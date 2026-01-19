Presidente do Conselho Europeu anuncia reunião de líderes da UE sobre a Groenlândia

afp_tickers

1 minuto

Os líderes da União Europeia (UE) vão se reunir “nos próximos dias” para coordenar sua resposta às ameaças tarifárias de Donald Trump motivadas pela disputa envolvendo a Groenlândia, anunciou neste domingo o presidente do Conselho Europeu, António Costa.

“Devido à importância dos últimos acontecimentos e a fim de melhorar a coordenação, decidi convocar uma reunião extraordinária do Conselho Europeu para os próximos dias”, anunciou Costa, nas redes sociais.

Segundo fontes da UE, o encontro deve acontecer na próxima quinta-feira, em Bruxelas.

jca/cls/an/ahg