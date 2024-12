Un felice anno nuovo e un invito

Care lettrici e cari lettori, care amiche e cari amici di Swissinfo

4 minuti

Le cose che accadono nel mondo e che influiscono su di voi, hanno anche conseguenze per Swissinfo e per la Svizzera.

Spesso i grandi temi si riflettono nei piccoli momenti della nostra vita quotidiana. La credibilità dei valori occidentali, le questioni relative ai diritti umani e alle sanzioni internazionali, il movimento di deglobalizzazione e i nuovi paradigmi di potere nell’ordine mondiale, le elezioni importanti a livello globale che hanno influenzato anche il panorama geopolitico. I cambiamenti nelle dinamiche commerciali, soprattutto nel contesto delle relazioni USA-Cina, la preoccupazione per i rischi ambientali, di cui si è avuto un assaggio anche in Svizzera, dove si sono verificate gravi tempeste e inondazioni. E nel 2024 l’uso dell’intelligenza artificiale è entrato a far parte della nostra vita quotidiana.

E in mezzo a tutto questo c’è la Svizzera, uno dei Paesi più globalizzati del mondo.

Incomprensioni e tensioni stanno creando sempre più spaccature in questo mondo. Ci vogliono persone e media che costruiscano ponti. Ed è proprio questa la responsabilità che ci assumiamo. Da 90 anni puntiamo su un giornalismo di qualità e promuoviamo il dialogo interculturale e la comprensione globale delle diverse posizioni.

La voce della Svizzera nel mondo dal 1935

Siamo lieti di aver raggiunto circa 40 milioni di persone in tutto il mondo con la nostra offerta nel 2024 e questo ci spinge a fare ancora meglio per il prossimo anno. Noi di Swissinfo, un team composto di circa 100 professionisti dei media e molti giornalisti e giornaliste freelance, desideriamo ringraziarvi per la vostra fedeltà. Siamo “La voce svizzera nel mondo dal 1935”. Un impegno che rinnoviamo anche per il 2025, continuando a offrire un giornalismo di qualità, chiaro e sorprendente.

Swissinfo si concentra e continuerà a concentrarsi su questioni geopolitiche e temi relativi alla Ginevra internazionale, sugli sviluppi globali della democrazia, della scienza svizzera nel mondo, sulla rete delle multinazionali nel settore farmaceutico e alimentare, senza dimenticare uno sguardo sulle questioni relative all’identità, alla cultura e alla società svizzera.

Perché Swissinfo è ancora necessaria nel 2025

Nel 2025, Swissinfo e il mandato estero della Svizzera e della SSR saranno confrontati con decisioni politiche cruciali, che metteranno in discussione il futuro dell’unico media internazionale della Svizzera. Da quando il Consiglio federale ha annunciato a settembre il pacchetto di misure di risparmio, proponendo di tagliare a partire dal 2027 la metà dei finanziamenti per il mandato estero, che comprende Swissinfo, tvsvizzera.it, 3SAT e TV5 Monde, siamo direttamente coinvolti in questa questione che mette in gioco il nostro futuro.

Una voce forte della Svizzera all’estero rafforza la sua posizione economica, fa conoscere meglio la sua politica di neutralità e migliora la percezione della scienza e della cultura elvetiche all’estero. Come è giunto il Consiglio federale alla conclusione che questi servizi non meritino più sostegno?

Una ristrutturazione avrebbe conseguenze drastiche per la Svizzera e il suo spazio di informazione. Se si cerca qualcosa sulla Svizzera in inglese, spagnolo o russo all’estero, oggi si troveranno per prima cosa i contenuti di Swissinfo. Senza questa presenza, le persone negli Stati Uniti, in Cina e in Russia non troverebbero più informazioni aggiornate nelle loro lingue e non ci sarebbe alcuna garanzia che nei risultati dei motori di ricerca appaiono notizie affidabili sulla Confederazione.

L’invito che desideriamo rivolgervi

Scriveteci per spiegarci perché Swissinfo è ancora necessaria in futuro o cosa possiamo migliorare per continuare a esservi utili. Oppure scriveteci se non siete convinti. Siamo aperti e non vediamo l’ora di discutere con voi.

A nome di tutto il team di Swissinfo, vi auguro un felice anno nuovo, pieno di salute, meno tensioni politiche e molte opportunità.

Cordiali saluti

Larissa Bieler, direttrice di Swissinfo