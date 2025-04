Presidente da China prossegue com ofensiva diplomática ao visitar a Malásia

afp_tickers

3 minutos

O presidente chinês, Xi Jinping, se reuniu nesta quarta-feira (16) com o rei da Malásia em uma visita de Estado na qual pretende se apresentar como um parceiro confiável diante da ofensiva comercial global dos Estados Unidos.

Diante das tarifas punitivas impostas por Donald Trump, Xi Jinping faz uma viagem nesta semana pelo sudeste asiático para apresentar a China como uma alternativa estável à maior economia mundial.

Depois de visitar o Vietnã, um dos países mais afetados pelas tarifas de Trump, Xi foi recebido nesta quarta-feira pelo rei Sultan Ibrahim da Malásia no Palácio Istana, em Kuala Lumpur.

O presidente chinês caminhou por um tapete vermelho e passou em revista a Guarda de Honra.

Xi Jinping também se reunirá com o primeiro-ministro Anwar Ibrahim para assinar uma série de acordos bilaterais, segundo o Ministério das Relações Exteriores da Malásia.

Para Khoo Ying Hooi, professora de Estudos Internacionais na ‘University of Malaya’, a visita pretende “realinhar o centro de gravidade regional na direção de Pequim”.

“É uma tomada de temperatura das águas para a solidariedade regional agora que as medidas comerciais dos Estados Unidos abalam os mercados globais”, disse.

– “Parceiro na estabilidade” –

O sudeste asiático foi uma das regiões mais afetadas pelas tarifas “recíprocas” anunciadas por Trump, suspensas por 90 dias para possibilitar negociações com dezenas de países.

A Malásia, a terceira maior economia da região, recebeu tarifas de 24%. Os outros dois destinos de Xi na viagem, Vietnã e Camboja, enfrentam taxas de 46% e 49%, respectivamente.

“Regionalmente, Xi quer apresentar a China como um parceiro na estabilidade e no desenvolvimento, não como uma potência hegemônica”, disse Khoo.

O analista Oh Ei Sun, do centro de estudos Pacific Research Center da Malásia, compara a viagem de Xi a “um grupo de amigos que se reúne em busca de calor diante do tempo ruim”.

China e Malásia celebraram no ano passado meio século de relações diplomáticas e mantêm um vínculo econômico estreito, apesar de algumas disputas territoriais no Mar do Sul da China.

Ao chegar na terça-feira a Kuala Lumpur, Xi desejou que a visita abra o caminho para outros “50 anos dourados” de relações entre China e Malásia.

A China foi o principal parceiro comercial da Malásia nos últimos 16 anos e representa 16,8% do total de importações e exportações do país.

Em uma coluna publicada no jornal local The Star, Xi assumiu o compromisso de combater o protecionismo ao lado de seus parceiros da região.

“Devemos sustentar o sistema comercial multilateral, manter a estabilidade das cadeias industriais e de suprimento globais e preservar um ambiente internacional de abertura e cooperação”, escreveu.

O presidente chinês finalizará a viagem no Camboja, um dos seus principais aliados na região.

llk-mba/tym/dbh/zm/fp