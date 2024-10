Rússia anuncia reunião entre Putin e Guterres na 5ª feira, após cúpula do Brics

O presidente russo, Vladimir Putin, se reunirá na quinta-feira (24) com o secretário-geral da ONU, António Guterres, após a cúpula do Brics na cidade de Kazan, informou o Kremlin nesta segunda-feira (21).

Putin realizará “sete reuniões bilaterais”, inclusive com Guterres, após o encerramento da reunião do grupo de países emergentes nessa cidade situada cerca de 700 quilômetros a leste de Moscou, disse o porta-voz diplomático do governo russo, Yuri Ushakov.

O Ministério das Relações Exteriores ucraniano considerou que Guterres tomou “uma decisão equivocada” quando declinou o convite da Ucrânia para a primeira cúpula para a paz e aceitou o convite para ir a Kazan. “Isso só prejudica a reputação da ONU”, criticou no X.

O encontro, que a ONU não confirmou, será a primeira reunião Putin-Guterres na Rússia desde abril de 2022, dois meses após o início da intervenção militar russa na Ucrânia.

Guterres criticou esta intervenção em diversas ocasiões, afirmando que estabelece um “precedente perigoso” para o mundo, e defendeu uma “paz justa” que respeite o direito internacional e a “integridade territorial” da Ucrânia.

Durante sua visita em 26 de abril de 2022, Guterres discutiu com Putin propostas de assistência humanitária e de remoção de civis das zonas de conflito, segundo um relatório da ONU.

Neste momento, não há sinais de que Ucrânia ou Rússia estejam dispostas a iniciar negociações para pôr fim ao conflito, que já dura mais de dois anos e meio.

Enquanto anfitriã da cúpula do Brics, que ocorrerá de terça a quinta-feira em Kazan, a Rússia pretende demonstrar o fracasso da política de isolamento da Rússia e das sanções que lhe foram impostas pelas potências ocidentais pela intervenção na Ucrânia.

O presidente russo está limitado nas suas viagens internacionais por um mandado de prisão emitido contra ele em março de 2023 pelo Tribunal Penal Internacional (TPI), por suspeita de deportação ilegal de crianças ucranianas para a Rússia, acusações que Moscou rejeita categoricamente.

Putin realizará cerca de 15 reuniões bilaterais, inclusive com os líderes de China, Xi Jinping; Índia, Narendra Modi; África do Sul, Cyril Ramaphosa; Turquia, Recep Tayyip Erdogan; e Irã, Masoud Pezeshkian.

O Brics deve suas iniciais a seus primeiros cinco membros (Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul).

O presidente brasileiro, Luiz Inácio Lula da Silva, cancelou sua viagem à Rússia após sofrer um acidente doméstico, mas participará da cúpula por videoconferência.

