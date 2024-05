Real Madrid é campeão espanhol após vitória do Girona sobre o Barcelona por 4 x 2

2 minutos

Por Fernando Kallas

MADRI (Reuters) – O Real Madrid estendeu seu recorde de títulos do Campeonato Espanhol para 36 neste sábado, após o Girona bater o Barcelona por 4 x 2, um resultado que deixou o time de Carlo Ancelotti com uma vantagem insuperável no topo da tabela.

O Real Madrid, que perdeu apenas uma vez pela liga espanhola nesta temporada, tem uma vantagem de 13 pontos sobre o segundo colocado Girona, com o Barcelona caindo para terceiro, a quatro partidas do fim.

Gols de Brahim Díaz, Jude Bellingham e Joselu haviam dado a vitória por 3 x 0 ao Real Madrid sobre o Cádiz, mais cedo neste sábado, deixando o time merengue apenas à espera do resultado da partida entre Girona e Barcelona.

O técnico do Real Madrid, Carlo Ancelotti, fez 10 mudanças em relação à equipe que conseguiu um empate por 2 x 2 na semifinal da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique fora de casa na terça-feira, descansando jogadores fundamentais como Vinícius Junior, Rodrygo, Antonio Rüdiger e Toni Kroos, antes da partida de volta na capital espanhola na quarta-feira.

Também foi o primeiro jogo como titular do goleiro Thibaut Courtois nesta temporada, após uma ruptura do ligamento cruzado anterior deixá-lo fora de ação pela maior parte da campanha.

O Real Madrid quase saiu atrás após o intervalo, com Courtois fazendo uma brilhante defesa de reflexo para bloquear a tentativa de Christopher Ramos à queima-roupa, aos cinco minutos.

O esforço do goleiro belga provocou um rápido contra-ataque para o Real Madrid, com Luka Modric encontrando Díaz pelo corredor esquerdo. O meia marroquino conseguiu acertar um chute com curva perfeito, da entrada da área, aos seis minutos.

Depois, Díaz deu assistência para o reserva Bellingham marcar à queima-roupa, aos 23 minutos, antes de Joselu completar um contra-ataque iniciado pelo capitão do Real Madrid, Nacho Fernández, nos acréscimos.