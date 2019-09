Mais de 1.000 crianças são educadas em casa na Suíça, mas as políticas variam significativamente de cantão para cantão. Alguns exigem apenas um anúncio às autoridades, enquanto outros exigem diplomas de ensino e autorização oficial. O cantão de Vaud, na região de língua francesa, que tem um dos maiores números de crianças instruídas em casa (cerca de 600), está considerando a possibilidade de reforçar as suas disposições legais.

Em um julgamento anterior, o Tribunal Federal já havia decidido que as leis federais sobre educação não concediam o direito à educação domiciliar. No entanto, o supremo permitiu que os cantões decidissem como cumprir os requisitos legais federais para garantir uma educação básica adequada.

No julgamento tornado público no início da semana, o Tribunal Federal rejeitou o recurso da mãe e decidiu que o direito à vida privada não confere nenhum direito ao ensino domiciliar. Ele acrescentou que nenhum tratado internacional concede tal direito.

Em 2017, uma mãe no cantão da Basileia pediu autorização para instruir em casa seu filho de 8 anos. As autoridades escolares rejeitaram o seu pedido e o tribunal cantonal seguiu o exemplo, negando o recurso.

Direitos Autorais

Todos os direitos reservados. O conteúdo do site da swissinfo.ch é protegido por direitos autorais. Ele é destinado apenas para uso privado. Qualquer outro uso do conteúdo do site além do uso acima estipulado, especialmente no que diz respeito à distribuição, modificação, transmissão, armazenagem e cópia, requer a autorização prévia por escrito da swissinfo.ch. Caso você esteja interessado em algum desses tipos de uso do conteúdo do site, entre em contato conosco através do endereço contact@swissinfo.ch.

No que diz respeito ao uso para fins privados, só é permitido o uso de hyperlink para um conteúdo específico e para colocá-lo no seu próprio site ou em um site de terceiros. O conteúdo do site da swissinfo.ch só poderá ser incorporado em um ambiente livre de publicidade sem quaisquer modificações. Especificamente aplicável a todos os softwares, pastas, dados e seus respectivos conteúdos disponibilizados para download no site da swissinfo.ch, uma licença básica, não exclusiva e não transferível é concedida de forma restrita a um único download e gravação de tais dados em dispositivos privados. Todos os outros direitos permanecem sendo de propriedade da swissinfo.ch. Em especial, proíbe-se qualquer venda ou uso comercial desses dados.

Reutilizar artigo

Tribunal federal é contra educação domiciliar 18. Setembro 2019 - 08:15 O Supremo Tribunal da Suíça decidiu que os pais não têm o direito constitucional de ensinar em casa crianças em idade escolar. A decisão reforça o direito dos cantões de estabelecerem regras restritivas, ou mesmo proibições de ensino em casa. Em 2017, uma mãe no cantão da Basileia pediu autorização para instruir em casa seu filho de 8 anos. As autoridades escolares rejeitaram o seu pedido e o tribunal cantonal seguiu o exemplo, negando o recurso. A mãe levou o caso ao Tribunal Federal, onde argumentou que a decisão do tribunal cantonal equivalia a uma proibição da educação em casa e violava o seu direito constitucional ao respeito pela vida privada e familiar. No julgamento tornado público no início da semana, o Tribunal Federal rejeitou o recurso da mãe e decidiu que o direito à vida privada não confere nenhum direito ao ensino domiciliar. Ele acrescentou que nenhum tratado internacional concede tal direito. O tribunal também determinou que os cantões podem decidir se, e em que medida, este tipo de educação pode ser autorizado ou mesmo proibido. Na cidade de Basileia, o ensino em casa pode ser autorizado, especialmente se o requerente demonstrar que não é possível frequentar uma escola. Em um julgamento anterior, o Tribunal Federal já havia decidido que as leis federais sobre educação não concediam o direito à educação domiciliar. No entanto, o supremo permitiu que os cantões decidissem como cumprir os requisitos legais federais para garantir uma educação básica adequada. Mais de 1.000 crianças são educadas em casa na Suíça, mas as políticas variam significativamente de cantão para cantão. Alguns exigem apenas um anúncio às autoridades, enquanto outros exigem diplomas de ensino e autorização oficial. O cantão de Vaud, na região de língua francesa, que tem um dos maiores números de crianças instruídas em casa (cerca de 600), está considerando a possibilidade de reforçar as suas disposições legais.