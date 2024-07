Rússia vai restringir acesso a 14 localidades por bombardeios ucranianos

A Rússia anunciou nesta terça-feira (16) que restringirá o acesso, a partir de 23 de julho, a 14 localidades que fazem fronteira com a Ucrânia por causa dos bombardeios contínuos, reconhecendo, de certa forma, o fracasso de uma ofensiva lançada em maio por Vladimir Putin para interromper os ataques.

O presidente russo ordenou uma ofensiva na região ucraniana de Kharkiv em 10 de maio, com o objetivo de criar uma zona tampão para limitar o fogo ucraniano na região russa de Belgorod, do outro lado da fronteira.

Embora as forças russas tenham tomado várias cidades ucranianas, elas nunca conseguiram criar essa “zona tampão” ou penetrar nas defesas do adversário e, de acordo com Kiev, Moscou sofreu grandes perdas durante o ataque, que ainda está em andamento.

“Vamos restringir o acesso a 14 localidades onde a situação operacional é extremamente difícil”, disse o governador russo da região de Belgorod, Vyacheslav Gladkov.

Essa é uma decisão sem precedentes, mas necessária, de acordo com o funcionário, que pareceu reconhecer que o estabelecimento de uma zona tampão falhou.

“Já perdemos muitos civis, temos muitos feridos e nossa tarefa é, obviamente, tomar medidas de segurança máxima”, disse ele.

Gladkov explicou que as autoridades montariam postos de controle na entrada das 14 localidades e permitiriam a passagem apenas de homens adultos usando coletes à prova de balas e capacetes, e viajando em veículos blindados.

Por sua vez, o Exército ucraniano continua com seus ataques quase diários de drones e artilharia na região de Belgorod, alegando ter como alvo apenas locais militares, embora haja relatos regulares de vítimas civis.

– Convite para uma cúpula de paz –

O Kremlin não comentou imediatamente a decisão em Belgorod.

No entanto, na frente diplomática, reagiu com cautela nesta terça-feira ao convite do presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, para participar de uma futura cúpula de paz sobre o conflito na Ucrânia e disse que precisava de mais detalhes.

Zelensky disse na segunda-feira que a Rússia “deveria” ser representada em uma segunda cúpula sobre o conflito na Ucrânia, após uma primeira reunião internacional na Suíça no mês passado, da qual Moscou não participou.

“A primeira cúpula de paz não foi uma cúpula de paz de forma alguma. Portanto, talvez seja necessário primeiro entender a que ele está se referindo”, disse o porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, ao canal de televisão Zvezda, em resposta às observações de Zelensky.

As observações do presidente ucraniano representam uma mudança de tom em relação à conferência na Suíça, quando ele categoricamente descartou a possibilidade de convidar a Rússia.

Em 15 de junho, líderes e altos funcionários de mais de 90 países se reuniram no resort Bürgenstock, na Suíça, para uma cúpula de dois dias sobre a guerra na Ucrânia, mas nem a Rússia nem a China estavam presentes.

A Rússia e a Ucrânia têm posições muito diferentes em relação a um possível acordo de paz para encerrar o conflito que começou há mais de dois anos.

Moscou insiste que deve manter todo o território que ocupa atualmente, cerca de 20% do país, enquanto Kiev exige que todos os soldados russos se retirem das fronteiras internacionalmente reconhecidas da Ucrânia, incluindo a península da Crimeia, que a Rússia anexou em 2014.

– Medo de um conflito prolongado –

De acordo com o diretor do Carnegie Russia Eurasia Center, Alexander Gabuev, Moscou não tem incentivo para participar de conferências de paz porque está progredindo nas linhas de frente, embora lentamente.

“A Rússia tentará usar essa janela enquanto ela estiver aberta. É improvável que todas essas declarações ucranianas levem a mudanças práticas na diplomacia”, disse ele à AFP.

A Ucrânia teme cada vez que o conflito se arraste, por causa dos recentes avanços da Rússia, mas também por causa da possível vitória do ex-presidente republicano Donald Trump nas eleições de novembro nos EUA.

Zelenski disse na segunda-feira que “não estava preocupado” com a possibilidade de Trump vencer a eleição presidencial e que ainda conta com o apoio dos Estados Unidos, o maior apoiador financeiro e militar da Ucrânia.

Kiev, que está tentando mobilizar as indústrias de defesa europeias e norte-americanas para ajudar seus militares – tanto em termos de mão de obra quanto de armas – anunciou na terça-feira que as empresas de armas tchecas produziriam rifles de assalto e munição em território ucraniano.

