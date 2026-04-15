The Swiss voice in the world since 1935
Notícias
Sistemas de saúde

Suíça enfrenta falta de médicos e vê risco de onda de aposentadorias

Um quarto dos médicos suíços tem mais de 60 anos
Um quarto dos médicos suíços tem mais de 60 anos. Keystone-SDA

Mesmo com mais profissionais em 2025, sistema não acompanha envelhecimento da população.

Este conteúdo foi publicado em
1 minuto
Keystone-SDA

+Clique aqui para ler as notícias mais recentes da Suíça

O número de médicos na Suíça cresceu cerca de 5% em 2025, chegando a 44.612 profissionais. Ainda assim, o total não acompanha a demanda crescente, impulsionada pelo envelhecimento da população.

A idade média dos médicos é de 50 anos, e um quarto já tem 60 anos ou mais. Segundo a associação médica FMH, uma grande onda de aposentadorias se aproxima.

Mostrar mais

Um terço dos consultórios já não aceita novos pacientes

Quase metade dos médicos — 43% — se formou no exterior, o que evidencia a dependência do país em relação a profissionais estrangeiros.

Na atenção básica, a pressão é maior. Há apenas 0,9 médico em tempo integral por mil habitantes, e um terço dos consultórios de clínicos gerais já não aceita novos pacientes.

A FMH pede mais vagas em medicina, ampliação da formação voltada ao atendimento ambulatorial e melhores condições de trabalho para reter profissionais.

Adaptação: Fernando Hirschy

Mostrar mais
Conteúdo externo
Não foi possível salvar sua assinatura. Por favor, tente novamente.
Quase terminado… Nós precisamos confirmar o seu endereço e-mail. Para finalizar o processo de inscrição, clique por favor no link do e-mail enviado por nós há pouco
Notícias diárias

Receba as notícias mais importantes da Suíça em sua caixa postal eletrônica.

Diariamente

A política de privacidade da SRG SSR oferece informações adicionais sobre o processamento de dados. 

Mais lidos

Os mais discutidos

Notícias

Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Mostrar mais: Certificação JTI para a SWI swissinfo.ch

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR