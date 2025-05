Rei Charles III visita Canadá em meio a tensões por ameaças de Trump

O rei Charles III do Reino Unido desfrutou nesta segunda-feira (26) de um passeio no parque de Ottawa, no primeiro dia de uma visita simbólica ao Canadá, que vive há meses no ritmo das ameaças de anexação do presidente americano Donald Trump.

O soberano e chefe de Estado do Canadá, país da Commonwealth, foi recebido pelo primeiro-ministro canadense, Mark Carney, que qualificou a visita como uma “honra histórica, à altura dos desafios” que o país enfrenta.

Salvo algumas trocas com a multidão que o recebeu, Charles III não falou em público no primeiro dos dois dias de sua visita.

O monarca de 76 anos, que sofre de câncer a mais de um ano, foi convidado por Carney para fazer o chamado discurso do trono nesta terça-feira, para marcar a reabertura do Parlamento canadense.

Normalmente, o discurso do trono é redigido pelo gabinete do primeiro ministro e pronunciado pelo governador-geral, que representa a Coroa britânica no Canadá – cargo ocupado atualmente por Mary Simon. Este discurso, ponto culminante da visita real de 24 horas à capital, detalhará as prioridades do novo governo de centro-esquerda de Carney.

Seu discurso será examinado com especial atenção, principalmente em questões de soberania e relações comerciais, em um momento em que Trump segue repetindo seu desejo de anexar o país de 41 milhões de habitantes, ao qual também impôs recentemente um aumento das tarifas alfandegárias.

Obrigado a manter uma estrita neutralidade política, Charles III nunca fez qualquer comentário público sobre as aspirações do presidente americano, que por outro lado é um grande admirador da família real.

Elizabeth II, a falecida mãe do rei Charles III, pronunciou somente duas vezes o discurso do trono durante seu longo reinado: em 1957 e 1977.

Carney, primeiro-ministro desde meados de março, colocou a defesa da soberania do Canadá no centro de sua campanha.

Em 6 de maio, ele disse a Trump na Casa Branca que o Canadá “nunca estará à venda”, respondendo às declarações do republicano sobre as “vantagens formidáveis” para os canadenses no caso de um “casamento maravilhoso” entre as nações.

A visita de Charles III, que chegou acompanhado da rainha Camila, será a sua vigésima ao Canadá, mas a primeira desde que se tornou rei em setembro de 2022.

O casal real visitou um mercado de agricultores, presenciou um espetáculo de dança aborígene e o início de um jogo de hóquei de rua.

Pouco depois, no Rideau Hall, residência oficial da governadora-geral, o rei participou da plantação de uma árvore. Ao seu redor, os convidados cantaram o hino canadense e gritaram “Deus Salve o Rei”.

