uma forma “socialmente aceitável” e dentro de um prazo de dez anos. O Parlamento teria sido responsável por elaborar os detalhes.

Alvo certo, tiro errado?

No domingo, o Jovens Verdes reclamou que o resultado marcou a vitória dos “defensores da situação atual”, que estavam ignorando os avisos científicos sobre a dimensão da crise ecológica. A campanha da oposição usou táticas “alarmistas” para desviar a atenção da proteção planetária para os problemas econômicos, disseram os jovens verdes em um comunicado à imprensa.

Outros apoiadores adotaram um tom mais moderado. A socialista Linda De Ventura disse à SRF que o resultado era esperado; iniciativas de partidos jovens invariavelmente enfrentam dificuldades nas urnas, disse. No entanto, o resultado “não foi uma declaração contra a proteção climática”: votos populares anteriores a favor de novas leis climáticas e de eletricidade mostram que os cidadãos suíços querem progredir, acrescentou ela – mas não na forma proposta neste caso.

Do lado da oposição, Maxime Moix, vice-presidente da ala jovem do Partido do Centro, concordou com isso. Os eleitores se preocupam com o meio ambiente, disse ele à televisão pública suíça, RTS. No entanto, eles querem protegê-lo de forma “pragmática” – não de uma maneira que piore seriamente sua qualidade de vida, e não dentro de um prazo “fora da realidade”.

De fato, durante toda a campanha, os oponentes – o governo, a maioria no parlamento e grupos empresariais – argumentaram que a iniciativa seria ruinosa para as finanças do país. As empresas e os empregos poderiam ser tentados a se mudar para o exterior, enquanto os consumidores enfrentariam preços mais altos, disse o governo. “Grande parte do que constitui o atual padrão de vida na Suíça teria que ser abandonado”, afirmou o governo.

Outros até alertaram que a abrangência das reformas necessárias efetivamente transformaria a Suíça em uma economia em desenvolvimento. “Destruiríamos a prosperidade suíça e voltaríamos a um nível econômico semelhante ao de países como Afeganistão, Haiti ou Madagascar”, disse o parlamentar Nicolas Kolly, do Partido Popular Suíço, de direita, durante a campanha.

Pouca atenção

A sensação de que a votação era uma conclusão precipitada pode ter sido um dos fatores por trás da campanha bastante discreta. De acordo com o Année Politique Suisse, um grupo de pesquisa da Universidade de Berna, a cobertura da mídia foi bem abaixo da média; embora outros motivos para isso possam ter sido os baixos orçamentos de campanha (de ambos os lados) e “eventos de mídia concorrentes”, como a renúncia da Ministra da Defesa da Suíça, Viola Amherd, anunciada em janeiro.

Ainda não se sabe se a iniciativa poderá ter um impacto duradouro na opinião pública. No sistema suíço de democracia direta, até mesmo propostas fracassadas podem, às vezes, ser bem-sucedidas se conseguirem colocar uma nova ideia na agenda – seja a Renda Básica Universal, a abolição do exército ou – no caso desse domingo – o conceito de limites planetáriosLink externo como guia para a estabilidade ecológica.

Edição: Reto Gysi von Wartburg

(Adaptação: Fernando Hirschy)