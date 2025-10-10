Cosa ne pensate dell’idea di introdurre un servizio civico obbligatorio per tutti e tutte?
Il 30 novembre il popolo svizzero si pronuncerà su un’iniziativa che propone di riformare l’attuale sistema di servizio militare. Tutti i cittadini e le cittadine della Confederazione dovrebbero prestare un servizio a beneficio della collettività e dell’ambiente.
Oltre che nelle forze armate, questo servizio potrebbe essere svolto in vari ambiti: protezione dell’ambiente, aiuto alle persone vulnerabili, sicurezza alimentare o prevenzione delle catastrofi, …
L’obiettivo? Promuovere la parità di genere, rafforzare la coesione sociale e valorizzare l’impegno civico. Gli oppositori, dal canto loro, mettono in dubbio la fattibilità del progetto e la sua capacità di garantire gli effettivi necessari all’esercito.
E voi che ne pensate?
Conoscete sistemi simili nel vostro paese ospitante? La vostra esperienza ci interessa!
Partecipa alla discussione!