Renomado produtor Max Martin volta a colaborar com Taylor Swift em ‘Showgirl’

afp_tickers

3 minutos

Para seu aguardado novo álbum, ‘The Life of a Showgirl’, Taylor Swift se reuniu com Max Martin, o produtor sueco que revolucionou o pop moderno com uma receita que combina tecnologia, simplicidade e um instinto para o gancho perfeito.

Nascido em um subúrbio de Estocolmo, Karl Martin Sandberg — seu nome verdadeiro — entrou na cena musical nos anos 80 como vocalista da banda ‘It’s Alive’, inspirada no Metallica, KISS e Def Leppard.

No início da década de 1990, Martin mudou para a composição e produção musical, deixando sua marca com sucessos mundiais para grupos suecos como Ace of Base e Army of Lovers.

Sem sair de Estocolmo, Martin chamou a atenção dos Backstreet Boys. Seu trabalho no álbum de estreia homônimo dessa boy band abriu as portas dos Estados Unidos para ele.

Sua fórmula de sucesso deu origem a outros sucessos pop nos últimos 30 anos, incluindo ‘Baby One More Time’ de Britney Spears, ‘Blinding Lights’ de The Weeknd e ‘Roar’ de Katy Perry.

– “Pop monossilábico” –

Martin entrou pela primeira vez no “Swiftverse” em 2011, quando Swift tinha 21 anos e buscava um novo som para sua transição de estrela do country para princesa do pop.

O resultado foi o sucesso ‘We Are Never Getting Back Together’, que ambos escreveram juntamente com outras duas canções do álbum ‘Red’, de 2012.

Para o álbum seguinte, ‘1989’, Martin coescreveu ou produziu vários sucessos, incluindo ‘Shake It Off’ e ‘Bad Blood’.

“O que Taylor Swift aprendeu com Max Martin foi como trabalhar com música pop monossilábica (…) sem que frases realmente longas marcassem o ritmo da música, mas minimizando as palavras para que elas apoiassem a música”, disse Eric Weisbard, da Universidade do Alabama.

– “Sucesso após sucesso” –

Este ano, a artista voltou a colaborar com Martin e seu parceiro habitual Shellback (Karl Johan Schuster) para capturar o que ela chamou de “efervescência” que vive neste momento de sua vida.

“Simplesmente surge do momento mais contagiante, alegre, selvagem e dramático que já vivi na minha vida”, disse Swift, falando no podcast New Heights de Kelce, sobre ‘Showgirl’.

No entanto, a abordagem calculista do produtor sueco, de 54 anos, não é do agrado de todos.

Para Clay Stevenson, professor associado da Universidade de Elon, Martin “produz sucesso após sucesso, aparentemente sem se preocupar muito com a autenticidade da música”.

“Os produtores americanos podem achar que uma música do Max Martin é brega quando a ouvem pela primeira vez, mas vão acabar cantando-a mesmo quando não estiverem ouvindo”, disse.

Michael Johnson, professor da Berklee College of Music de Boston, relembra que “nos últimos anos, ele (Martin) ganhou alguns prêmios Grammy”. No entanto, para o professor, “agora a história é um pouco diferente”.

tu/sst/mlm/cr/val/jmo/aa