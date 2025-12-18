Como usamos IA de forma responsável

Imagem símbolo. Keystone-SDA

3 minutos

A Swissinfo pretende ser uma fonte de conteúdo multilíngue de alta qualidade para nossos leitores. Nosso compromisso é fornecer informações precisas e acessíveis a todos. Para apoiar essa missão, nossos jornalistas também utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) para apoiar a produção e a publicação de artigos. Por exemplo, a tradução automática nos permite fornecer notícias com mais rapidez e publicar artigos mais detalhados.



Todo o conteúdo original é verificado pelos editores, e cada artigo é cuidadosamente revisado pelos jornalistas antes da publicação. Sempre que a IA é utilizada, informamos isso claramente aos nossos leitores. Aqui estão alguns exemplos:

Como usamos a IA na tradução

As ferramentas de tradução baseadas em IA nos ajudam a fornecer conteúdo com mais rapidez e maior alcance.

Somos transparentes sobre quando e como a IA é usada na redação. Os artigos traduzidos com o auxílio de ferramentas de IA são claramente identificados com um aviso de isenção de responsabilidade.

Toda tradução assistida por IA é cuidadosamente revisada e editada por nossa equipe editorial para corrigir erros, garantir a clareza e preservar o significado original dos textos.

Como usamos a IA para verificação de fatos

A IA ajuda nossos jornalistas a detectar desinformação e erros.



As ferramentas de IA também podem auxiliar na verificação das fontes de informação relacionadas.

Como usamos a IA para resumos

A IA pode ser usada para gerar resumos dos textos, oferecendo aos leitores uma visão geral concisa das principais informações apresentadas no artigo.

Todos os resumos são revisados por nossa equipe editorial para garantir precisão e relevância.

Nosso objetivo é ajudar os leitores a compreender rapidamente os pontos principais de cada artigo.

Como usamos a IA na criação de imagens, áudio e vídeo

A IA pode ser usada para dar suporte à edição de imagens, áudio e conteúdo em vídeo.



Isso inclui tarefas como dublagem, legendagem e adaptação de formatos.



Todo o conteúdo deve estar em conformidade com os padrões de qualidade da Swissinfo, incluindo requisitos éticos e de direitos autorais.

O uso de IA segue nossas diretrizes internasLink externo, que são revisadas e atualizadas duas vezes por ano. Elas se baseiam nos princípios éticos de IALink externo da Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG SSR).

Valorizamos sua opinião. Compartilhe seus comentários ou preocupações sobre o uso de IA em nossos artigos escrevendo para o e-mail: portuguese@swissinfo.ch.