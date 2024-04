Reino Unido organiza visitas a alas inéditas dos palácios de Buckingham e Balmoral

Partes do Palácio de Buckingham, em Londres, e do Castelo de Balmoral, na Escócia, serão abertas ao público pela primeira vez no próximo verão, anunciou o Royal Collection Trust.

A reformada Ala Leste de Buckingham poderá ser admirada em uma visita guiada. O ingresso dará acesso ao corredor principal, onde estão expostas pinturas de Thomas Gainsborough, e à sala contígua à famosa sacada de onde a família real saúda o público reunido no “Mall”.

Essa ala do palácio foi construída entre 1847 e 1849, para abrigar a numerosa família da rainha Victoria, o que deu a Buckingham seu formato retangular, e não de ferradura. Ela será aberta depois de mais de cinco anos de obras, que renovaram, principalmente, a fiação elétrica e o encanamento.

A visita guiada será vendida separadamente da entrada comum do palácio, por £ 75 (R$ 480). As reservas, para visitas diárias entre 15 de junho e 31 de agosto, poderão ser feitas a partir de 10 de abril.

A visita clássica de verão à famosa residência real poderá ser feita por um período mais longo, entre 11 de julho e 29 de setembro de 2024. Entre 1º de julho e 4 de agosto, por sua vez, visitantes terão acesso a algumas partes do Castelo de Balmoral, residência de verão dos Windsor na Escócia, antes da chegada do rei Charles III e da rainha Camilla.

Serão disponibilizados 40 ingressos por dia, ao preço de £ 100 (R$ 641) ou £ 150 (R$ 961) (com pausa para o chá inglês). Antes, as visitas ao castelo preferido da rainha Elizabeth II eram limitadas ao jardim e ao salão de baile.

