Quatro astronautas voltam à Terra após cinco meses no espaço

afp_tickers

2 minutos

Duas astronautas americanas, um cosmonauta russo e um japonês retornaram neste sábado (9) à Terra a bordo da cápsula Dragon da SpaceX, após uma missão de cinco meses no espaço.

As americanas Anne McClain e Nichole Ayers, o russo Kirill Peskov e o japonês Takuya Onishi pousaram nas águas da costa da Califórnia às 8h44 locais (12h43 em Brasília).

Seu retorno marcou o fim da décima missão de rotação de tripulação da Estação Espacial Internacional (ISS, na sigla em inglês) realizada no âmbito do programa Commercial Crew da Nasa, criado para suceder à era dos ônibus espaciais em parceria com a indústria privada.

A cápsula Dragon, da empresa do bilionário Elon Musk, desacoplou-se na sexta-feira da ISS às 18h15 do horário da costa leste dos Estados Unidos (19h15 em Brasília).

Quando essas cápsulas entram na atmosfera da Terra, elas atingem temperaturas de 1.925 graus Celsius, segundo a Nasa. Essa descida vertiginosa é desacelerada pelo acionamento de enormes paraquedas.

Em seguida, a cápsula foi recuperada por um barco da SpaceX e, uma vez a bordo, os astronautas puderam sair e respirar o ar da Terra pela primeira vez em meses.

Para a astronauta McClain, a despedida da ISS foi “agridoce”, pois pode ser que ela não volte ao espaço novamente.

“Todo dia, esta missão depende de pessoas ao redor do mundo”, escreveu no X. “Depende do governo e de entidades comerciais, depende de todos os partidos políticos e depende do compromisso com uma meta sustentada ao longo dos anos e décadas”, acrescentou.

A tripulação viajará para Houston para reencontrar suas famílias.

Durante sua estadia na ISS, a tripulação batizada como Crew-10 realizou diversos experimentos científicos, estudando, por exemplo, o crescimento das plantas e a forma como as células reagem à gravidade.

No final de julho, a Nasa anunciou que perderá cerca de 3.900 funcionários no âmbito do plano de cortes do governo de Donald Trump, embora o presidente continue determinado a fazer com que a agência espacial americana realize missões tripuladas à Lua e a Marte.

bur-rle-ksb/dl/md/val/cjc/ic