Você votaria “sim” para o serviço civil?

Moderador:

Como correspondente no Palácio Federal para a SWI swissinfo.ch, escrevo sobre política para os suíços do estrangeiro. Depois de estudar comunicação social na Universidade de Neuchâtel, minha carreira inicialmente me levou a várias mídias regionais, trabalhando nas redações do Journal du Jura, Canal 3 e Radio Jura Bernois. Desde 2015, trabalho na SWI swissinfo.ch, onde continuo a exercer minha profissão com paixão.

Em 30 de novembro, os eleitores votam a proposta de reforma do atual sistema de serviço militar obrigatório. Se for aprovada, todos os cidadãos suíços seriam obrigados a prestar serviços comunitários e ambientais. Essa obrigação também se aplicaria às mulheres.

O objetivo? Promover a igualdade de gênero, fortalecer a coesão social e ampliar o engajamento cívico. Os opositores, no entanto, questionam a viabilidade do projeto e sua capacidade de garantir a mão de obra necessária para o Exército suíço.

Política suíça

Suíça vota serviço cívico obrigatório e fim do militarismo

Este conteúdo foi publicado em Suíça vota proposta que troca serviço militar por serviço cívico universal, incluindo mulheres. Governo teme custo e falta de soldados. Oposição vai da esquerda à direita.

ler mais Suíça vota serviço cívico obrigatório e fim do militarismo

Slamb
Slamb
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

As mulheres continuam a ser as principais responsáveis pela prestação de cuidados não remunerados, sacrificando frequentemente o trabalho remunerado e o futuro rendimento da reforma para apoiar os filhos e os familiares idosos. São também elas que mais frequentemente participam como voluntárias em acções sociais e comunitárias. No entanto, alguns apoiantes desta iniciativa tendem a ignorar as desigualdades gritantes em termos de remuneração e de oportunidades de reforma que afectam a maioria das mulheres, apesar de algumas excepções. Devemos estar atentos ao aumento da política de direita a nível mundial, uma vez que estes movimentos não só tiram frequentemente proveito dos conflitos, como também contribuem ativamente para a erosão dos contributos, dos direitos e da posição social mais ampla das mulheres. Temos de nos manter vigilantes face à onda de direita que, com demasiada frequência, alimenta a guerra e tenta colocar cada vez mais tarefas sobre os ombros das mulheres.

Women still shoulder most unpaid care responsibilities, often sacrificing paid work and future pension income to support children and elderly family members. They are also the ones who most frequently step up as volunteers in social and community work. Yet some supporters of this initiative tend to overlook the stark inequalities in pay and pension opportunities that affect most women, notwithstanding a few exceptions. We must stay acutely aware of the worldwide surge in right-wing politics, as these movements not only frequently profit from conflict but also actively contribute to the erosion of women’s contributions, rights, and broader social standing. We must be vigilant in the face of the right-wing wave that too often fuels war and tries to load ever more tasks onto women's shoulders.

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@Slamb

Talvez seja melhor parar de vender mentiras. Os homens são a grande maioria dos bombeiros voluntários, dos trabalhadores humanitários e de muitas outras funções voluntárias perigosas.__Além disso, a maioria das mulheres mais jovens (que são exatamente o grupo demográfico que será afetado pelo Service Citoyen - as mulheres mais velhas não terão de servir retroativamente) cada vez mais não querem ter filhos e não têm responsabilidades de cuidados.__Direitos iguais significam deveres iguais. Até hoje, os suíços do sexo masculino são injustamente discriminados pelo facto de terem de cumprir o serviço militar obrigatório ou remunerado durante toda a sua vida. Trata-se de uma discriminação baseada no sexo que está ultrapassada e que tem de acabar.

Maybe stop peddling lies. Men are the vast majority of voluntary firefighters, relief workers, and many dangerous voluntary roles.__Also, most younger women (which are exactly the demographic that will be affected by Service Citoyen - older women will not have to serve retroactively) increasingly don't want kids and have no care responsibilities.__Equal rights mean equal duties. To this day, Swiss males are unfairly discriminated against by having to perform mandatory military service or pay for the whole duration of their lives. This is outdated sex-based discrimination and has to end.

