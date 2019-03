O setor público, por outro lado, é muito mais equilibrado quando se tratava de representação feminina. No nível de gestão como um todo, 38% dos cargos foram preenchidos por mulheres, em comparação com 18% no setor privado.

Ligeiro aumento de mulheres nos conselhos de administração suíços 08. Março 2019 - 08:15 A representação feminina nos principais quadros de administração da Suíça cresceu no ano passado, embora os números ainda estejam atrás de outros países europeus. De acordo com um relatório anual divulgado na quinta-feira (7) pela firma Schilling Human Resource Consultancy, a proporção de mulheres nos conselhos de administração subiu de 7% para 9% em 2018. Depois de um revés no ano anterior, quando uma queda de 1% foi registrada, isso traz a representação das mulheres em tais conselhos para o nível mais alto já visto, disse Schilling. Isso significa mais do que o dobro de mulheres no nível mais alto do que em 2006, embora o progresso seja lento: pelas taxas atuais, até 2022, apenas 12% dos conselhos de administração serão do sexo feminino. As mulheres também são menos propensas a permanecer nas primeiras posições por um período significativo, diz o relatório. Em média, elas são rebaixadas ou saem após 3,6 anos, enquanto para os homens o período de tempo é de 6,7 anos. Uma das razões para isso, segundo Schilling, é que as mulheres são mais propensas a assumir funções de liderança dos departamentos de "serviços" nas corporações - por exemplo, departamentos de comunicações ou jurídicos; papéis que não são sistematicamente representados nos conselhos de administração. O setor público, por outro lado, é muito mais equilibrado quando se tratava de representação feminina. No nível de gestão como um todo, 38% dos cargos foram preenchidos por mulheres, em comparação com 18% no setor privado. Isso se deve principalmente ao melhor equilíbrio entre trabalho e vida pessoal oferecido pelas funções públicas, disse Schilling, que pediu às empresas privadas que sigam o exemplo na adaptação de suas estruturas. Internacionalmente, apesar da melhora, a Suíça ainda está atrás dos países favoritos para a igualdade de gênero na Europa, como a Suécia ou a Finlândia, onde cerca de 35% dos cargos de diretoria são ocupados por mulheres. O relatório analisa os 117 maiores empregadores da Suíça, bem como o governo federal e todos os 26 cantões.