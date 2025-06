Réu por tentativa de golpe, Bolsonaro será interrogado semana que vem no STF

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) será interrogado na semana que vem no julgamento no qual é réu por suposta tentativa de golpe de Estado em 2022, anunciou, nesta segunda-feira (2), o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF).

Bolsonaro, de 70 anos, é réu junto com outros seis colaboradores, acusado de liderar uma trama golpista para se manter no poder após ser derrotado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Ele pode ser condenado a uma pena de cerca de 40 anos de prisão.

“Designo o interrogatório dos réus em sessão presencial na sala da primeira turma o dia 9 de junho”, que poderá se estender até o dia 13, declarou Moraes, relator do processo, ao final de duas semanas de audiências com testemunhas.

Apesar de estar inelegível até 2030 por questionar sem provas o sistema de voto eletrônico no país, Bolsonaro, que presidiu o país de 2019 a 2022, continua sendo o líder mais popular da direita no Brasil e o fato de que será julgado por tentativa de golpe provocou um terremoto político no país.

O ex-presidente garante ser inocente e diz ser “perseguido” por Moraes.

Nos interrogatórios que começam na próxima segunda, Bolsonaro se reencontrará com Mauro Cid, seu braço-direito quando foi presidente e que firmou um acordo de delação premiada que foi homologado em 2023 pelo Supremo.

Cid e outros seis coacusados também serão interrogados, além de Bolsonaro.

Durante as audiências das últimas duas semanas, dois ex-comandantes das Forças Armadas confirmaram a tese exposta pela Procuradoria-Geral da República: Bolsonaro lhes apresentou um plano para evitar que Lula assumisse o cargo após ganhar as eleições em outubro de 2022.

O golpe não aconteceu porque os então comandantes do Exército e da Aeronáutica se negaram a participar, segundo os seus próprios depoimentos.

O interrogatório também deve levar ao tão aguardado momento em que Bolsonaro e Moraes ficarão frente a frente. O ministro do Supremo é considerado um inimigo político pelo bolsonarismo.