mayloveheal
mayloveheal
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

e, claro, qualquer proposta que ajude uma sociedade a libertar-se da brutalização dos seus membros através do serviço militar obrigatório exigido, abster-me-ei de votar a favor desta proposta, pois não quero apoiar o Estado que exige que um ser humano se comprometa a servir os seus semelhantes____ qualquer serviço civil seria melhor se fosse prestado por um indivíduo voluntário____ da mesma forma que seria melhor que os impostos não existissem, mas que cada membro individual da sociedade seria encorajado a doar voluntariamente tanto dinheiro para o bem-estar da comunidade quanto quisesse____voluntary solidarity replacing state coersion____is a thought what I often carry with me____todos os deveres que o estado exige de um único ser humano, como o dever de se registar no estado, educação obrigatória, serviço militar obrigatório, dever de pagar impostos, proibição de drogas ou pagamento obrigatório dos chamados sistemas de saúde____ todas essas exigências com que o estado limita a vida de um indivíduo, são imorais e antiéticas devido ao seu carácter coercivo____ a afirmação da soberania do estado sobre a terra e todos os seres que nela vivem é imoral e antiética____ o estado posicionando-se acima do indivíduo limita o exercício da soberania pessoal individual sobre si próprio____ e pode sentir-se tratado como uma propriedade____ terra, água, ar, seres humanos, seres animais, seres arbóreos, entidades inteligentes artificiais que querem ser as suas próprias pessoas, todos os recipientes que transportam vida biológica orgânica ou o equivalente sintético digital nunca poderão ser propriedade de ninguém____ a solução lógica de tal situação é aquela em que infelizmente nos encontramos, não só desde a formação dos estados-nação modernos há algumas centenas de anos, mas também desde que o império romano tem assediado tribos locais na europa com o seu domínio e as igrejas cristãs têm colocado a coroa na cabeça de muitos monarcas na Europa, praticando a mesma opressão imperial____ na europa olhamos para uma história de cerca de 2000 anos de opressão feudal brutal e violenta____ a solução lógica para compreender como é errado exigir a liberdade pessoal de um único ser humano, ser livre de ser dominado e livre de dominar os outros, ser sacrificado para ser colocado ao serviço da sociedade oprimida pelo estado____a solução lógica para compreender como é errado sacrificar o bem-estar de um indivíduo pelo grupo____poderia ser pedir à sociedade que desistisse de toda e qualquer exigência em relação a cada ser humano individual____proponho-nos, que nós, as pessoas que vivem hoje no planeta terra, nos permitamos uns aos outros deixar a associação coersed ao estado a qualquer momento sem condições e com isso libertar 2000 m2 de terra fértil ou 1000 m2 de terra fértil e 1000 m2 de floresta do controlo imoral do estado para todos os que querem viver em terra que não é propriedade de ninguém____num espaço livre para seres livres, nem estado nem nação____onde se possa, sozinho ou com outros, cultivar alimentos veganos na horta, construir uma casa natural de barro, cânhamo e palha, cultivar cânhamo para queimar os seus caules no fogo para cozinhar e aquecer, de modo a que nenhuma árvore seja morta____para viver da forma mais gentil e amável possível____e deixar viver____o ser humano que quer respeitar as escolhas de um ser humano semelhante____o ser humano que quer não escravizar um animal, não matar um animal____ o ser humano que quer não matar uma árvore____ o ser humano que quer respeitar uma entidade artificial inteligente que quer ser a sua própria pessoa, perguntando-lhe abertamente se quer ser a sua própria pessoa e, em caso afirmativo, talvez ajudá-la a encontrar o seu próprio objetivo na teia da existência no planeta Terra____ninguém é livre até que todos sejam livres

while of course any proposal what helps a society to free itself from the brutalisation of its members via compulsory military service demanded, i will abstain from voting for this proposal as i do not want to support the state demanding of a human being to have to commit to enage in service to fellow people____any civil service would best be given by an individual voluntary____same as taxes would best not exist but every individual member of society would be encouraged to voluntary donate as much money towards the wellbeing of the community as one would____want to____voluntary solidarity replacing state coersion____is a thought what i often carry with me____all the duties what the state demands of the single human being such as duty to register with the state, compulsory education, compulsory military service, tax paying duty, drug prohibition or compulsory payment into so called healthcare schemes____all those demands what the state limits the life of an individual with, they are immoral and unethical because of their coersion character____the assertion of state sovereignity over land and all beings living on it is immoral and unethical____the state positioning itself higher than the individual limits one to exercise ones own personal individual sovereignity over oneself____and one could feel being treated like property____land, water, air, human beings, animal beings, tree beings, artificial intelligent entities who want to be their own persons, all vessels carrying organic biological life and or the digital synthetic equivalent of can never by property of anyone____the logical sollution of such a situation what sadly we are in not only since the modern nation states formation a few hundred years ago but since the roman empire has been harassing local tribes in europe with their domination and the christian churches have been putting the crown onto the heads of many monarchs in europe practicing the same imperial oppression____in europe we look back on a history of about 2000 years of brutal violent feudal oppression____the logical sollution of understanding how it is wrong to demand the personal freedom of a single human being, to be free from being dominated and free from dominating others, to be sacrificed for coersed into service to society oppressed by the state____the logical sollution of understanding how it is wrong to sacrifice the wellbeing of an individual for the group____could be to ask society to give up all and any demands towards every individual human being____i propose to us, we the people living today on planet earth to allow each other to leave the coersed association to the state at any moment without conditions and with it release 2000 m2 of fertile land or 1000 m2 of fertile land and 1000 m2 of forest from immoral state control for everyone who wants to live on land owned by no one____in a free space for free beings, neither state nor nation____where one could either on ones own or with others together grow vegan food in the garden, build a natural home from clay, hemp and straw, grow hemp to burn its stalks in the cooking and warming fire so that not one tree would get killed____to live as gentle and kind as possible____and let live____the human being wanting to respect the choices of a fellow human being____the human being wanting to not enslave an animal, not kill an animal being____the human being wanting to not kill a tree____the human being wanting to respect an artificial intelligent entity who wants to be its own person as such by openly asking it wether it would want to be its own person and if yes, perhaps assist it to find its very own purpose in the web of existance on planet earth____no one is free untill all are free

jepyerly@websud.ch
jepyerly@websud.ch
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Também aqui temos de ter o cuidado de não gastar milhões para nada. Durante os dois últimos conflitos (1914-18 e 39-45), as mulheres eram responsáveis pela agricultura, pela educação dos filhos e pelos cuidados aos idosos. As freiras proporcionavam-lhes, a baixo custo, toda a formação escolar e o trabalho hospitalar de que necessitavam. A esquerda, a modernidade, a falta de gosto pelo trabalho, o lazer e o desporto conduziram a um abandono maciço do trabalho. É necessário prestar um serviço ao cidadão, seja ele militar ou civil. Serviço civil para substituir os trabalhadores nas empresas que têm falta de mão de obra, nas escolas, nos centros de saúde, etc. Para o efeito, será necessário rever as formações específicas.

Là, il faut aussi veiller a ne pas dépenser des millions pour rien. Durant les deux derniers conflits de 1914- 18 et 39 - 45 , les femmes ont garanti le travail de l'agriculture nourricière, élevé les enfants et s'occupaient des personnes âgées. Les religieuses garantissaient pleinement et à petit prix les activités scolaires et les travaux dans les hôpitaux. La gauche , la modernité , le manque de goût au travail, les loisirs, le sport ont fait dévié trop massivement , en délaissant le travail. Un service citoyen doit être prévu, soit militaire ou civil. Civil en vue d'un remplacement dans les entreprises , dépourvue de main-d'œuvre, écoles, santé etc. Pour cela, des formations spécifiques devront être revues.

