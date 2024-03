Alfândega suíça apreendeu mais carne do que drogas em 2023

Os agentes aduaneiros apreenderam menos drogas e mais produtos dopantes em 2023, enquanto o contrabando de carne dobrou em um ano, informaram as autoridades na terça-feira.

O Departamento Federal de Alfândega e Segurança de Fronteiras registrou um total de 60,7 milhões de declarações alfandegárias no tráfego comercial no ano passado, informou. Isso representa um aumento de 10% em comparação com 2022, principalmente devido a um aumento de 20% nas importações vinculadas ao comércio online.

A quantidade de produtos falsificados apreendidos permaneceu estável tanto no tráfego comercial quanto no turístico, disse a autoridade alfandegária.

Menos drogas

Enquanto isso, o contrabando de drogas caiu drasticamente, com a alfândega apreendendo 243 kg de maconha, em comparação com 476 kg no ano anterior; a quantidade de heroína apreendida caiu de 11 kg para 7 kg.

A cocaína apreendida ficou em um nível semelhante ao dos anos anteriores, com 110 kg. No entanto, isso não inclui a descoberta em 2022 de meia tonelada na fábrica da Nespresso em Romont, o que levou a uma “aberração” estatística de 568 kg.

A alfândega suíça também interceptou 1.422 pacotes contendo produtos dopantes, 409 a mais do que em 2022. Eles também descobriram 6.659 remessas de medicamentos ilegais, um pouco mais do que no ano anterior, a maioria dos quais (43%) não vinha mais do Leste Europeu, mas da Índia.

O contrabando de carne também aumentou acentuadamente e foi um dos principais focos dos processos criminais do departamento de alfândega em 2023. As autoridades alfandegárias identificaram 263 toneladas de carne importada ilegalmente, mais do que o dobro da cifra de 2022.

Receita fiscal

Alfândega previu uma entrada de impostos de CHF 23,6 bilhões (US$ 26,83 bilhões) em 2023, em comparação com CHF 24,3 bilhões em 2022, o que corresponde a cerca de um terço da entrada total de impostos da Receita Federal Suíça.

O departamento de alfândega atribui a queda anual a uma mudança nos hábitos de consumo.

Por exemplo, os novos padrões introduzidos pela Lei de CO2 incentivaram os consumidores a substituir os sistemas de aquecimento a óleo e a gás por bombas de calor. Isso levou a uma queda na receita do imposto sobre o óleo mineral e dos impostos sobre CO2.

Enquanto isso, a queda na receita do imposto sobre o tabaco se deve a um aumento nas compras de cigarros no exterior ou em lojas duty-free. Além disso, há uma queda no número de fumantes e uma proporção crescente de alternativas ao tabaco com impostos mais baixos.

Traduzido por Deepl/Fernando Hirschy

Como trabalhamos Esta notícia foi escrita e cuidadosamente verificada por uma equipe editorial externa. Na SWI swissinfo.ch, selecionamos as notícias mais relevantes para um público internacional e usamos ferramentas de tradução automática, como DeepL, para traduzi-las do inglês. O fornecimento de notícias traduzidas automaticamente nos dá tempo para escrever artigos mais detalhados. Você pode encontrá-los aqui. Se quiser saber mais sobre como trabalhamos, dê uma olhada aqui e, se tiver comentários sobre esta notícia, escreva para english@swissinfo.ch.

