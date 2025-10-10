The Swiss voice in the world since 1935
Democrazia diretta in Svizzera
Cosa ne pensate dell’idea di introdurre un servizio civico obbligatorio per tutti e tutte?

Moderato da:

Corrispondente a Palazzo federale per SWI swissinfo.ch, decodifico la politica federale per le svizzere e gli svizzeri all’estero. Dopo gli studi presso l’Accademia di giornalismo e dei media dell’Università di Neuchâtel, il mio percorso professionale mi ha dapprima portato nei media regionali, nelle redazioni del Journal du Jura, di Canal 3 e di Radio Jura bernois. Dal 2015, lavoro nella redazione multilingue di SWI swissinfo.ch, dove continuo a svolgere il mio mestiere con passione.

Il 30 novembre il popolo svizzero si pronuncerà su un’iniziativa che propone di riformare l’attuale sistema di servizio militare. Tutti i cittadini e le cittadine della Confederazione dovrebbero prestare un servizio a beneficio della collettività e dell’ambiente.

Oltre che nelle forze armate, questo servizio potrebbe essere svolto in vari ambiti: protezione dell’ambiente, aiuto alle persone vulnerabili, sicurezza alimentare o prevenzione delle catastrofi, …

L’obiettivo? Promuovere la parità di genere, rafforzare la coesione sociale e valorizzare l’impegno civico. Gli oppositori, dal canto loro, mettono in dubbio la fattibilità del progetto e la sua capacità di garantire gli effettivi necessari all’esercito.

E voi che ne pensate?

Conoscete sistemi simili nel vostro paese ospitante? La vostra esperienza ci interessa!

Roger G.
Roger G.
Era ora! Il buon vecchio servizio militare doveva essere riformato! Perché? Non per abolirlo, ma per renderlo più moderno, più accessibile, più impegnato, più vario.

Philippe Haenni
Philippe Haenni
Da un punto di vista molto personale, la mia esperienza di servizio militare è stata segnata da una forma di esclusione. A causa di problemi di salute avuti durante l'infanzia, sono stato esentato dal processo di selezione e ho pagato la tassa di esenzione. Se da un lato si trattava di una soluzione pratica, dall'altro mi lasciava un senso di frustrazione per non aver avuto l'opportunità di servire la mia comunità a modo mio. Ancora oggi, a volte, faccio fatica a immedesimarmi in coloro che mi sono vicini e che hanno vissuto questa esperienza.__Che è il motivo per cui vedo questa riforma come una fonte di speranza. Potrebbe finalmente offrire a tutti, indipendentemente dalle loro condizioni, la possibilità di impegnarsi e sentirsi utili. Il servizio al prossimo non si limita a un unico ambito, e questa iniziativa apre la strada a una diversità di coinvolgimento, molto più adatta alle realtà e alle aspirazioni di ognuno.

Cristina Bassi
Cristina Bassi
@Philippe Haenni

Quasi simile a mio figlio che non è stato accettato dal fare il servizio militare in Svizzera perché sostenevano le vs autorità che dovesse farlo in Italia quando si sa benissimo che in Italia è stato abolito dal 1992 lui è svizzero e italiano grazie

Leandre Tschanz
Leandre Tschanz
Il servizio civile rafforzerebbe la coesione sociale, riunendo giovani di ogni provenienza attorno a un obiettivo comune. Sarebbe una preziosa scuola di vita, che offre competenze pratiche e una prima esperienza professionale. Impegnandosi a favore della comunità, in campo sociale, ambientale o di protezione civile, ognuno potrebbe dare un contributo concreto alle sfide della nostra società e provare un grande senso di orgoglio.

Caroline Gueissaz
Caroline Gueissaz
Dopo aver ottenuto il diritto di voto nel 1971, è ora che le donne svizzere siano trattate alla pari degli uomini quando si tratta di partecipare alla protezione civile, alla difesa nazionale e al servizio civile!

André S.
André S.
Salve a tutti,____Trovo questa iniziativa eccellente, molto attuale (e anche i suoi aspetti sono attesi da tempo) e importante.____In particolare a favore della prosperità e dell'impegno sociale, della flessibilità, dell'armonizzazione e della valorizzazione di tutte le forme di servizio alla comunità, dell'uguaglianza e per la coesione e la comprensione nazionale. ____ Il servizio nazionale allineato ai valori odierni e alle nuove sfide darà maggior significato e valore alla maggioranza della popolazione e renderà più facile rispondere alle molteplici minacce odierne (tra cui la sicurezza informatica, le catastrofi naturali e i cambiamenti climatici, la difesa in tutti i sensi, il sostegno alla popolazione e al bene comune, ecc. L'integrazione della maggioranza consentirà inoltre di ridurre notevolmente il numero di giorni di servizio richiesti e di conciliare più facilmente il servizio di pubblica utilità con la tendenza a prolungare i periodi di studio e gli altri impegni professionali e familiari. ____ Un grande ringraziamento all'Associazione Service Citoyen per aver avuto il coraggio, l'energia e le risorse per lanciare questa iniziativa.____Secondo diversi recenti sondaggi, la maggioranza degli svizzeri concorda sulla necessità di modernizzare, rendere più flessibile, armonizzare e rendere più inclusivo ed egualitario l'obbligo di prestare servizio.____Sono quindi fiducioso che questa iniziativa supererà l'esame, visto il buon senso della popolazione svizzera.____Salutations citoyennes,__André S.

