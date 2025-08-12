Fato ou fake? A Suíça está usando produtos químicos nocivos no céu?

Alguns usuários afirmaram que os rastros brancos deixados pelos aviões são, na verdade, produtos químicos nocivos liberados deliberadamente na atmosfera. Como a geoengenharia envolve a injeção de aerossóis nas camadas superiores da atmosfera, muitos estabeleceram uma conexão entre as duas coisas.

2 minutos

Assine AQUI a nossa newsletter sobre o que a imprensa suíça escreve sobre o Brasil, Portugal e a África lusófona.

Mas tanto a teoria dos “rastros químicos ” (chemtrails) quanto essa suposta conexão carecem de fundamento. Embora seja verdade que partes do Reino Unido foram objeto de testes secretos de guerra biológica nas décadas de 1950 e 1960, a teoria dos chemtrails não tem qualquer credibilidade científica.

As faixas brancas frequentemente vistas no céu são conhecidas como rastros de condensação, ou contrails (por seu nome em inglês). Elas se formam quando o vapor de água e as minúsculas partículas de fuligem emitidas pelos motores dos aviões congelam em cristais de gelo em alta altitude. As variações na umidade explicam por que alguns aviões geram rastros visíveis e outros não.

Por outro lado, a modificação da radiação solar (SRM, na sigla em inglês) é uma área de pesquisa climática. Ela se concentra em métodos para refletir mais luz solar para o espaço ou reduzir a absorção de energia solar pela Terra, com o objetivo de reduzir o aquecimento global.

No entanto, a SRM é uma técnica controversa, principalmente porque não aborda a causa raiz das mudanças climáticas: o aumento das emissões de gases de efeito estufa.

>>Leia o artigo completo para saber mais sobre essas tecnologias:

Mostrar mais