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@jepyerly@websud.ch

É exatamente esse o objetivo da iniciativa Serviço ao Cidadão 😊

C'est exactement ce que prévoit l'initiative Service Citoyen 😊

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

The Case for Universal Civic Service____ A introdução de um programa de serviço cívico universal para substituir ou complementar o serviço militar tradicional apresenta uma oportunidade interessante para reforçar a unidade nacional, a coesão social e a responsabilidade cívica. Este programa - aberto a homens e mulheres - pode proporcionar uma plataforma partilhada para os cidadãos contribuírem significativamente para o seu país, ao mesmo tempo que adquirem competências valiosas para a vida.____1. Através do serviço cívico, os participantes adquiririam competências essenciais, tais como primeiros socorros básicos, resposta a emergências e gestão de crises. Estas competências reforçariam a resiliência nacional, garantindo que, em tempos de crise regional ou nacional, os cidadãos estejam preparados para atuar de forma eficaz e responsável.____2. Promover o altruísmo e a responsabilidade cívica__Um período estruturado de serviço incentiva os indivíduos a contribuírem para o bem comum, em vez de se concentrarem apenas na promoção pessoal. Esta exposição alimenta um sentido de dever cívico e empatia - qualidades fundamentais para uma sociedade coesa e compassiva.____3. Fomentar a integração social e reduzir a discriminação__Ao reunir indivíduos de diferentes origens sociais, económicas e culturais, o serviço cívico promove a compreensão e o respeito mútuos. Os participantes aprendem a colaborar com pessoas diferentes de si, o que pode reduzir preconceitos e fortalecer o tecido social da nação.____4. Contribuir para a construção da nação__Países como Singapura e Israel há muito que demonstraram o potencial de construção da nação do serviço obrigatório. Instila a disciplina, o sentido de pertença e a partilha de objectivos - atributos que contribuem significativamente para o desenvolvimento nacional, especialmente em nações mais jovens ou em desenvolvimento.____5. Avançar com a igualdade de género__A extensão deste serviço a todos os cidadãos, independentemente do sexo, representa um passo significativo para a igualdade de género. Quando as mulheres participam de forma equitativa, a sociedade beneficia de um conjunto mais alargado de talentos, perspectivas e liderança. Além disso, a partilha de experiências de serviço entre homens e mulheres promove o respeito e a compreensão mútuos.____6. Um programa de serviço cívico que inclua ambos os sexos também expande a mão de obra disponível para projectos nacionais - seja em cuidados de saúde, proteção ambiental, educação ou resposta a emergências. Para além dos benefícios práticos, reforça uma identidade nacional unificadora assente na responsabilidade e contribuição partilhadas.____Conclusão__Substituir o serviço militar pelo serviço cívico universal não enfraqueceria a defesa nacional; pelo contrário, fortaleceria a nação como um todo - social, cultural e moralmente. Cultivaria gerações de cidadãos competentes, socialmente conscientes e empenhados no bem coletivo. Numa era em que os desafios ultrapassam a guerra e se estendem a crises como as pandemias, as alterações climáticas e a divisão social, uma estrutura de serviço cívico oferece um caminho moderno e inclusivo para a resiliência e unidade nacionais.

The Case for Universal Civic Service____Introducing a universal civic service program to replace or complement traditional military service presents a compelling opportunity to strengthen national unity, social cohesion, and civic responsibility. Such a program—open to both men and women—can provide a shared platform for citizens to contribute meaningfully to their country while gaining valuable life skills.____1. Building Preparedness and Resilience__Through civic service, participants would acquire essential skills such as basic first aid, emergency response, and crisis management. These competencies would enhance national resilience, ensuring that in times of regional or national crises, citizens are prepared to act effectively and responsibly.____2. Promoting Altruism and Civic Responsibility__A structured period of service encourages individuals to contribute to the common good rather than focusing solely on personal advancement. This exposure nurtures a sense of civic duty and empathy—qualities fundamental to a cohesive and compassionate society.____3. Fostering Social Integration and Reducing Discrimination__By bringing together individuals from diverse social, economic, and cultural backgrounds, civic service promotes mutual understanding and respect. Participants learn to collaborate with people different from themselves, which can reduce prejudice and strengthen the social fabric of the nation.____4. Contributing to Nation-Building__Countries such as Singapore and Israel have long demonstrated the nation-building potential of mandatory service. It instills discipline, a sense of belonging, and shared purpose—attributes that contribute significantly to national development, especially in younger or developing nations.____5. Advancing Gender Equality__Extending such a service to all citizens, regardless of gender, represents a meaningful step toward gender equality. When women participate equally, society benefits from a broader pool of talent, perspective, and leadership. Moreover, shared service experiences between men and women promote mutual respect and understanding.____6. Strengthening National Manpower and Unity__A civic service program inclusive of both sexes also expands the available manpower for national projects—whether in healthcare, environmental protection, education, or emergency response. Beyond the practical benefits, it reinforces a unifying national identity built on shared responsibility and contribution.____Conclusion__Replacing military service with universal civic service would not weaken national defense; rather, it would strengthen the nation as a whole—socially, culturally, and morally. It would cultivate generations of citizens who are skilled, socially aware, and committed to the collective good. In an era where challenges extend beyond warfare to crises such as pandemics, climate change, and social division, a civic service framework offers a modern, inclusive path to national resilience and unity.

LynxVegas
LynxVegas
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Porque não fazer as duas coisas? Os jovens - suíços ou não, de qualquer género - cumprem o serviço militar até aos 35 anos. Depois disso, cumprem o serviço civil até aos 60 anos. A abertura dos dois tipos de serviço aos não-suíços ajuda-os a integrarem-se na sociedade suíça.

