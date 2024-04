Rússia intensifica ofensiva para tomar outra cidade-chave no leste da Ucrânia

A Rússia intensificou, nesta sexta-feira (5), suas operações no front oriental da Ucrânia e a cidade de Chasiv Yar está sob “fogo constante”, segundo Kiev, em meio à ofensiva das tropas de Moscou para avançar na província de Donetsk.

Após mais de dois anos de conflito, os combates se concentram na região de Donbass, no leste da Ucrânia, onde as autoridades russas da ocupação afirmam que estão avançando até Chasiv Yar, última localidade em mãos ucranianas antes da cidade de Kramatorsk.

O chefe da administração militar ucraniana da cidade, Serhiy Chaus, informou à AFP nesta sexta que Chasiv Yar está sob “fogo constante” dos russos.

De acordo com o canal de Telegram DeepState, próximo ao Exército ucraniano, as forças russas “entraram nas casas” no flanco oriental dessa cidade.

A localidade está devastada pelos combates e só restam 770 habitantes, em comparação com os 13 mil que viviam ali antes da guerra, segundo Chaus.

Chasiv Yar fica a cerca de 10 quilômetros de Bakhmut, posição ocupada pela Rússia desde maio de 2023 após meses de uma dura batalha.

No alto de uma colina, a cidade fica a menos de 30 quilômetros a sudeste de Kramatorsk, que é uma localidade-chave de Donetsk, já que é um importante eixo ferroviário e logístico para o Exército ucraniano.

O Exército russo disse nesta sexta que capturou a cidade de Vodiane, localizada a oeste de Avdiivka, tomada pela Rússia em fevereiro.

– Ucrânia diz ter bombardeado base aérea russa –

Apesar das dificuldades no front oriental, a Ucrânia segue bombardeando o território russo e, nesta sexta, afirmou que destruiu seis aviões militares russos em um bombardeio contra uma base aérea do oblast (província) russo de Rostov do Don.

O bombardeio contra o aeródromo de Morozovsk, nessa província do sul e fronteiriça com a Ucrânia, foi uma “operação especial” conjunta do Serviço de Segurança da Ucrânia (SBU) com o Exército, declarou uma fonte de segurança ucraniana à AFP.

A Rússia informou nesta sexta-feira que uma série de ataques com drones ocorreu em diversas províncias do país, entre elas Rostov do Don, durante a noite e a madrugada.

A cidade de Rostov do Don abriga o quartel general das tropas russas que lutam na Ucrânia, uma invasão contra a ex-república soviética que Moscou lançou em fevereiro de 2022.

O Ministério da Defesa russo indicou que o Exército neutralizou 53 drones ucranianos em várias regiões russas, incluindo 44 aparelhos interceptados em Rostov do Don.

Oito pessoas ficaram feridas ao meio-dia pela explosão de um artefato carregado em um dos drones abatidos, informou no Telegram, o governador de Rostov, Vasily Golubev.

Nos últimos meses, o Exército ucraniano aumentou os bombardeios contra o território russo, atacando instalações militares, mas também a indústria energética. Algumas ações atingiram alvos a centenas de quilômetros da fronteira.

Moscou afirmou nesta sexta que os bombardeios recentes na Ucrânia são uma “resposta” aos ataques lançados por Kiev contra “instalações” do setor de petróleo, gás e energia no território russo.

Ao menos três pessoas morreram e 13 ficaram feridas nesta sexta em um ataque russo com mísseis em Zaporizhzhia, informou o governador desta província do sul da Ucrânia.

Na Transnístria, uma região separatista pró-Rússia da Moldávia, fronteiriça com a Ucrânia, os rebeldes apoiados por Moscou denunciaram nesta sexta que um drone atingiu uma estação de radar em uma base militar, três semanas depois de um incidente similar.

