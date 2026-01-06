Reino Unido registrou vendas recordes de veículos elétricos em 2025

Os veículos totalmente elétricos representaram um quarto das vendas no Reino Unido em 2025, atingindo um recorde de quase meio milhão de unidades, segundo dados divulgados nesta terça-feira (6) pela indústria automotiva britânica.

Em um país na vanguarda da eliminação gradual dos carros com motor a combustão, 473.340 veículos elétricos foram vendidos no ano passado, representando um aumento de 23,9%.

Esses números colocam o Reino Unido como o segundo maior mercado europeu em volume, destacou a Sociedade de Fabricantes e Comerciantes de Veículos (SMMT, na sigla em inglês), principal associação da indústria automotiva britânica, em um comunicado.

Se incluir os carros híbridos, os veículos eletrificados representaram quase metade de todas as vendas do ano passado.

O Reino Unido estabeleceu a meta de proibir a venda de novos veículos com motor a combustão até 2030 (2035 para os híbridos), o que o situa entre os países mais ambiciosos nessa área.

A SMMT alerta em seu comunicado que a “meta de vendas de emissão zero” do país “exigirá que (os veículos totalmente elétricos) representem um em cada três carros novos no próximo ano”.

No geral, 2,02 milhões de veículos foram registrados no país em 2025, representando um aumento de 3,5% em relação ao ano anterior.

As vendas de carros a diesel (-15,6%) e a gasolina (-8%) estão, como previsto, em declínio.

O ano foi marcado pelo violento ataque cibernético sofrido pela Jaguar Land Rover em setembro, que obrigou a montadora britânica a suspender a produção por um mês.

Como resultado, suas vendas globais caíram no terceiro trimestre (outubro a dezembro).

