Votos de feliz ano novo e um pedido

Caros leitoras e leitores, amigas e amigos da Swissinfo,

4 minutos

As coisas que acontecem no mundo – e com você – também afetam a Swissinfo e a Suíça.

Essas são as grandes questões que, muitas vezes, se refletem nos pequenos momentos da nossa vida cotidiana: a credibilidade dos valores ocidentais, as discussões sobre direitos humanos e as sanções internacionais; a tendência de desglobalização e os novos paradigmas de poder na ordem mundial, associados às eleições em muitos grandes países, que terminaram por moldar o cenário geopolítico; as mudanças na dinâmica comercial, especialmente no contexto das relações entre os EUA e a China; as preocupações com riscos ambientais, incluindo fortes tempestades e enchentes na Suíça. Em 2024 a inteligência artificial passou a fazer parte de nossa vida cotidiana.

E no meio disso está a Suíça, um dos países mais globalizados do mundo.

Mal-entendidos e tensões criam divisões neste mundo. Por isso necessitamos que as pessoas e a mídia construam pontes. E essa é exatamente a responsabilidade que assumimos. Há 90 anos estamos comprometidos com o jornalismo de qualidade, a promoção do diálogo intercultural e a compreensão global de diferentes posições.

Voz da Suíça no mundo desde 1935

Estamos muito satisfeitos por termos conseguido atingir cerca de 40 milhões de pessoas em todo o mundo com o nosso conteúdo em 2024. Esse é um incentivo para nós no ano que vem. Em nome de toda a equipe da Swissinfo, gostaríamos de agradecer por sua lealdade. Somos uma equipe de cerca de 100 profissionais da mídia e muitos colaboradores externos. Todos somos “a voz da Suíça no mundo desde 1935”. Continuaremos a cumprir essa promessa em 2025 com um jornalismo bem fundamentado, claro e surpreendente.

A Swissinfo continuará a se concentrar em questões relacionadas à geopolítica e a tópicos relacionados às organizações internacionais baseadas em Genebra, aos desenvolvimentos globais da democracia e à ciência suíça ao redor do mundo. Teremos uma cobertura profunda sobre o mercado farmacêutico e alimentício e permaneceremos conectados a questões relacionadas à identidade, cultura e sociedade da Suíça.

2025 – Por que a Swissinfo ainda é necessária

A Swissinfo e sua missão, assim como a da Sociedade Suíça de Radiodifusão e Televisão (SRG SSR), da qual fazemos parte, enfrentam decisões políticas muito importantes em 2025. Elas podem colocar em risco o futuro da única empresa de mídia do país voltada a um público no exterior. Isso depois que o governo federal propôs, em setembro, um pacote fiscal que inclui o corte de metade do financiamento para o mandato a partir de 2027 – um mandato que inclui os canais 3SAT, TV5 Monde, Swissinfo e tvsvizzera.it. Estamos assim afetados por essa incerteza sobre o nosso futuro. O nosso trabalho de explicar a Suíça a um público estrangeiro fortalece a posição econômica do país, comunica sua política de neutralidade e melhora a percepção da ciência e da cultura helvéticas no exterior. Como o governo chegou à conclusão de que esses serviços não merecem mais apoio?

Uma redução dos nossos serviços teria consequências drásticas para a Suíça e seu espaço aberto de informações. Se você procurar algo sobre a Suíça em inglês, espanhol ou russo, a primeira coisa que geralmente encontra é o conteúdo da Swissinfo. Sem essa presença, americanos, chineses ou russos não terão mais acesso a informações atuais nos seus idiomas. E não haverá garantia de que informações confiáveis sobre a Suíça irão apareçar nos resultados dos motores de busca.

Por isso, gostaríamos de fazer um pedido

Escreva-nos uma mensagem para explicar porque a Swissinfo ainda é necessária no seu futuro ou o que podemos melhorar para continuarmos a ser úteis para você. Ou escreva para nós, mesmo que não esteja convencido disso. Estamos abertos a críticas e elogios e aguardamos ansiosamente pela discussão.

Em nome de toda a equipe da Swissinfo, desejamos um ano novo, com menos tensões políticas e muitas oportunidades.

Saudações

Larissa Bieler, diretora da Swissinfo