Era apenas uma questão de tempo até que o coronavírus, o COVID-19, chegasse à Suíça. Quantos casos já ocorreram? Quais as medidas tomadas pelo governo? A que ponto a pandemia afeta a economia do país. Essas informações são apresentadas neste dossiê.

No entanto, essas transmissões de vírus dos animais para os seres humanos estão assumindo grandes proporções. O fenômeno está ligado à forma como as sociedades evoluem e ao aumento da população mundial, que lentamente se alimenta do território dos sistemas ecológicos selvagens.

Gilles Poumerol: Mais de 60% das infecções virais que emergem em humanos vêm de animais. A “ One Health InitiativeLink externo ”, lançada no início dos anos 2000, sublinha que todos os seres vivos vivem juntos e que a nossa saúde é altamente interdependente.

Enfermeira no hospital de Sion, cantão do Valais, prepara um teste de coronavírus

Como o Covid-19 desafia os sistemas de saúde nacionais Frédéric Burnand, em Genebra 20. Março 2020 - 08:46 A nova epidemia de coronavírus expôs fortemente as fraquezas dos sistemas de saúde dos países. No entanto, foram feitos grandes progressos no combate às epidemias em todo o mundo desde o surto da SARS em 2003, diz Gilles Poumerol, um especialista internacional em saúde pública com sede em Genebra. A cada nova pandemia, a Organização Mundial de Saúde (OMS) é sempre alvo de polêmica, acusada de fazer muito, ou muito pouco. Ela se encontra presa entre as demandas de seus Estados-membros, especialmente dos maiores doadores, e seu papel como coordenadora das políticas globais de saúde. Mas, passo a passo, a OMS está melhorando as respostas globais às novas epidemias, explica Poumerol. Dr Gilles Poumerol é um especialista internacional em saúde pública. Ele trabalhou com a Organização Mundial da Saúde (OMS) por 30 anos em várias capacidades a nível nacional, regional e global. Ele tem vasta experiência no Caribe, na Ásia, no Pacífico e na África sobre epidemiologia e controle de HIV/AIDS, infecções sexualmente transmissíveis e tuberculose. Nos últimos 10 anos foi responsável pelo Departamento de Viagens e Saúde Internacional (ITH) e pela revisão do Regulamento Sanitário Internacional (RSI). Actualmente, é consultor do IHR e dos cursos de Segurança Sanitária Global no Centro de Política de Segurança de Genebra. swissinfo.ch: O mundo enfrenta um grande desafio com a rápida propagação deste novo coronavírus originário na China. Como os novos vírus estão mudando a situação? Gilles Poumerol: Mais de 60% das infecções virais que emergem em humanos vêm de animais. A “One Health Initiative”, lançada no início dos anos 2000, sublinha que todos os seres vivos vivem juntos e que a nossa saúde é altamente interdependente. No entanto, essas transmissões de vírus dos animais para os seres humanos estão assumindo grandes proporções. O fenômeno está ligado à forma como as sociedades evoluem e ao aumento da população mundial, que lentamente se alimenta do território dos sistemas ecológicos selvagens. A melhoria da higiene e o desenvolvimento de antibióticos diminuíram a ameaça de infecções como a cólera. Mas ainda enfrentamos novos vírus originários de animais para os quais não temos medicamentos. swissinfo.ch: Então, como o resto do mundo vivo, os vírus estão a evoluir e a adaptar-se às mudanças no seu ambiente natural? G.P.: Exatamente. Para sobreviver, os vírus precisam das células dos organismos vivos que eles exploram. Em alguns casos, é encontrado um equilíbrio entre o vírus e o organismo vivo, e eles co-existem em harmonia. Este é o caso dos morcegos, que carregam inúmeros vírus mas não adoecem nem morrem deles; no entanto, eles podem passar os vírus para os humanos. swissinfo.ch: A medicina e a higiene fizeram grandes progressos ao longo do século passado. O que a epidemia atual nos diz sobre tais desenvolvimentos? G.P.: Se conseguimos viver até aos 80 anos, é graças aos progressos da higiene, das vacinas e dos antibióticos. Isto ajuda a controlar muitas infecções. Os vírus por detrás das recentes epidemias podem já ter existido antes. Mas hoje somos capazes de detectá-los muito mais rapidamente e de monitorá-los melhor. Esta é também uma das razões pelas quais sentimos que estamos a ser atacados regularmente