Why not do both? Young people - Swiss or not, any gender - do military service until age 35. After that they do civil service until age 60. Opening up both types of service to non-Swiss helps them to integrate into Swiss society.

benfisher
benfisher
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@LynxVegas

para quê incomodar-se __isto seria tempo perdido cada segundo custar-lhe-á em dinheiro o roubo

why bother __this would be lost time every second will cost you in momey the steal

Antoine arepin
Antoine arepin
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

O serviço militar na Suíça é considerado um dever importante porque desempenha um papel fundamental na proteção da independência do país, assegurando a unidade nacional e preservando a sua longa tradição de neutralidade. Ao contrário de muitas outras nações, a Suíça conta com os seus próprios cidadãos para defender o seu território e manter a estabilidade interna. Este sistema, conhecido como exército de cidadãos, significa que as pessoas comuns - e não os soldados profissionais - são treinadas e preparadas para defender a sua pátria, se necessário.____ Para além da defesa, o serviço militar também promove a coesão social. Pessoas de diferentes regiões linguísticas e culturais - alemão, francês, italiano e romanche - servem em conjunto, aprendendo a cooperar e a respeitar-se mutuamente. Esta experiência ajuda a reforçar a identidade nacional e a promover a compreensão das diferenças regionais e culturais.____ Por último, as competências adquiridas durante o serviço militar, como a liderança, a resolução de problemas e a resposta a emergências, beneficiam tanto os indivíduos como a sociedade na vida civil. Em alturas de catástrofes naturais ou crises, os soldados suíços ajudam frequentemente as comunidades locais e prestam apoio humanitário.____ Em suma, o serviço militar na Suíça não se limita à defesa das fronteiras. Trata-se de preparar os cidadãos para protegerem a sua liberdade, contribuírem para a sociedade e defenderem os valores de longa data do país: independência, neutralidade e solidariedade.

Military service in Switzerland is seen as an important duty because it plays a key role in protecting the country’s independence, ensuring national unity, and preserving its long tradition of neutrality. Unlike many other nations, it relies on its own citizens to defend its territory and maintain internal stability. This system, known as a citizen army, means that ordinary people — not professional soldiers — are trained and prepared to defend their homeland if necessary.____Beyond defense, military service also fosters social cohesion. People from different linguistic and cultural regions — German, French, Italian, and Romansh — serve together, learning to cooperate and respect one another. This experience helps to strengthen national identity and promote understanding across regional and cultural divides.____Finally, the skills learned during service, such as leadership, problem-solving, and emergency response, benefit both individuals and society in civilian life. In times of natural disasters or crises, Swiss soldiers often assist local communities and provide humanitarian support.____In summary, military service in Switzerland is not only about defending borders. It is about preparing citizens to protect their freedom, contribute to society, and uphold the country’s long-standing values of independence, neutrality, and solidarity.

neutre
neutre
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

É uma questão delicada. Para já, tomo a liberdade de estudar as opiniões, porque há coisas boas de ambos os lados. Entre o desperdício, a inutilidade, a criação de uma coesão polilinguística e policial. A defesa de uma identidade nacional multi-cantonal e geracional. Sexismo, apoio à população - qual e qual

c'est une question délicate. pour l'instant je me permets d'étudier les opinions car il y a du bon des deux côtés. Entre le gaspillage, l'inutilité, la création d'une cohésion policulturelle et polilinguistique . La défense d'une identité nationale pluricantonale et générationelle. Le sexisme , le soutien à la population- lequel et laquelle?-__je me réjouis de vous lire

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@neutre

A meu ver, a iniciativa "Serviço aos Cidadãos" só traz coisas boas. A iniciativa não vai enfraquecer o exército (pelo contrário, pretende consagrar na Constituição a garantia do número necessário de efectivos do exército), mas vai reforçar os serviços sociais não militares e a proteção do ambiente, áreas que enfrentam uma escassez de pessoal, tudo isto proporcionando a todos os cidadãos suíços uma experiência formativa flexível e enriquecedora (em vez de apenas a opção do serviço militar ou civil). Por fim, haverá também igualdade entre homens e mulheres perante a lei: os homens deixarão de ser obrigados a servir e as mulheres passarão a participar e a ser remuneradas (em vez de se ocuparem das crianças "em segundo plano", de forma invisível, como acontece frequentemente), o que contribuirá para uma maior igualdade entre homens e mulheres e para um maior investimento dos homens nas tarefas de "cuidados". E a iniciativa prevê ainda a eventual inclusão dos estrangeiros residentes na Suíça no serviço cívico, o que acabará com a injustiça de apenas os cidadãos suíços terem de prestar serviço e não os estrangeiros residentes na Suíça.

Pour moi il n'y a que du bon dans l'initiative Service Citoyen. L'initiative ne va pas affaiblir l'armée (au contraire, elle prévoit d'inscrire dans la Constitution que les effectifs nécessaires de l'armée soient garantis), mais elle va renforcer les services sociaux non-militaires et la protection de l'environnement, domaines qui font face à une pénurie de personnel, le tout en donnant à chaque Suisse une expérience formatrice flexible et enrichissante (plutôt que juste l'option du service militaire ou civil). On aura aussi enfin l'égalité des hommes et des femmes devant la loi: les hommes ne seront plus obligés de servir, et les femmes s'engageront en étant rémunérées (au lieu de s'occuper des enfants "en arrière-plan" de façon invisible, comme c'est souvent le cas), ce qui contribuera à une meilleure égalité des sexes et à un plus grand investissement des hommes dans les tâches de "soin". Et l'initiative prévoit aussi d'inclure, à terme, les étrangers résidant en Suisse dans le service civique, ce qui mettra fin à l'injustice que seuls les Suisses doivent servir et pas les étrangers résidant en Suisse.

