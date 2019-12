Há setenta anos, o Memorial do Shoah é o maior centro de investigação, documentação e sensibilização da Europa sobre a história do genocídio dos judeus durante a II. Guerra Mundial. Hoje conta hoje com mais de 40 milhões de documentos e artigos, 270 mil fotos - incluindo 16 mil imagens de judeus deportados da França - e 80 mil livros e periódicos.

Arquivos do Memorial do Shoah

Quando a pressão aumentou na fronteira franco-suíça, em 1942 após disputas diplomáticas com a Alemanha, Rothmund ordenou que "as pessoas que fugiam apenas por questões raciais, dentre eles os judeus, não deveriam ser reconhecidos como refugiados políticos."

Em 1942, Heinrich Rothmund, chefe do Departamento de Polícia no ministério da Justiça, chegou a afirmar: "O judeu sempre foi considerado um estrangeiro em nosso país e só era admitido se concordasse em se adaptar costumes locais."

O resultado difere consideravelmente das estimativas da Comissão Bergier. Onde está a verdade? Marc Perrenoud, um dos estudiosos que participou do estudo, explica a diferença vem de problemas encontrados: lacunas documentais, documentos destruídos e a falta de informações corretas sobre as pessoas barradas "impedem a compilação de estatísticas definitivas e exaustivas sobre o que ocorreu na fronteira suíça durante o período que vai de 1939 a 1945".

No entanto há contradições. Dos 12.508 refugiados barrados entre setembro de 1943 e março de 1944 na única fronteira do Ticino, estudada por Bazzocco, estima-se que uma grande parte eram italianos ao invés de refugiados judeus.

Uma avaliação dos dados encontrados nos arquivos do cantão do Ticino revela apenas uma parte desse quadro. Aproximadamente vinte pessoas que passaram por lá desapareceram. Elas teriam conseguido atravessar as fronteiras? Foram deportadas? Perguntas difíceis de reponder com exatidão.

A lista nos arquivos do museu em Caprino exibe nomes de 150 judeus: 97 tiveram o pedido de refúgio aceito e 53 foram obrigados a retornar. Dos expulsos, 21 conseguiram entrar após várias tentativas. Porém 11 foram presos e deportados para Auschwitz, dos quais nove morreram nos campos. O destino dos 19 restantes é desconhecido", explica Bazzocco, que hoje escreve uma tese sobre a história do contrabando na fronteira ítalo-suíça.

"Temos aqui os únicos registros documentados de refugiados acolhidos pela Suíça durante a guerra. Mas a lista inclui também nomes dos que foram impedidos de entrar", explica o historiador Adriano Bazzocco no artigo que publicou na revista " História do ShoahLink externo " (publicação do Memorial do ShoahLink externo , Paris), em uma edição dedicada ao tema "Suíça frente ao genocídio".

O posto alfandegário de Caprino dá vista para o lago de Lugano. Em 1935 o espaço foi transformado no museu da alfândega. Na época, o objetivo do fundador, o guarda froteiriço Angelo Gianola, era apresentar ao público diversos objetos ligados ao trabalho diário dos agentes. Nos anos 1970, o museu local se tornou o Museu da Alfândega SuíçaLink externo . Porém um visitante pode se questionar se o único tema tratado é apenas o comércio ilegal durante os anos da guerra.

Bernard Eizikman (quarto a partir da esquerda) em outubro de 1944 com membros da família Dubois em uma fazenda no município de Bressels, cantão de Neuchâtel.