por novos vírus. Também estamos atingindo certos limites nos tratamentos, mesmo que a produção de novas vacinas esteja progredindo. A Covid-19 revelou outro problema. muitos países ainda não compreenderam bem os perigos dessas epidemias. Eles ainda não se equiparam com sistemas de detecção precoce e resposta rápida para conter o surgimento dessas novas infecções. swissinfo.ch: Como o sr. avalia a reação da OMS às recentes epidemias? G.P.: Nos últimos anos, temos trabalhado muito na OMS para pôr em prática o Regulamento Sanitário Internacional para alertar os países para a necessidade de terem capacidades de resposta adequadas. Novos regulamentos de saúde foram desenvolvidos em 2015, em resposta à Síndrome Respiratória Aguda (SARS), que teve um impacto econômico relativamente grande, apesar da sua rápida contenção. Alguns países trabalharam em conjunto para finalizar um acordo internacional sobre como agir coordenadamente durante tais crises, tais como a partilha de informação, a ajuda mútua e a forma correta de responder, por exemplo. Lentamente estão sendo feitos progressos. Com este novo coronavírus e seu impacto econômico, cada país deve entender a importância de ter sistemas de detecção e alerta para lidar com ele. Se tivéssemos tais sistemas de detecção e alerta em cada país, isso nos permitiria agir o mais rapidamente possível para evitar a disseminação de vírus como o Covid-19. É um pouco como combater os incêndios. Há postos de bombeiros que não são utilizados com muita frequência. Mas estão prontos para responder a um incêndio para impedir a sua propagação. swissinfo.ch: Essas falhas só afetam os países pobres? G.P.: Não. Há países bem ricos, mas que não investiram o suficiente nos preparativos e na capacidade de responder rapidamente a novas epidemias. E quando surge um vírus nesses países, é quase impossível evitar que ele se espalhe para o resto do mundo. A epidemia pode ser retardada, mas não detida. swissinfo.ch: Quanto tempo durará esta epidemia? G.P.: Ainda há muitas incógnitas, como por exemplo: É contagioso antes de aparecerem sinais da doença? Parece que sim. Quantos dias antes? O vírus é contagioso se não se desenvolverem sintomas? A taxa de mortalidade é estimada em cerca de 2%. Mas talvez esta taxa seja revista quando tivermos todos os dados. Quanto à China, o vírus atingiu um pico dois meses após ter começado a espalhar-se no final de Dezembro. E desde o final de Fevereiro, tem diminuído. Isto segue-se às medidas particularmente drásticas que as autoridades implementaram, incluindo a quarentena de 50 milhões de pessoas. Ainda é muito cedo para saber até que ponto essas medidas foram decisivas e se nos outros países afetados veremos o mesmo aumento de dois meses, seguido de uma estabilização e uma queda. Se for este o caso, na Europa e no hemisfério norte, é provável que a epidemia se torne um risco mínimo a partir de Maio ou Junho, pois muitos vírus lutam para sobreviver quando as temperaturas sobem. A epidemia provavelmente continuará no hemisfério sul durante a estação do inverno, e depois voltará ao hemisfério norte no próximo inverno. Mas estas são apenas hipóteses. swissinfo.ch: A Covid-19 pode tornar-se endêmica? G.P.: Esta é uma possibilidade. A esperança é que possamos encontrar uma vacina que possa proteger uma grande parte da população em risco nos próximos 6 a 12 meses. Regulamento Sanitário Internacional O Regulamento Sanitário Internacional (RSI) é um acordo entre 196 países, incluindo todos os Estados membros da OMS, para trabalharem juntos em prol da segurança sanitária global. O RSI foi revisto em 2005 na sequência das epidemias de AIDS e SARS. Os países signatários concordaram em desenvolver as suas capacidades para detectar, avaliar e relatar eventos de saúde pública. A OMS desempenha o papel de coordenação do RSI e, juntamente com os seus parceiros, ajuda os países a reforçar as suas capacidades. Após a adoção do RSI e da pandemia de H1N1 em 2009, a Suíça reviu a sua Lei Federal sobre Epidemias, que foi adotada pelos eleitores suíços em 2013, na sequência de um referendo. Esta lei, que entrou em vigor a 1 de Janeiro de 2016, é a base legal sobre a qual o governo está agora a responder à atual epidemia do coronavírus.