Presidente do Louvre se compromete a modernizar o museu

A presidente do Louvre, Laurence des Cars, afirmou nesta sexta-feira que tem consciência dos problemas de segurança do museu, após o roubo de joias ocorrido há três semanas, e insistiu na necessária “modernização” da instituição.

“Tenho consciência dos nossos problemas de segurança”, declarou Des Cars à rádio France Info, um dia após a apresentação de um relatório do Tribunal de Contas que aponta que o museu priorizou as “operações de grande visibilidade e atraentes” em detrimento da manutenção e renovação dos edifícios e das instalações técnicas, em particular de segurança.

A presidente reconheceu que o estabelecimento, que recebeu nove milhões de visitantes em 2024, “precisa mais do que nunca de uma transformação, uma modernização, para se tornar plenamente um museu do século XXI”.

Ela destacou que, a partir desta sexta-feira, será implementado um plano para reforçar a segurança do museu, o mais visitado do mundo.

O plano consiste em “uma série de obras de melhoria, em particular em termos de segurança de vídeo”, um dos “pontos fracos” da instituição, segundo Laurence des Cars.

Poucos dias após o roubo de 19 de outubro, quando quatro indivíduos invadiram a galeria de Apolo do museu e, em poucos minutos, levaram oito joias da Coroa avaliadas em mais de 100 milhões de dólares, Des Cars admitiu que o sistema externo de segurança de vídeo era “muito insuficiente”.

Laurence des Cars, que em 2021 se tornou a primeira mulher a presidir o Louvre, convocou uma reunião em caráter de urgência do conselho de administração nesta sexta-feira para analisar o rumo do museu.

