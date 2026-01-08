Protestos em Minneapolis pela morte de uma mulher às mãos de um agente de imigração

Policiais entraram em confronto com manifestantes que protestavam nesta quinta-feira (8) em Minneapolis pela morte de uma mulher baleada por um agente de imigração, a quem o governo de Donald Trump acusou de ‘terrorismo’.

Agentes federais enfrentaram uma multidão de manifestantes lançando spray de pimenta e gás lacrimogêneo nas proximidades de instalações governamentais em Fort Snelling, nos arredores de Minneapolis, segundo constatou um fotógrafo da AFP.

Os manifestantes gritavam palavras de ordem contra o Serviço de Imigração e Controle de Alfândegas (ICE, sigla em inglês). Os agentes detiveram vários manifestantes, entre eles um que os atingiu com um cartaz de papelão.

A mulher, identificada por meios de comunicação locais como Renee Nicole Good, de 37 anos, morreu após receber vários tiros à queima-roupa quando aparentemente tentava se afastar em seu veículo dos agentes do ICE, que estavam junto ao seu carro.

As imagens do incidente mostram um agente de imigração com o rosto coberto tentando abrir a porta do carro da mulher, que tenta se afastar. Nesse momento, aparece outro agente, também com o rosto coberto, que dispara três vezes contra a motorista do SUV Honda Pilot.

O veículo colidiu com outros carros estacionados na rua, enquanto vários transeuntes lançavam insultos aos agentes federais.

Seu corpo ensanguentado é visto em seguida caído dentro do veículo acidentado.

Uma das testemunhas do ocorrido, Brandon Hewitt, disse à emissora MS NOW que ouviu “três disparos”.

“A passageira que sobreviveu saiu do carro coberta de sangue”, disse outra testemunha, que também afirmou que um homem que se identificou como médico tentou se aproximar de Good para socorrê-la, mas os agentes do ICE impediram.

A mãe de Good, Donna Ganger, disse ao Minnesota Star Tribune que sua filha “provavelmente estava aterrorizada” no momento do incidente e que não buscava confrontos com agentes do ICE.

Good era mãe, poeta e amante do cinema, segundo meios de comunicação dos Estados Unidos. Ela estudou escrita criativa na Universidade Old Dominion, em Norfolk, Virgínia.

— “Esquerdista transtornada” —

Trump e seu governo se apressaram em afirmar que Good havia tentado matar os agentes, uma explicação que o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, qualificou como “merda” e pediu ao ICE que deixasse a cidade.

“Não quero que disparem contra ninguém. Tampouco quero ver alguém gritando e tentando atropelar policiais”, disse Trump em uma entrevista ao The New York Times.

O vice-presidente JD Vance afirmou que a vítima era “uma esquerdista transtornada” e que o agente a matou “em legítima defesa”.

O incidente ocorreu durante um protesto contra as medidas impostas por Trump contra a migração nesta cidade do estado de Minnesota, no norte do país.

Os agentes do ICE receberam a missão de deter e deportar um número sem precedentes de migrantes indocumentados, em meio a críticas de que teriam se convertido em uma força paramilitar a serviço de Trump, sem o devido treinamento.

A Casa Branca saiu na quinta-feira em defesa dos membros do ICE. “Nossos valentes homens e mulheres das forças de segurança federais estão sendo alvo de um ataque organizado”, declarou a porta-voz do governo, Karoline Leavitt.

— “Terrorismo interno” —

A secretária do Departamento de Segurança Interna, Kristi Noem, disse que “qualquer perda de vida é uma tragédia”, mas classificou o incidente como “terrorismo interno” e afirmou que a vítima “vinha assediando e obstruindo o trabalho [do ICE] durante todo o dia”.

Em sua conta no X, o departamento afirmou que a vítima havia tentado atropelar um agente e que este fez “disparos defensivos”. Trump também disse que o agente atirou “em legítima defesa”.

O governador de Minnesota, Tim Walz, classificou a resposta da Casa Branca como “propaganda” e prometeu uma investigação “completa, justa e rápida”.

As operações ordenadas pelo governo Trump para deter e expulsar migrantes despertaram fortes protestos em algumas cidades contra os agentes que as executam.

O agente que matou Good foi atropelado por um carro conduzido por um manifestante em junho, segundo Noem.

Trump transformou a prevenção da migração ilegal e a expulsão de migrantes indocumentados em prioridades de seu segundo mandato.

As autoridades dos Estados Unidos afirmaram que até 2 mil agentes haviam sido mobilizados em Minneapolis e arredores para realizar operações após várias denúncias contra migrantes somalis.