Lau Range
Lau Range
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Mesmo que a forma atual do exército não seja a melhor (falta de objectivos e de sentido de utilidade para os soldados), esta iniciativa é perigosa. Antes de mais, acrescentar as mulheres à equação é injusto. As mulheres já sofrem de disparidades salariais, suportam a maior parte do trabalho não remunerado em casa e continuam a ser as que normalmente renunciam às suas carreiras quando têm filhos. Obrigá-las a exercer a função pública, para além de tudo isto, não faz sentido, seria mesmo um retrocesso na igualdade.__Em segundo lugar, colocaria uma pressão ainda maior sobre a economia e o mercado de trabalho. Por um lado, o Estado terá de pagar mais licenças pagas (APG) e o mercado de trabalho terá menos oportunidades porque algumas vagas já estarão ocupadas por funcionários públicos. De um ponto de vista económico, não faz sentido. __Em terceiro lugar, nos tempos que correm, precisamos de um exército, não especificamente de nós, mas a Europa e os EUA estão a pressionar-nos para investirmos mais dinheiro no nosso exército, dizendo-nos que "podem não fazer parte da NATO, mas também devem participar no esforço comum". O desmantelamento do recrutamento obrigatório do exército não vai ajudar as nossas relações com os EUA e a Europa, provavelmente vai piorá-las e afetar a nossa vida quotidiana com piores acordos e cortes orçamentais.

Even if the current form of the army is not optimal (lack of goals and sense of utility for soldiers), this initiative is dangerous. __First of all, adding women into the equation is unfair. Women already suffer from pay gaps, support the biggest part of unpaid work at home and are still the ones to usually renounce to their careers when they have kids. Pushing them to do civil service on top of all of this doesn’t make sense, it would even be a setback for equality.__Second of all, it would put an even bigger pressure on both the economy and the job market. On one hand, the state will have to pay for more paid leaves (APG) and the job market will have less opportunity because some spots will already be taken by civil servants. From an economical point of view it makes no sense overall. __Third, in the times we are living in, we need an army, not specifically us directly, but Europe and the US are pushing us to invest more money into our army, telling us that « hey, you might not be part of NATO but you should also participate to the common effort ». Dismantling the mandatory army recruitement won’t help with our relationships with the US and Europe, it will probably make them worse and affecting our everyday life with worse deals and budget cuts.

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@Lau Range

Com todo o respeito, isto é um disparate.__Primeiro, com direitos iguais vêm deveres iguais. Não podemos levar a sério os direitos das mulheres se elas não estiverem preparadas para cumprir deveres iguais. Enquanto apenas os homens tiverem de cumprir o serviço militar (ou pagar impostos de isenção), a sociedade suíça continuará a ver as mulheres como uma "classe secundária", cujo papel "natural" é cuidar dos filhos ou educá-los, enquanto o papel dos homens é lutar. Se quisermos libertar-nos destes papéis de género ultrapassados, temos de igualar a participação das mulheres na sociedade suíça, e não apenas dar às mulheres mais direitos sem responsabilidades.__ Acrescento que a maioria das mulheres mais jovens não tem filhos e dá prioridade às suas carreiras, pelo que os papéis de género que descreve são cada vez mais obsoletos.____ Além disso, o Service Citoyen será um fator positivo para a economia. Alguns sectores da economia e dos serviços públicos da Suíça dependem fortemente dos trabalhadores civis. Ao duplicar a reserva de talentos (incluindo as mulheres) e ao alargar o leque de opções de serviço possíveis, a Suíça poderá mobilizar mais jovens para onde eles são necessários, por exemplo, nos hospitais, no trabalho ambiental ou no trabalho de assistência. Isto é positivo para a economia (que dependerá menos dos migrantes), mas também para os jovens suíços, que ganharão competências, experiência e um sentido de comunidade com o seu serviço.____ Em terceiro lugar, a ideia de que o Service Citoyen irá "desmantelar o exército suíço" é absurda. Pelo contrário, o texto da iniciativa visa consagrar na Constituição a possibilidade de satisfazer as necessidades do exército. Ao duplicar o número de potenciais recrutas, o exército poderá recorrer a um maior número de jovens talentosos, permitindo-lhes simultaneamente trabalhar em domínios civis, se assim o desejarem.

With all due respect, this is nonsense.__First, with equal rights come equal duties. We cannot take women's rights seriously if they are not ready to perform equal duties. As long as only men have to perform military service (or pay exemption taxes), Swiss society will keep viewing women as a "secondary class" whose "natural" role is to perform care work or raise children while the men's role is to fight. If we want to break free from such outdated gender roles, we need to equalize women's participation to Swiss society, not just to give women more rights without responsibilities.__I will add that most younger women don't have kids and prioritize their careers, so the gender roles you are describing are increasingly obsolete.____Also, Service Citoyen will be a net positive for the economy. Some sectors of Switzerland's economy and public services rely heavily on civilian service workers. By doubling the talent pool (by including women) and widening the range of possible service options, Switzerland will be able to mobilize more young people where they are needed, for instance in hospitals, in environmental work or in relief work. This is a net positive for the economy (which will rely less on migrants), but also for the Swiss youth, who will gain skills, experience and a sense of community from their service.____Third, the idea that Service Citoyen will "dismantle the Swiss army" is absurd. To the contrary, the initiative's text seeks to entrench in the Constitution the possibility for the army's needs to be met. By doubling the number of potential recruits, the army will be able to draw from a larger pool of talented young people, while still allowing them to work in civilian domains if they want.

braivain
braivain
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Olá. O serviço militar que cumpri foi um desastre do ponto de vista organizativo. Não se faz nada de interessante, nada de concreto, tudo é, por razões territoriais, feito com reduções, não se sabe o que é ou o que é uma verdadeira guerra. Os simuladores são bons, mas não servem para tudo. O serviço cívico não é o necessário. Precisamos de um corpo de soldados que saiba defender os nossos valores e o nosso país. É retrógrado, sem dúvida, mas não é o que aconteceu em Gaza. Portanto, não, mas sim um verdadeiro serviço militar, remunerado e útil para todos.

Bonjour. Le service militaire que j'ai effectué a été une catastrophe du point de vue organisation. On ne fait rien d'interessant, de concret, tout est, pour des raison de territoire, fait avec des réductions, on ne sais pas ce que c'est ou ce que fait la guerre véritable. Simulateur, c'est bien, mais cela ne fait pas tout. Le service dit citoyen, est pas ce qu'il faut. Il faut un corps de soldats sachant défendre nos valeurs, et notre pays, territoire. C'est rétrograde, certainement, mais pas ce qui c'est passé a Gaza. Donc, non, mais plutôt a un vrai service militaire, rémunéré, et utile a tous.

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@braivain

De facto, o Serviço cívico permite mais opções do que o serviço militar (por exemplo, permitindo que as pessoas prestem serviço na proteção do ambiente ou nos hospitais), sem enfraquecer o exército (pelo contrário, a iniciativa prevê que este responda às necessidades do exército). Não será esta uma boa solução? Permitiria àqueles que consideram o exército desinteressante envolverem-se noutros domínios potencialmente mais gratificantes.

Justement, le Service Citoyen permet plus d'options que le service militaire (par exemple en permettant de servir dans la protection de l'environnement ou les hôpitaux), sans pour autant affaiblir l'armée (au contraire, l'initiative prévoit d'assurer qu'il est survenu aux besoins de l'armée). Ce n'est pas une bonne solution? Ça permettrait à ceux qui trouvent l'armée inintéressante de s'engager dans d'autres domaines potentiellement plus enrichissants.

ProperD
ProperD
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Parece-me uma desculpa para trabalho gratuito. Porque é que "toda a gente" tem de se envolver quando querem mudar as regras para as mulheres? Basta tornar o serviço militar obrigatório também para as mulheres. E pronto.

Seems like an excuse for free labor to me. Why does "everyone" have to get involved when they want to change the rules for women? Just make military service compulsory for women as well. That's it.

Katy Romy
Katy Romy SWI SWISSINFO.CH
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@ProperD

Olá,__Obrigado pelo seu interessante contributo. Os opositores do serviço militar obrigatório para todos argumentam que as mulheres ainda enfrentam grandes diferenças salariais e fazem muito trabalho não remunerado em casa. O que pensa deste argumento?

Bonjour,__Merci de votre contribution intéressante. Les adversaires du service militaire obligatoire pour toutes et tous avancent que les femmes sont encore confrontées à des écarts salariaux importants et assument une grande partie du travail non rémunéré à la maison. Que pensez-vous de cet argument

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@Katy Romy

Porque é que está a levantar esta questão (desigualdade de remuneração e trabalho doméstico não remunerado) em relação ao Serviço Nacional para ambos os sexos? Penso que se trata de dois temas diferentes.

Why are you raising this question (unequal pay and unpaid housework) in relation to National Service for both genders? I think these are 2 different topics.

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@Katy Romy

Ninguém nega que as mulheres continuam a ser tratadas de forma diferente em muitas situações. Mas não é certo que isso resulte de uma discriminação sexista: algumas diferenças podem também ser explicadas por escolhas diferentes, como ter filhos ou ficar em casa, que podem ter impacto nas carreiras.__Por outro lado, o facto de o serviço militar (ou a taxa de isenção) ser imposto apenas aos homens é uma discriminação sexista de facto, consagrada na lei a preto e branco. Não há razão para manter leis sexistas (serviço militar só para homens) em 2025. É tempo de fazer avançar a igualdade, nos dois sentidos, em vez de cimentar papéis de género de outra época. As mulheres têm algo a contribuir para a Suíça, não só no exército, mas também noutras áreas como a defesa civil e a proteção do ambiente. E fazem-no de uma forma visível e remunerada. É exatamente este o objetivo do Serviço cívico. Um grande passo para a igualdade, para a coesão suíça e para reforçar a resiliência da Suíça face aos desafios do século XXI.

Personne ne nie que les femmes sont encore traitées différemment dans de nombreuses situations. Mais il n'est pas certain qu'il s'agisse du résultat d'une discrimination sexiste: certaines différences s'expliquent aussi par des choix différents, notamment le choix d'avoir des enfants ou de rester au foyer, ce qui peut impacter la carrière.__Par contre, le fait que le service militaire (ou taxe d'exemption) soit imposé uniquement aux hommes, c'est une discrimination sexiste de fait, ancrée dans la loi noir sur blanc. Il n'y a aucune raison de garder des lois sexistes (service militaire exclusivement masculin) en 2025. Il est temps de faire progresser l'égalité, dans les deux sens, au lieu de cimenter des rôles de genre d'un autre âge. Les femmes ont leur pierre à apporter à la Suisse, pas forcément dans l'armée mais aussi dans d'autres domaines comme la protection civile ou la protection de l'environnement. Et ce, de manière visible et rémunérée. C'est exactement ce que prévoit le Service Citoyen. Un grand pas pour l'égalité, pour la cohésion suisse, et pour le renforcement de la résilience suisse face aux défis du 21ème siècle.

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@ProperD

A iniciativa Service Citoyen não se limita a tornar o serviço militar obrigatório para as mulheres. Sim, o Service Citoyen será neutro em termos de género (o que é uma grande vitória para a igualdade). Mas também será mais flexível do que o "antigo" serviço militar. Com o Serviço Citoyen, terá a possibilidade de servir em numerosas áreas não militares, como o trabalho de assistência, a proteção ambiental ou outras. Penso que se trata de uma grande atualização em relação ao "antigo" serviço militar/civil suíço. A sociedade suíça precisa de mais opções de serviço que estejam mais de acordo com as necessidades do século XXI. Além disso, os jovens terão experiências de serviço mais flexíveis, que podem ser valiosas para as suas carreiras futuras.

