Você votaria “sim” para o serviço civil?

Em 30 de novembro, os eleitores votam a proposta de reforma do atual sistema de serviço militar obrigatório. Se for aprovada, todos os cidadãos suíços seriam obrigados a prestar serviços comunitários e ambientais. Essa obrigação também se aplicaria às mulheres.

O objetivo? Promover a igualdade de gênero, fortalecer a coesão social e ampliar o engajamento cívico. Os opositores, no entanto, questionam a viabilidade do projeto e sua capacidade de garantir a mão de obra necessária para o Exército suíço.

Mostrar mais