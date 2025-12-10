Que dificuldades você enfrentou ao renovar seu passaporte no exterior?

Como suíço(a) residente no exterior, você deve renovar seu passaporte no consulado da sua circunscrição consular. No entanto, às vezes, esse consulado fica a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de sua residência.

Você já teve dificuldades para renovar seu documento de identidade no exterior? Onde foi e por quais motivos? Que soluções lhe foram propostas?

Ou, pelo contrário, tudo sempre corre bem para você e sua família? Nesse caso, o que você mais aprecia na organização suíça?

Seus comentários poderão ser utilizados em um artigo futuro.