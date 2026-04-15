Suíça enfrenta falta de médicos e vê risco de onda de aposentadorias

Um quarto dos médicos suíços tem mais de 60 anos. Keystone-SDA

Mesmo com mais profissionais em 2025, sistema não acompanha envelhecimento da população.

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O número de médicos na Suíça cresceu cerca de 5% em 2025, chegando a 44.612 profissionais. Ainda assim, o total não acompanha a demanda crescente, impulsionada pelo envelhecimento da população.

A idade média dos médicos é de 50 anos, e um quarto já tem 60 anos ou mais. Segundo a associação médica FMH, uma grande onda de aposentadorias se aproxima.

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Um terço dos consultórios já não aceita novos pacientes

Quase metade dos médicos — 43% — se formou no exterior, o que evidencia a dependência do país em relação a profissionais estrangeiros.

Na atenção básica, a pressão é maior. Há apenas 0,9 médico em tempo integral por mil habitantes, e um terço dos consultórios de clínicos gerais já não aceita novos pacientes.

A FMH pede mais vagas em medicina, ampliação da formação voltada ao atendimento ambulatorial e melhores condições de trabalho para reter profissionais.

Adaptação: Fernando Hirschy

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