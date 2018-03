Você vive como suíço ou suíça no exterior? Marque no Instagram a sua foto com o hashtag #WeAreSwissAbroad.

S.H.: Materialmente não sinto falta de nada. Também do ponto de vista geográfico e cultural a Áustria é muito semelhante com a Suíça. Agora é obvio que eu sinta falta da família e dos amigos, especialmente quando estou no exterior.

S.H.: Eu acompanho regularmente a política na Áustria. É um tema que me interessa, me despertando também diferentes sentimentos. Naturalmente a situação política é estável. Eu não sinto nenhuma desvantagem pessoal em relação à Suíça. Por outro lado, sinto falta dessa ligação do povo com as decisões politicas como estou acostumado na Suíça.

Viena me dá uma impressão de relativa calma. Talvez a expressão de Gustav Mahler não seja à toa: "Se o mundo uma vez acabar, eu me mudo para Viena, pois lá isso acontece só cinquenta anos depois".

S.H.: Pessoalmente acho o cotidiano em Viena, e na Áustria em geral, menos estressante do que na Suíça. A famosa tranquilidade vienense e o charme austríaco me encantam. Por exemplo, eu nunca tenho a impressão de precisar acompanhar a moda.

S.H.: No momento vivo com a minha noiva no 21° bairro de Viena, próximo ao antigo Danúbio. O antigo Danúbio é um antigo braço do Danúbio e um ótimo lugar para se banhar, relaxar e fazer esportes. Apesar disso você está quase no centro da cidade e com acesso ao metrô. Também a floresta de Viena é muito próxima. Lá eu pratico moutain bike.

Desde então algumas coisas aconteceram. Eu me apaixonei, noivei, conheci a cidade e o país e me desenvolvi pessoalmente. Aumentei meus horizontes.

Samuel Heger: Em outono de 2011 recebi uma oferta de emprego em Viena. Eu pensei que não seria nada mal para o meu currículo trabalhar alguns anos no exterior. E voltar, posso fazê-lo sempre. Logo depois pedi demissão do meu trabalho e devolvi meu quarto em uma república em Zurique. Felizmente consegui depois encontrar um pequeno apartamento em um bairro de Viena.

O suíço Samuel Heger emigrou à procura de chances profissionais. Além do trabalho, ele ainda encontrou em Viena o seu grande amor. Como suíço do estrangeiro ele está decepcionado de não poder mais votar por internet. Aqui conta a sua história.

