The Swiss voice in the world since 1935

Semana do Urso Gordo coroa seu vencedor no Alasca

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
1 minuto

A competição de animais mais aguardada dos Estados Unidos chegou ao fim com o triunfo de Chunk, coroado vencedor da Semana do Urso Gordo deste ano.

Chunk devorou milhares de quilos de salmão no Parque Nacional de Katmai, no Alasca, e foi eleito como o urso mais gordo do popular concurso, que destaca a preparação desses mamíferos para os meses de hibernação.

O urso, que não fazia ideia de que estava competindo, derrotou um grande concorrente, a bicampeã Grazer, negando a ela a oportunidade de conquistar o terceiro título consecutivo, um feito inédito do qual ela também não tinha consciência.

Centenas de milhares de pessoas de todo o mundo votaram no concurso depois de comparar o antes e o depois dos animais, fotografados pelas câmeras dispostas no parque pelos organizadores.

O certame começou em 2014 com o objetivo de chamar a atenção para os ursos-pardos e seu hábitat no Alasca, assim como para os riscos que enfrentam devido à atividade humana.

Cerca de 2.000 ursos do parque começam a engordar no final do verão e início do outono boreal, graças a uma dieta de até 45 quilos de salmão por dia em preparação para cinco meses de hibernação.

Nesse período de sono profundo, os animais raramente acordam para comer, beber ou fazer suas necessidades, e na primavera ressurgem famintos e muito mais magros.

hg/pr/ad/ic/mvv

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
5 Curtidas
44 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR