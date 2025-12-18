Como usamos IA de forma responsável
A Swissinfo pretende ser uma fonte de conteúdo multilíngue de alta qualidade para nossos leitores. Nosso compromisso é fornecer informações precisas e acessíveis a todos. Para apoiar essa missão, nossos jornalistas também utilizam ferramentas de inteligência artificial (IA) para apoiar a produção e a publicação de artigos. Por exemplo, a tradução automática nos permite fornecer notícias com mais rapidez e publicar artigos mais detalhados.
Como trabalhamos: inteligência artificial
Todo o conteúdo original é verificado pelos editores, e cada artigo é cuidadosamente revisado pelos jornalistas antes da publicação. Sempre que a IA é utilizada, informamos isso claramente aos nossos leitores. Aqui estão alguns exemplos:
Como usamos a IA na tradução
- As ferramentas de tradução baseadas em IA nos ajudam a fornecer conteúdo com mais rapidez e maior alcance.
- Somos transparentes sobre quando e como a IA é usada na redação. Os artigos traduzidos com o auxílio de ferramentas de IA são claramente identificados com um aviso de isenção de responsabilidade.
- Toda tradução assistida por IA é cuidadosamente revisada e editada por nossa equipe editorial para corrigir erros, garantir a clareza e preservar o significado original dos textos.
Como usamos a IA para verificação de fatos
- A IA ajuda nossos jornalistas a detectar desinformação e erros.
- As ferramentas de IA também podem auxiliar na verificação das fontes de informação relacionadas.
Como usamos a IA para resumos
- A IA pode ser usada para gerar resumos dos textos, oferecendo aos leitores uma visão geral concisa das principais informações apresentadas no artigo.
- Todos os resumos são revisados por nossa equipe editorial para garantir precisão e relevância.
- Nosso objetivo é ajudar os leitores a compreender rapidamente os pontos principais de cada artigo.
Como usamos a IA na criação de imagens, áudio e vídeo
- A IA pode ser usada para dar suporte à edição de imagens, áudio e conteúdo em vídeo.
- Isso inclui tarefas como dublagem, legendagem e adaptação de formatos.
- Todo o conteúdo deve estar em conformidade com os padrões de qualidade da Swissinfo, incluindo requisitos éticos e de direitos autorais.
O uso de IA segue nossas diretrizes internasLink externo, que são revisadas e atualizadas duas vezes por ano. Elas se baseiam nos princípios éticos de IALink externo da Sociedade Suíça de Rádio e Televisão (SRG SSR).
Valorizamos sua opinião. Compartilhe seus comentários ou preocupações sobre o uso de IA em nossos artigos escrevendo para o e-mail: portuguese@swissinfo.ch.