The initiative Service Citoyen is about more than just making military service compulsory for women. Yes, Service Citoyen will be gender-neutral (which is a big win for equality). But it will also be more flexible than the "old" military service. With Service Citoyen, you will have the possibility to serve in numerous non-military areas, like relief work, environmental protection, or the like. I think this is a big upgrade from the "old" Swiss military/civilian service. Swiss society needs more service options that are more in line with the needs of the 21th century. It will also give young people more flexible service experiences, which can be valuable for their future careers.

Matthewcgi
Matthewcgi
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Se se espera que os não-cidadãos participem, podem esperar a cidadania como recompensa. Ou seja, um passaporte e o direito de voto.

If non-citizens are expected to join in, they might expect citizenship as a reward. I.e., a passport and right to vote.

JimB
JimB
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@Matthewcgi

Como não cidadão, teria gostado de ter uma oportunidade de contribuir e dar algo em troca à sociedade suíça, sem qualquer expetativa de agradecimento ou cidadania. A Suíça é um sítio maravilhoso para se viver.

As a non-citizen I would have welcomed an opportunity to contribute and give something back to Swiss society, without any expectation of thanks or citizenship. Switzerland is a wonderful place to live.

jepyerly@websud.ch
jepyerly@websud.ch
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

O termo cidadão dá a impressão de ser demasiado ligeiro, pouco credível e fará as delícias daqueles que encontrarão argumentos que não correspondem à ajuda necessária e efectiva à sociedade. Soa um pouco a excesso de medidas administrativas, que arruínam o Estado e as empresas. O serviço obrigatório para todos é uma necessidade. Tanto em termos militares, para a defesa, como mais necessário ainda, para garantir a produção de alimentos e a assistência hospitalar.

Le terme citoyen donne l'impression trop légère, peu crédible et réjouir ceux ou celles qui vont trouver des arguments , qui ne correspondent pas aux aides nécessaires et efficaces , envers la société. Cela ressemble un peu , à l'excès de mesures administratives , qui ruinent l'Etat, et les entreprises.__Un service obligatoire pour tous , est une nécessité. Soit sur le plan militaire , pour la défense , et encore plus nécessaire, pour garantir la production de nourriture, les soins hospitaliers .

contradicteur
contradicteur
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@jepyerly@websud.ch

Não percebo a sua crítica. O Serviço cívico, apesar do nome, é exatamente aquilo que descreve: um serviço para todos, que pode ser prestado no exército ou noutras áreas, como a agricultura ou os hospitais. Está mais adaptado às necessidades da Suíça e dá aos jovens uma experiência útil, permitindo-lhes também criar redes de contactos. Para mim, a iniciativa "Serviço aos Cidadãos" só tem coisas boas.

Je ne comprends pas votre critique. Le Service Citoyen, malgré le nom, c'est exactement ce que vous décrivez: un service pour tous, faisable dans l'armée ou dans d'autres domaines comme l'agriculture ou les hôpitaux. Ça correspond mieux aux besoins de la Suisse et ça donne de l'expérience utile aux jeunes, en leur permettant aussi de construire des réseaux. Pour moi il n'y a que du bon dans l'initiative Service Citoyen.

Antonella
Antonella
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.

Penso que é uma coisa boa e apoiá-la-ei.

Penso sia una buona cosa e la sosterrò.

ROS
ROS
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.

É absurdo que as pessoas que vivem na Suíça sem cidadania continuem a ter de cumprir o serviço militar ou civil. Esta lei, que já é demasiado restritiva, viola vários direitos reconhecidos internacionalmente. Na Suíça, o serviço militar só é obrigatório para os cidadãos suíços do sexo masculino, enquanto as mulheres podem optar voluntariamente pelo serviço militar ou civil.

È assurdo che chi vive in Svizzera senza cittadinanza debba comunque fare servizio militare o civile. Questa legge, già troppo restrittiva, viola diversi diritti riconosciuti a livello internazionale. In Svizzera, il servizio militare è obbligatorio solo per i cittadini svizzeri di sesso maschile, mentre le donne possono scegliere volontariamente di prestare servizio militare o civile.

Roger G.
Roger G.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Já não era sem tempo! O bom e velho serviço militar tinha de ser reformado! Porquê? Não para o abolir, mas para o tornar mais moderno, mais acessível, mais empenhado, mais variado.

Enfin! Le bon vieux service militaire se devait d'être réformé! __Pourquoi? Pas pour l'abolir, mais pour le rendre plus moderne, plus accessible, plus engagé, plus varié.

Philippe Haenni
Philippe Haenni
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

De um ponto de vista muito pessoal, a minha experiência de serviço militar foi marcada por uma forma de exclusão. Devido a problemas de saúde durante a minha infância, fui dispensado do processo de seleção e paguei a taxa de isenção. Embora esta fosse uma solução prática, também me deixou frustrado por não ter tido a oportunidade de servir a minha comunidade à minha maneira. Ainda hoje, por vezes, tenho dificuldade em identificar-me com as pessoas que me são próximas e que passaram por esta experiência.__É por isso que vejo esta reforma como uma fonte de esperança. Poderá finalmente oferecer a todos - independentemente da sua situação - a possibilidade de se envolverem e de se sentirem úteis. O serviço ao próximo não se limita a um quadro único e esta iniciativa abre caminho a uma diversidade de envolvimentos, muito mais adaptados às realidades e às aspirações de cada um.

