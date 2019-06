How much do Swiss people earn in 2018?

No entanto, o relatório também previu mudanças na próxima década, principalmente na África e na América do Sul, onde o número de milionários deverá aumentar acentuadamente - 10% e 9%, respectivamente.

Globalmente, o relatório do BCG, divulgado na quinta-feira (20), disse que o ano passado tinha visto um aumento de 2% no número de milionários em dólar; há agora 22,1 milhões deles. Também descobriu que, em geral, apenas 0,02% da população mundial detém metade da riqueza global.

Outros relatórios também mostram que o número de "multimilionários" (com um patrimônio de US$ 5 milhões ou mais) também está aumentando , enquanto a Suíça continua desfrutando da maior média patrimonial do mundo .

Isso marca um crescimento constante do patrimônio na Suíça: em 2016, o número de famílias milionárias era de 358.500, a sétima no mundo, de acordo com o World Wealth ReportLink externo .

Milionários na Suíça continuam em alta 20. Junho 2019 - 13:00 A Suíça abriga o quarto maior número de famílias milionárias em dólares, segundo um relatório do Boston Consultancy Group (BCG). Em todo o mundo, o número desses milionários continua a aumentar. Existem agora cerca de 500.000 famílias milionárias na Suíça, segundo o BCG, colocando os suíços em quarto lugar, atrás dos EUA (cerca de 15 milhões), China (1,3 milhão) e Japão (1,1 milhão). Isso marca um crescimento constante do patrimônio na Suíça: em 2016, o número de famílias milionárias era de 358.500, a sétima no mundo, de acordo com o World Wealth Report. Outros relatórios também mostram que o número de "multimilionários" (com um patrimônio de US$ 5 milhões ou mais) também está aumentando, enquanto a Suíça continua desfrutando da maior média patrimonial do mundo. Globalmente, o relatório do BCG, divulgado na quinta-feira (20), disse que o ano passado tinha visto um aumento de 2% no número de milionários em dólar; há agora 22,1 milhões deles. Também descobriu que, em geral, apenas 0,02% da população mundial detém metade da riqueza global. No entanto, o relatório também previu mudanças na próxima década, principalmente na África e na América do Sul, onde o número de milionários deverá aumentar acentuadamente - 10% e 9%, respectivamente.