The Swiss voice in the world since 1935
Suíços do estrangeiro

Aposentadorias suíças no exterior batem recorde e levantam debate político

Quase um terço das pensões suíças do sistema AHV/AVS é pago a pessoas que vivem fora do país. O crescimento constante desses benefícios no exterior provoca discussões sobre os rumos da previdência.

Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

Sou responsável da distribuição e dos canais de mídia social da redação de língua portuguesa, produzo reportagens e conteúdo multimídia, além de adaptações em português. Suíço-brasileiro formado em jornalismo e comunicação social pela Universidade de Friburgo, Suíça. Ex-colaborador da antiga Rádio Suíça Internacional (RSI), que deu origem à SWI swissinfo.ch.

O número de aposentadorias suíças enviadas ao exterior nunca foi tão alto. Em 2024, mais de 806 mil pessoas residentes fora da Suíça receberam uma pensão do sistema AHV/AVS, 10 mil a mais que no ano anterior. O dado chama atenção porque representa quase um terço de todos os benefícios pagos no país.

Segundo a Secretaria Federal de Seguro Social (OFAS), a maior parte das pensões vai para países vizinhos, como Itália, Alemanha, França e Áustria, além de Espanha e Portugal. Fora da Europa, Canadá e Estados Unidos concentram os maiores grupos de beneficiários. O fenômeno é explicado por antigos trabalhadores fronteiriços, imigrantes que retornaram a seus países de origem e também por suíços que decidiram viver fora do país.

Esse aumento contínuo reacende debates políticos sobre a sustentabilidade da previdência suíça. Críticos destacam que o valor médio das aposentadorias pagas no exterior é bem inferior ao das pensões na Suíça, mas lembram que o sistema se baseia em um princípio simples: quem contribui hoje terá direito a receber amanhã. O relatório mais recente da OFAS reforça ainda outro ponto sensível: cidadãos estrangeiros contribuem proporcionalmente mais para o AHV/AVS do que recebem, o que evidencia a dependência do sistema em relação à imigração.

>>O artigo abaixo explica, em dados e imagens, como funciona essa realidade e o que ela significa para o futuro da previdência suíça:

Mostrar mais
imagem

Mostrar mais

Suíços do estrangeiro

Aposentadorias suíças enviadas ao exterior surpreendem

Este conteúdo foi publicado em O número de pensões AHV enviadas para fora da Suíça continua aumentando. Entretanto, o valor médio continua sendo significativamente menor do que a média das pensões pagas na Suíça.

ler mais Aposentadorias suíças enviadas ao exterior surpreendem

Os mais lidos
Suíços do estrangeiro

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
5 Curtidas
40 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

Veja aqui uma visão geral dos debates em curso com os nossos jornalistas. Junte-se a nós!

Se quiser iniciar uma conversa sobre um tema abordado neste artigo ou se quiser comunicar erros factuais, envie-nos um e-mail para portuguese@swissinfo.ch.

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR