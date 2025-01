Sobe para 24 o número de mortos nos incêndios em Los Angeles com ventos ainda mais perigosos

O número de mortos pelos incêndios na cidade de Los Angeles, no oeste dos Estados Unidos, chegou a 24 no domingo, enquanto autoridades alertavam sobre a chegada de ventos perigosos que podem aumentar a gravidade do desastre.

Os incêndios continuam a devastar a segunda maior cidade dos EUA pelo sexto dia, reduzindo comunidades inteiras a escombros e deixando milhares de desabrigados.

O Instituo Médico-Legal do Condado de Los Angeles divulgou uma lista dos mortos sem fornecer identidades. Oito corpos foram encontrados na região do incêndio em Palisades e 16 nos arredores do incêndio em Eaton, segundo o relatório.

Os esforços intensos dos bombeiros retardaram parcialmente a propagação do incêndio em Palisades, que estava se aproximando da luxuosa área de Brentwood e do densamente povoado Vale de San Fernando.

No entanto, as condições devem piorar com o “comportamento extremo do fogo e condições que ameaçam a vida” nos próximos dias.

Ventos de até 110 km/h tornam a “situação particularmente perigosa (PDS, em inglês)” que deve ser declarada na manhã de terça-feira, disse Rose Schoenfeld, do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS).

Essas rajadas de vento podem atiçar as chamas e levar brasas para novas áreas, alertaram os bombeiros.

O chefe do Corpo de Bombeiros do Condado de Los Angeles, Anthony Marrone, disse que seu departamento recebeu recursos, incluindo dezenas de novos caminhões-tanque e bombeiros vindos de longe, e estava preparado para lidar com a nova ameaça.

Questionada sobre a possibilidade de os hidrantes ficarem sem água novamente, como aconteceu durante a onda inicial de incêndios na semana passada, a prefeita Karen Bass respondeu: “Acredito que a cidade esteja preparada”.

Enquanto isso, a frustração aumentava para milhares de evacuados que foram informados pelas autoridades que não poderão retornar para casa antes de quinta-feira.

“Isso não vai acontecer enquanto a bandeira vermelha permanecer”, disse Marrone, referindo-se aos fortes ventos esperados pelo menos até quarta-feira.

“Tenham certeza de que a primeira coisa na quinta-feira será começar a falar sobre o retorno”, acrescentou.

Alguns formaram filas na esperança de serem autorizadas a entrar em suas casas para tentar recuperar medicamentos vitais e animais de estimação.

– Busca por corpos –

O xerife Robert Luna disse que as escoltas foram suspensas no domingo devido às condições perigosas e à necessidade de recuperar os corpos das vítimas.

Em algumas áreas, o incêndio transformou casas em cinzas e deixou vestígios de metal derretido de carros queimados.

As autoridades fizeram várias novas prisões, entre elas, de um sujeito vestido de bombeiro que tentou invadir uma casa.

O toque de recolher em áreas evacuadas foi prorrogado e maior presença e recursos da Guarda Nacional foram necessários.

“Deveria estar lá para proteger minha família, minha esposa, meus filhos, minha mãe, e não posso nem vê-los”, disse Bobby Salman, 42 anos, morador de Altadena.

– Furacão de fogo –

O incêndio de Palisades estava 11% contido no sábado, após consumir 9.500 hectares, enquanto o incêndio de Eaton cobria cerca de 5.700 hectares e estava contido em 27%.

Imagens de vídeo mostraram “tornados de fogo” que ocorrem devido à intensidade do incêndio.

O número total de moradores sob ordens de evacuação agora é de cerca de 100.000, após atingir o pico de 180.000.

Os números oficiais registraram mais de 12.000 estruturas queimadas, mas Todd Hopkins, do Cal Fire, disse que nem todas eram casas e que o número também incluía anexos, trailers e galpões.

O aumento súbito de pessoas que precisam de um novo lugar para morar nos próximos meses pode complicar a dinâmica para os locatários da cidade, que já enfrentam dificuldades.

“Estou de volta ao mercado junto com dezenas de milhares de outras pessoas”, disse Brian, um aposentado de 69 anos cujo apartamento com aluguel controlado pegou fogo. “A situação não parece boa.”

O governador da Califórnia, Gavin Newsom, disse ao programa de televisão “Meet the Press” que lançará uma espécie de “Plano Marshall” para reconstruir o estado.

O presidente eleito Donald Trump acusou as autoridades da Califórnia de incompetência ao lidar com os incêndios.

“Os incêndios ainda estão queimando em Los Angeles. Políticos incompetentes não têm ideia de como apagá-los”, disse Trump em sua plataforma Truth Social.

“Essa é uma das piores catástrofes da história do nosso país. Eles simplesmente não conseguem apagar os incêndios. O que há de errado com eles?”, escreveu.

Uma heroica operação de combate a incêndios está em andamento desde o início das chamas e foi reforçada no domingo com a chegada de equipes do México.

O presidente ucraniano Volodimir Zelensky também ofereceu os bombeiros de seu país para “ajudar a salvar vidas”.

– Impacto climático –

As autoridades federais e locais estão conduzindo uma grande investigação para determinar o que causou os incêndios.

Embora a deflagração de um incêndio florestal possa ser deliberada, muitas vezes ela é natural e parte vital do ciclo de vida de um ambiente.

Mas a expansão urbana coloca as pessoas em risco com mais frequência e a mudança climática intensifica as condições que levam a incêndios destrutivos.

