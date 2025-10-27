Swissinfo considerada a segunda melhor fonte de mídia on-line na Suíça

Um estudo considera que a Swissinfo teve em 2025 uma qualidade acima da média. Thomas Kern, Swissinfo

O Anuário da Qualidade dos Meios de Comunicação 2025 mais uma vez atribuiu à Swissinfo uma boa classificação em sua análise.

O estudoLink externo, realizado pelo Centro de Pesquisa para a Esfera Pública e Sociedade (Fög, na sigla em alemão) da Universidade de Zurique, mostra valores estáveis para a qualidade geral da mídia suíça em uma comparação de dez anos. De um total de dez pontos, a mídia suíça obteve 6,2 (0,1 ponto a menos do que em 2024). A qualidade geral da Swissinfo é classificada como significativamente superior à média: sua pontuação subiu de 7,4 no ano passado para 7,5.

Assim como no ano anterior, a Swissinfo ficou em segundo lugar entre as 27 mídias on-line analisadas. O serviço internacional da Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG) continua a ocupar a primeira posição entre as mídias on-line da Swiss Broadcasting Corporation (SBC). “A Swissinfo se destaca devido ao seu desempenho de categorização mais elevado além das notícias diárias”, escrevem os pesquisadores ao justificar a classificação.

Swissinfo como fonte

Um estudo aprofundado do Fög também analisou, pela primeira vez, a visibilidade das fontes jornalísticas em pesquisas de inteligência artificial (IA) no ChatGPT e no Perplexity. Quando o ChatGPT é questionado especificamente sobre notícias suíças, 36,7% das fontes mencionadas vêm da mídia suíça. No Perplexity, esse número chega a 47,1%.

A Swissinfo é uma das fontes mais frequentemente consultadas pelos chatbots. No ChatGPT, é a segunda fonte de mídia suíça mais citada, atrás apenas da SRF. O Perplexity também faz referência à SRF com mais frequência, seguida pelo Blick e pela Swissinfo.

“Em tempos de atividades de influência híbrida, é crucial neutralizar a perda de confiança na mídia com qualidade jornalística convincente e isso deve ser reconhecido internacionalmente”, explica Larissa M. Bieler, diretora da Swissinfo. “Somos uma das três mídias suíças mais citadas no ChatGPT e no Perplexity, como mostra o estudo do Fög. Metade dos links leva a artigos em inglês. Essa demanda e a alta capacidade de descoberta em chatbots de IA confirmam a importância da oferta da Swissinfo. A precisão dos fatos é particularmente relevante para a imagem da Suíça no exterior.”

