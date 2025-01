Programa de Meghan Markle estreia em 15 de janeiro na Netflix

A esposa do príncipe Harry, Meghan Markle, estreará seu programa de estilo de vida e culinária na Netflix no dia 15 de janeiro, anunciou a atriz em suas redes sociais nesta quinta-feira (2).

“Estou muito animada em compartilhar isso com vocês!”, escreveu a duquesa de Sussex no Instagram. “Espero que gostem do programa tanto quanto eu gostei de produzi-lo.”

A Netflix divulgou uma prévia de “With Love, Meghan”, uma minissérie de oito episódios em que a estrela de “Suits” abordará temas como culinária, jardinagem, artesanato, arranjos florais e dicas para ser um bom anfitrião.

O programa contará com convidados especiais como a chef Alice Waters e as atrizes Mindy Kaling e Abigail Spencer.

No ano passado, Markle lançou a marca American Riviera Orchard, voltada ao segmento de estilo de vida.

A atriz americana e o príncipe britânico renunciaram aos deveres reais em 2020, o que também significou abrir mão dessa fonte de renda, levando-os a buscar outros meios.

Desde então, assinaram um contrato com a Netflix que resultou na série documental “Harry & Meghan”, lançada em dezembro de 2020, gerando grande repercussão pública.

O casal, que mora na Califórnia, anunciou em abril que lançaria na plataforma tanto o programa de Markle quanto uma série sobre polo, o esporte favorito de Harry.

Os dois seguem afastados da família real britânica, após Meghan alegar ter sido maltratada e vítima de racismo durante seu período na monarquia.

Harry fez uma breve visita ao Reino Unido para a coroação de seu pai, o rei Charles III, após a morte da rainha Elizabeth II, e retornou novamente ao país quando o monarca foi diagnosticado com câncer.

O príncipe e seu irmão William não conversam há meses, segundo especulações da imprensa.

Em março, quando a família real revelou que Kate Middleton, esposa de William, também estava com câncer, Harry e Meghan emitiram um breve comunicado desejando melhoras à princesa.