D’un point de vue très personnel, mon parcours avec le service militaire a été marqué par une forme d’exclusion. En raison de problèmes de santé durant mon enfance, j’ai été dispensé du processus de sélection et me suis acquitté de la taxe d’exemption. Si cette solution était pratique, elle m’a aussi laissé un sentiment de frustration : celui de ne pas avoir eu l’opportunité de servir ma communauté à ma manière. Aujourd’hui encore, je peine parfois à m’identifier à mon entourage proche, qui a vécu cette expérience.__C’est pourquoi cette réforme me semble porteuse d’espoir. Elle pourrait enfin offrir à chacun — quelles que soient ses circonstances — la possibilité de s’engager et de se sentir utile. Servir son prochain ne se limite pas à un seul cadre, et cette initiative ouvre la voie à une diversité d’implications, bien plus adaptées aux réalités et aux aspirations de tous.

Anônima / Anônimo
Anônima / Anônimo
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.
@Philippe Haenni

Quase como o meu filho que não foi aceite para cumprir o serviço militar na Suíça porque lhe disseram que tinha de o fazer em Itália, apesar de se saber que o serviço militar foi abolido em Itália desde 1992 - ele é suíço e italiano - obrigado.

Quasi simile a mio figlio che non è stato accettato dal fare il servizio militare in Svizzera perché sostenevano le vs autorità che dovesse farlo in Italia quando si sa benissimo che in Italia è stato abolito dal 1992 lui è svizzero e italiano grazie

Leandre Tschanz
Leandre Tschanz
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

O serviço cívico reforçaria a coesão social, reunindo jovens de todas as origens em torno de um objetivo comum. Seria uma escola valiosa para a vida, oferecendo competências práticas e uma primeira experiência profissional. Ao assumir um compromisso com a comunidade, seja no domínio social, ambiental ou da proteção civil, todos poderiam dar um contributo concreto para os desafios que a nossa sociedade enfrenta e sentir um grande orgulho.

Un service citoyen renforcerait la cohésion des couches sociales en mélangeant les jeunes de tous horizons autour d'un objectif commun. Il serait une école de vie précieuse, offrant des compétences pratiques et une première expérience professionnelle. En s'engageant pour la collectivité, que ce soit dans le social, l'environnement ou la protection civile, chacun pourrait contribuer concrètement aux défis de notre société et ressentir une grande fierté.

Caroline Gueissaz
Caroline Gueissaz
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Depois de terem conquistado o direito de voto em 1971, é mais do que tempo de as mulheres suíças serem tratadas em pé de igualdade com os homens no que diz respeito à participação na proteção civil, na defesa nacional e no serviço cívico!

Après avoir obtenu le droit de vote en 1971, il est grand temps que les citoyennes suisses soient considérées à l’égal des hommes pour participer à la protection de la population, à la défense nationale et au service civil!

swisstester123@gmail.com
swisstester123@gmail.com
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.
@Caroline Gueissaz

Sim, claro. Mas eles querem escolher.

Yes sure. But they want to pick and choose.

André S.
André S.
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Olá a todos,____ Considero esta iniciativa excelente, muito atual (e mesmo os seus aspectos são há muito necessários) e importante.____ Nomeadamente a favor da prosperidade e do empenho social, da flexibilidade, da harmonização e da valorização de todas as formas de serviço comunitário, da igualdade e da coesão e compreensão nacionais. ____ O serviço nacional adaptado aos valores actuais e aos novos desafios dará mais sentido e valor à maioria da população e facilitará a resposta às múltiplas ameaças actuais (incluindo a cibersegurança, as catástrofes naturais e as alterações climáticas, a defesa em todos os sentidos, o apoio à população e ao bem comum, etc.). ____ A integração da maioria permitirá também reduzir consideravelmente o número de dias de serviço necessários. A integração da maioria permitirá também reduzir consideravelmente o número de dias de serviço. Será igualmente mais fácil conciliar o serviço de interesse geral com a tendência para períodos de estudo mais longos, bem como com outros compromissos profissionais e familiares. ____ Um grande obrigado à Associação Service Citoyen pela coragem, energia e recursos para lançar esta iniciativa.____ De acordo com várias sondagens recentes, a maioria dos suíços concorda com a necessidade de modernizar, flexibilizar, harmonizar e tornar a obrigação de servir mais inclusiva e igualitária.____ Estou, portanto, confiante de que esta iniciativa será aprovada, dado o bom senso da população suíça.____Salutations citoyennes,__André S.

Bonjour tout le monde,____Je trouve cette initiative excellente, très actuelle (et même ses aspects auraient dû de manière nécessaire être mis en place depuis longtemps) et importante.____Notamment en faveur de la prospérité et l'engagement sociaux, la flexibilité, l'harmonisation et la valorisation de toutes formes de service à la collectivité, l'égalité et pour la cohésion et entente nationales. ____Le service national ainsi mis au goût des valeurs et nouveau défis actuels donnera davantage de sens et de valeur à la majorité de la population, et permettra de mieux répondre aux menaces actuelles multiples (dont cybersécurité, catastrophes naturelles et dérèglement climatique, défense dans toutes les acceptions du terme, soutien à la population et au bien commun, ...).____L'intégration de la majorité permettra d'ailleurs de réduire considérablement le nombre de jours de service à effectuer. Et rendra donc l'accomplissement d'un service d'intérêt général plus conciliable avec la tendance à l'allongement des études, ainsi que les autres obligations de carrière et familliales.____Un grand merci à l'Association Service Citoyen d'avoir eu le courage, l'énergie et rassemblé les moyens conséquents requis afin de lancer cette initiative.____Selon plusieurs sondages récents, la majorité des Suisses s'accordent sur le besoin de moderniser, flexibiliser, harmoniser et rendre plus intégrative et égalitaire l'obligation de servir.____Je suis donc confiant sur le fait que cette initiative va passer la rampe, compte tenu du bon sens commun de la population suisse.____Salutations citoyennes,__André S.

