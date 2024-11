Suécia escolhe Embraer C-390 Millennium como aeronave de carga; Brasil planeja comprar mais caças Saab

Por Gabriel Araujo e Johan Ahlander

RIO DE JANEIRO/ESTOCOLMO (Reuters) – A Suécia escolheu o Embraer C-390 Millennium como nova aeronave de transporte tático do país, enquanto o Brasil pretende comprar mais caças Gripen da empresa de defesa sueca Saab, informou o governo do país europeu.

A carta de intenções assinada no sábado ocorre após longas negociações entre os países para o Brasil aumentar seus pedidos de Gripen e a Suécia usar o avião da Embraer como substituto da sua frota envelhecida de C-130 da Lockheed Martin.

O Brasil assinou um contrato em 2010 com a Saab para comprar 36 caças JAS 39 Gripen. Agora, planeja estender o contrato em 25%, disse o governo sueco.

Em troca, a Suécia selecionou o Embraer C-390 Millennium como sua nova aeronave de carga militar e agora iniciará o processo de compra.

“Eles fizeram um processo de análise muito profundo, com a avaliação de vários outros competidores. Interagiram com atuais operadores do C-390 e atuais clientes da família C-390. Então a gente está supercontente”, disse o presidente da divisão de defesa da Embraer, Bosco da Costa Junior, em entrevista à Reuters.

O país nórdico não revelou imediatamente quantos C-390s comprará ou quando um pedido firme será feito. Costa afirmou que a Suécia tem alguma urgência e espera que comece a adicionar a aeronave “o mais rápido possível”.

A Suécia é a sexta nação europeia a selecionar a aeronave Embraer, juntando-se aos outros membros da Otan República Tcheca, Hungria, Holanda e Portugal, além da Áustria, que não é membro da Otan. Brasil e Coreia do Sul também compraram o C-390.

A carta de intenções foi assinada pelo ministro da Defesa sueco Pal Jonson e seu colega brasileiro José Múcio em Natal, onde o Brasil organizou um exercício de treinamento operacional multinacional.

A Reuters informou em 2023 que o Brasil estava considerando comprar mais caças Gripen e que Múcio tinha viajado para a Suécia para negociar um acordo que também incluiria a compra do C-390 pela nação europeia.

“É claro que é uma notícia muito boa para a Saab e a Suécia. Sabemos que o Brasil está muito feliz com o JAS como seu jato de caça. Agora, esperamos continuar as discussões com o Brasil sobre novos pedidos”, disse porta-voz da Saab, acrescentando que nenhum contrato foi assinado.

Saab e Embraer têm uma linha de produção conjunta para Gripens no Brasil desde o ano passado. A Rádio Sueca informou na terça-feira, citando fontes não identificadas, que a Colômbia comprará uma frota de aeronaves de caça JAS Gripen.

(Reportagem de Gabriel Araujo em Rehoboth Beach, Johan Ahlander em Estocolmo, Fabio Teixeira no Rio de Janeiro)