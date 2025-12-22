Wie wir AI verantwortungsvoll nutzen

Bild-Symbol. Keystone-SDA

3 Minuten

Swissinfo hat es sich zur Aufgabe gemacht, allen Nutzerinnen und Nutzern hochwertige, mehrsprachige Inhalte zu liefern. Wir sind bestrebt, korrekte und zugängliche Inhalte zu liefern. Um diese Aufgabe zu unterstützen, setzt unsere Redaktion manchmal KI-Tools ein, um die Erstellung und Veröffentlichung von Artikeln zu erleichtern. Die automatische Übersetzung ermöglicht es uns beispielsweise, Nachrichten schneller zu liefern und mehr tiefer gehende Artikel zu veröffentlichen.

Alle Originalinhalte werden von Swissinfo-Redaktorinnen und -Redaktoren überprüft, und jeder Artikel wird vor der Veröffentlichung von der Redaktion sorgfältig Korrektur gelesen. Wo immer KI zum Einsatz kommt, weisen wir unsere Leserinnen und Leser klar darauf hin. Hier sind einige Beispiele:

Wie wir KI in der Übersetzung einsetzen

– KI-gestützte Übersetzungstools helfen uns, Inhalte schneller und für ein größeres Publikum bereitzustellen.

– Wir machen transparent, wann und wie KI in unseren Redaktionsprozessen eingesetzt wird. Artikel, die mit Hilfe von KI-Tools übersetzt wurden, sind deutlich mit einem Disclaimer gekennzeichnet.

– Jede KI-unterstützte Übersetzung wird von unserem Redaktionsteam sorgfältig überprüft und bearbeitet, um eventuelle Übersetzungsfehler zu korrigieren, die Klarheit zu gewährleisten und die ursprüngliche Bedeutung zu erhalten.

Wie wir KI zur Faktenüberprüfung einsetzen

– KI hilft unseren Redaktionsteams, Desinformationen und Fehler zu erkennen.

– KI-Tools können helfen, verwandte Informationsquellen zu verifizieren.

Wie wir KI für Zusammenfassungen einsetzen

– KI kann zur Erstellung von Zusammenfassungen verwendet werden, die den Leser:innen einen prägnanten Überblick über die wichtigsten Informationen des Artikels geben.

– Alle Zusammenfassungen werden von unserem Redaktionsteam auf Richtigkeit und Relevanz geprüft.

– Unser Ziel ist es, den Lesern zu helfen, die wichtigsten Punkte eines jeden Artikels schnell zu verstehen.

Wie wir KI bei der Erstellung von Bildern, Audios und Videos einsetzen

– KI kann zur Unterstützung der Bearbeitung von Bild-, Audio- und Videoinhalten eingesetzt werden.

– Dazu gehören Aufgaben wie Vertonung, Untertitelung und Formatanpassung.

– Alle Inhalte müssen den Qualitätsstandards von Swissinfo entsprechen, einschliesslich ethischer und urheberrechtlicher Anforderungen.

Der Einsatz von KI erfolgt gemäss unseren KI-Richtlinien, die zweimal jährlich überprüft und aktualisiert werden. Sie basieren auf den nationalen KI-Prinzipien der SRGExterner Link.

Ihre Meinung ist uns wichtig. Bitte teilen Sie uns Ihr Feedback oder Ihre Bedenken zur Verwendung von KI in unseren Artikeln mit, indem Sie uns an german@swissinfo.ch schreiben.