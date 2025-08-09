The Swiss voice in the world since 1935

Quatro astronautas voltam à Terra após cinco meses no espaço

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Duas astronautas americanas, um cosmonauta russo e um japonês retornaram neste sábado (9) à Terra a bordo da cápsula Dragon da SpaceX, após uma missão de cinco meses no espaço.

As americanas Anne McClain e Nichole Ayers, o russo Kirill Peskov e o japonês Takuya Onishi pousaram nas águas da costa da Califórnia às 8h44 locais (12h43 em Brasília).

Seu retorno marcou o fim da décima missão de rotação de tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) realizada no âmbito do programa Commercial Crew da Nasa, criado para suceder à era dos ônibus espaciais em parceria com a indústria privada.

A cápsula Dragon, da empresa do bilionário Elon Musk, desacoplou-se na sexta-feira da ISS às 18h15 do horário da costa leste dos Estados Unidos (19h15 em Brasília).

Quando essas cápsulas entram na atmosfera da Terra, elas atingem temperaturas de 1.925 graus Celsius, segundo a Nasa. Essa descida vertiginosa é desacelerada pelo acionamento de enormes paraquedas.

Em seguida, a cápsula foi recuperada por um barco da SpaceX e, uma vez a bordo, os astronautas puderam sair e respirar o ar da Terra pela primeira vez em meses.

Para a astronauta McClain, a despedida da ISS foi “agridoce”, pois pode ser que ela não volte ao espaço novamente.

“Todo dia, esta missão depende de pessoas ao redor do mundo”, escreveu no X. “Depende do governo e de entidades comerciais, depende de todos os partidos políticos e depende do compromisso com uma meta sustentada ao longo dos anos e décadas”, acrescentou.

A tripulação viajará para Houston para reencontrar suas famílias.

Durante sua estadia na ISS, a tripulação batizada como Crew-10 realizou diversos experimentos científicos, estudando, por exemplo, o crescimento das plantas e a forma como as células reagem à gravidade.

No final de julho, a Nasa anunciou que perderá cerca de 3.900 funcionários no âmbito do plano de cortes do governo de Donald Trump, embora o presidente continue determinado a fazer com que a agência espacial americana realize missões tripuladas à Lua e a Marte.

bur-rle-ksb/dl/md/val/cjc/ic

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Giannis Mavris

Como você vê o futuro do seu continente?

Alguns povos ao redor do mundo acreditam no progresso constante de seus países. Mas isso é verdade?

Participe da discussão
4 Curtidas
8 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Jessica Davis Plüss

Qual a sua opinião sobre a longevidade?

O mercado da longevidade está em plena expansão, graças, em parte, aos avanços na ciência do envelhecimento. O que você acha da ideia de estender a expectativa de vida?

Participe da discussão
34 Curtidas
22 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Marc Leutenegger

Você já sentiu falta de moradia e aluguéis caros?

Na Suíça, falta moradia e os aluguéis disparam. A imigração cresce, mas a construção não acompanha. Gentrificação avança e a crise habitacional se agrava. Acontece o mesmo onde você vive?

Participe da discussão
54 Curtidas
63 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR