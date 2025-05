Sheinbaum e Trump acordam melhorar balança comercial entre México e EUA, ainda sem acordo sobre tarifas

4 minutos

A presidente do México, Claudia Sheinbaum, acordou com seu contraparte americano, Donald Trump, continuar as negociações para melhorar a balança comercial entre os dois países, embora tenha admitido nesta quinta-feira (1°) que não conseguiu chegar a um “acordo específico” sobre as tarifas.

Sheinbaum conversou com Trump por telefone, dois dias antes da entrada em vigor de uma tarifa alfandegária de 25% sobre autopeças, um setor vital para a economia mexicana e um pilar do acordo de livre comércio com os Estados Unidos e o Canadá, o T-MEC.

“Embora não haja um acordo específico, o importante é que estamos trabalhando nisso”, disse a mandatária em sua habitual coletiva de imprensa matinal, após falar com Trump.

Disse que o telefonema durou entre 10 e 15 minutos, foi “muito cordial” e é um “bom sinal” para fortalecer a relação com os Estados Unidos no T-MEC.

O governo mexicano conseguiu aliviar em parte o impacto das tarifas, comparado a outros países.

As tarifas excluem no caso do México e Canadá todos os bens que são exportados sob as normas do acordo de livre comércio T-MEC. Mas a indústria automotiva e a siderúrgica enfrentam tarifas por parte dos Estados Unidos.

“Queremos uma condição ainda melhor para a indústria automotiva e de aço e alumínio”, disse Sheinbaum.

O México é um dos países mais vulneráveis às tarifas de Trump, já que 80% de suas exportações vão para os EUA, seu maior parceiro comercial.

– Reduzir o déficit comercial –

Anteriormente, em uma mensagem no X, Sheinbaum havia informado que acordou com Trump que equipes dos dois governos trabalharão em alternativas para melhorar a balança comercial, um dos argumentos do republicano para impor as tarifas.

“O governo dos Estados Unidos está muito interessado em diminuir o déficit com o México. Há tempos, estamos levantando (…) como se pode comprar mais dos Estados Unidos”, detalhou em sua coletiva de imprensa.

Segundo o Departamento de Comércio americano, em 2024, o déficit comercial dos Estados Unidos com o México aumentou 12,7% a 172 bilhões de dólares. Com o Canadá, embora tenha diminuído ligeiramente, alcançou os 63 bilhões de dólares, o que deu a Trump argumentos para criticar seus parceiros.

O presidente também acusa seus vizinhos de não fazer o suficiente para frear a entrada de drogas, em especial o fentanil, e de migrantes irregulares por suas fronteiras.

Sheinbaum detalhou que as conversas serão realizadas nos próximos dias com os secretários de Economia e da Fazenda pela parte mexicana e de Comércio e Tesouro pelos Estados Unidos.

O governo mexicano tem tido negociações prolongadas com a equipe de Trump para reduzir o impacto de sua ofensiva tarifária, que afeta diversos países e blocos comerciais.

Na terça-feira, Trump anunciou medidas que aliviam em partes as tarifas sobre o setor automotivo, o que na quarta foi descrito por Sheinbaum como “avanço” para o México.

O decreto do republicano detalha que a tarifa aduaneira de 25% para um veículo importado não se somará aos 25% aplicados sobre o aço e o alumínio.

O governo americano também concedeu à indústria um período de graça de dois anos para mover as cadeias de fornecimento para os Estados Unidos.

E para todos os veículos fabricados e vendidos nos Estados que utilizem peças importadas, os fabricantes que pagarem os 25% de tarifas poderão recuperar uma parte do dinheiro.

