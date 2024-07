PPSA arrecada R$17 bi com leilão de petróleo; Petrobras e chinesas vencem

Por Marta Nogueira e Fabio Teixeira

RIO DE JANEIRO (Reuters) – A estatal Pré-Sal Petróleo (PPSA) estimou uma arrecadação de 17 bilhões de reais no leilão de petróleo da União realizado nesta quarta-feira, que teve como vencedoras a Petrobras e as duas chinesas CNOOC e PetroChina.

O certame, considerado o mais competitivo já realizado, comercializou 37,5 milhões de barris de petróleo da União do pré-sal, referentes à produção estimada para 2025, nos campos de Búzios e Mero, segundo e terceiro maiores produtores de petróleo do Brasil, ambos no pré-sal da Bacia de Santos.

A Petrobras venceu dois lotes, enquanto as chinesas venceram os outros dois.

No primeiro lote, a Petrobras levou 12 milhões de barris de petróleo que serão produzidos pela plataforma do tipo FPSO Guanabara, no campo de Mero. A oferta foi de Brent datado menos 1,85 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 4,40 dólares o barril.

O Brent datado é uma referência futura internacional publicada diariamente na Platts.

A petroleira estatal levou ainda o quarto lote, de 2,5 milhões de barris de petróleo, a serem produzidos por cinco FPSOs no campo de Búzios, após uma disputa em viva voz com a brasileira PRIO e a chinesa CNOOC.

No quarto lote, a Petrobras venceu com uma oferta de Brent datado menos 1,85 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 4,25 dólares o barril.

A Petrobras também chegou a disputar em viva voz os dois demais lotes, antes de perder para as duas chinesas.

A CNOOC venceu o segundo lote, também de 12 milhões de barris de petróleo, da plataforma FPSO Sepetiba, no campo de Mero, por Brent datado menos 1,59 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 4,40 dólares o barril. .

Já a PetroChina venceu o terceiro lote, de 11 milhões de barris de petróleo, a serem produzido nas plataformas FPSO Duque de Caxias e Pioneiro de Libra, por Brent datado menos 1,35 dólar por barril, versus valor mínimo de menos 4,40 dólares o barril.

A PPSA é responsável por comercializar o petróleo da União produzido a partir dos contratos de partilha de produção em campos do pré-sal.