Ein gutes neues Jahr und eine Bitte

Liebe Leserinnen und Leser, liebe Freundinnen und Freunde von Swissinfo.

Was die Welt und Sie in der Welt bewegt, bewegt auch Swissinfo und die Schweiz.

Es sind die grossen Themen, die sich oft in den kleinen Momenten unseres Alltags widerspiegeln. Die Glaubwürdigkeit westlicher Werte, Fragen um Menschenrechte und internationale Sanktionen, die Bewegung der De-Globalisierung und neue Machtparadigmen in der Weltordnung, damit verbunden weltweit bedeutende Wahlen, die auch die geopolitische Landschaft prägten. Veränderungen in Handelsdynamiken vor allem auch im Kontext der USA-China-Beziehungen, die Besorgnis um Umweltrisiken, auch in der Schweiz kam es zu schweren Unwettern und Überschwemmungen. Und 2024 ist der Einsatz von Künstlicher Intelligenz in unserem Alltag angekommen.

Und mitten darin steht die Schweiz als eines der globalisiertesten Länder der Welt.

Missverständnisse und Spannungen sorgen vermehrt für Gräben in dieser Welt. Es braucht Menschen und Medien, die Brücken bauen. Und genau diese Verantwortung übernehmen wir. Seit 90 Jahren setzen wir auf fundierten Schweizer Journalismus und fördern den interkulturellen Dialog und das globale Verständnis unterschiedlicher Positionen.

The Swiss voice in the world since 1935

Wir freuen uns, dass wir 2024 mit unserem Angebot rund 40 Mio. Menschen weltweit erreichen konnten, das ist uns ein Ansporn fürs nächste Jahr. Wir bedanken uns als gesamtes Team von Swissinfo herzlich für Ihre Treue – wir sind ein Team von rund 100 Medienschaffenden und vielen Freelancerinnen und Freelancern. Und wir alle sind “The Swiss voice in the world since 1935”. Für dieses Versprechen stehen wir auch im kommenden Jahr 2025 mit fundiertem, klarem und auch überraschendem Journalismus.

Im Fokus von Swissinfo stehen weiterhin die Fragestellungen zur Geopolitik und Themen zum internationalen Genf, zu den weltweiten Entwicklungen der Demokratie und der Schweizer Wissenschaft in der Welt, wir zeigen die globale Vernetzung der multinationalen Unternehmen in der Pharma- und Nahrungsmittelindustrie auf und bleiben verbunden mit den Fragen zur Schweizer Identität, Kultur und Gesellschaft.

2025 – weshalb es Swissinfo noch braucht

Swissinfo und dem gesamten Auslandmandat der Schweiz und der SRG stehen 2025 indes sehr wichtige politische Entscheide bevor, welche die Zukunft des einzigen internationalen Medienhauses der Schweiz in Frage stellen. Seit der Bundesrat im September mit dem angekündigten Sparpaket vorgeschlagen hat, die Hälfte der Finanzierung für das Auslandmandat ab 2027 zu streichen, zu dem neben Swissinfo und tvsvizzera.it auch 3SAT und TV5 Monde gehören – sind wir unmittelbar von dieser Frage zu unserer Zukunft betroffen. Eine starke Stimme der Schweiz im Ausland stärkt deren wirtschaftliche Position, vermittelt deren Neutralitätspolitik und verbessert die Wahrnehmung von Schweizer Wissenschaft und Kultur im Ausland. Wie ist der Bundesrat zu der Schlussfolgerung gelangt, dass diese Leistungen keine Unterstützung mehr verdienen?

Ein Abbau hätte einschneidende Konsequenzen für die Schweiz und ihren offenen Informationsraum. Wenn Sie auf Englisch, Spanisch oder Russisch im Ausland etwas über die Schweiz suchen, finden Sie heute zuerst Inhalte von Swissinfo. Ohne diese Präsenz finden Menschen in den USA, in China, in Russland in ihren Sprachen keine aktuellen Ergebnisse mehr und es fehlt die Gewissheit, dass glaubwürdige Informationen zur Schweiz in den Suchresultaten erscheinen.

Und hier eine Bitte an Sie

Schreiben Sie uns, warum es Swissinfo auch zukünftig noch braucht – oder was wir verbessern können, damit wir für Sie weiterhin nützlich sind. Oder schreiben Sie uns auch, wenn Sie nicht davon überzeugt sind. Wir sind offen und freuen uns auf die Diskussion.

Wir wünschen Ihnen im Namen des gesamten Teams von Swissinfo einen guten Rutsch in ein gutes und gesundes neues Jahr mit weniger politischen Spannungen und vielen Möglichkeiten.

Herzliche Grüsse

Larissa Bieler, Direktorin Swissinfo