Que dificuldades você enfrentou ao renovar seu passaporte no exterior?

Moderador:

Emigração, retorno à Suíça, família, educação, aposentadoria, serviços bancários, seguros: eu me preocupo com os suíços do estrangeiro e os informo sobre as questões que os preocupam. Apaixonada por idiomas e culturas, minha carreira deu uma guinada rápida pelo marketing e trabalho de assistente antes de cruzar a estrada para o jornalismo, em um trabalho que me permite conversar com pessoas de todas as partes do mundo.

Como suíço(a) residente no exterior, você deve renovar seu passaporte no consulado da sua circunscrição consular. No entanto, às vezes, esse consulado fica a centenas ou mesmo milhares de quilômetros de sua residência.

Você já teve dificuldades para renovar seu documento de identidade no exterior? Onde foi e por quais motivos? Que soluções lhe foram propostas?

Ou, pelo contrário, tudo sempre corre bem para você e sua família? Nesse caso, o que você mais aprecia na organização suíça?

Seus comentários poderão ser utilizados em um artigo futuro.

Lilly
Lilly
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.

Tenho a sorte de viver a 1 hora de Milão, por isso:__2 minutos para marcar uma consulta, passados 10 dias fui ao consulado.__15/20 minutos para a papelada (com grande cortesia) e passados 15 dias recebi o meu novo passaporte em casa.__Por agora... melhor que isso.

Ho la fortuna di risiedere a 1 ora da Milano, quindi :__2 minuti per fissare un appuntamento, dopo 10 giorni mi sono recata al Consolato.__15/20 minuti per le pratiche (con molta cortesia)e dopo 15 giorni mi è stato recapitato il Passaporto nuovo a casa.__Per ora…meglio di così.

agnes
agnes
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Vice-versa : Como antigo cidadão sul-coreano nascido em França e naturalizado suíço após o casamento, tentei uma vez obter uma cópia recente da minha certidão de nascimento em França. O meu pedido foi recusado porque, primeiro, tinha de provar que era a mesma pessoa que a pessoa que pedia o documento. Quando nasci, os meus pais ainda não tinham recebido o nome próprio do bebé, que tinha de ser dado pelos pais coreanos. Entretanto, escreveram um nome próprio francês no documento de registo de nascimento, com a data de nascimento 26. Depois, os meus avós na Coreia foram ao gabinete comunitário na Coreia para registar o meu nascimento no dia 27, porque as 18 horas do dia 26 correspondiam às 2 horas do dia 27 na Coreia, para além do nome coreano que tinham escolhido. Assim, agora que, tecnicamente, tenho duas identidades diferentes, com nomes próprios diferentes e datas de nascimento diferentes, segundo as autoridades francesas, não posso pedir o meu documento a não ser que consiga provar cada um dos elementos, num processo longo e complicado. Para além disso, como o meu apelido mudou desde o meu casamento (com o do meu marido), também precisariam de um documento para provar que se trata da mesma pessoa. Mencionaram também que teria de pedir a alteração do meu nome próprio. Decidi, então, esquecer temporariamente este documento de residência em França e viver sem ele. Por dois segundos, fiquei aborrecido com os meus pais por não terem harmonizado os meus documentos, afinal não podiam ter pensado em tudo isso. É altura de pôr o GMT antes da data e da hora nos documentos... !

Vice versa complicated case here : __As a former South Korean citizen born in France and naturalized in Switzerland after marriage, I once tried to try to get a recent copy of my birth certificate from France. My request was refused because I had to prove first that I was the same person as the person who requests the document. __When I was born my parents hadn't receive their baby's first name which was to be given by their parents from Korea so they wrote a french first name on the birth declaration document in the meantime, with the birth date 26. Then my grandprents in Korea went to the community office in Korea to declare my birth with the date 27 because 6 pm on 26 corresponded to 2am on 27 in Korea, besides with my korean first name they chose. So now as I technically have 2 different identity with different first names and different birth dates according to the french authority so I can't claim my document unless I prove each element in a complicated and long procedure. Furthermore, as my family name has changed since my marraige (to that of my husband's) they would also need a document to justify it's the same person. They mentioned like that I was supposed to file a request to change my first name. So I decided to temporarily forget about that domant document in France and live without. Got 2 seconds upset with my parents for not having harmonized my documents, after all they could't think of it all anyways. Time to put GMT before the date and hour in the documents.. !

JUAN DAV. (DJ)
JUAN DAV. (DJ)

AlfredJoos
AlfredJoos
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Fizemo-lo na Suíça durante as férias. O serviço de passaportes de Lugano, 5 dias depois __ os novos passaportes chegaram pelo correio!

Wir haben das in der CH in den ferien gemacht. Passbuero Lugano, 5 Tage spaeter __waren die neuen Paesse in der post!!

Anneexpat
Anneexpat
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Olá, vivo em Sevilha, Espanha, desde 2017. Em 2022, tive de renovar o meu bilhete de identidade e o da minha filha. O problema é que o meu caducou precisamente quando estava prestes a viajar para Friburgo, na Suíça, para visitar a minha família. O bilhete de identidade da minha filha já tinha caducado há muito tempo, mas ela ia viajar com o passaporte espanhol (tem as duas nacionalidades). Telefonei para a Embaixada em Madrid e informaram o controlo de residentes em Friburgo de que eu tinha de ter este bilhete de identidade antes de regressar a Espanha, caso contrário não poderia entrar no avião. A Embaixada enviou todos os nossos dados ao Serviço de Registo de Residentes de Friburgo, que me telefonou para marcar uma entrevista para o dia seguinte ao da minha chegada. Tudo correu perfeitamente e a minha filha e eu regressámos a Espanha com os nossos cartões novinhos em folha. No entanto, no ano passado, tive de renovar o meu passaporte para uma viagem ao Canadá. A embaixada marcou-me uma hora para os dados biométricos. Por isso, tive de ir de comboio. Fui muito bem recebido na embaixada. O único problema foi que o novo passaporte era bastante caro, entre o preço do passaporte, os bilhetes de comboio e os táxis....__Recebi o meu novo passaporte em casa 10 dias depois. Penso que se pudéssemos fazer estas coisas em linha, simplificaria as coisas quando se vive no estrangeiro.

Bonjour!__J’habite à Séville, en Espagne, depuis 2017. __En 2022, j’ai dû faire renouveler ma carte d’identité ainsi que celle de ma fille. __Le problème est que la date d’échéance de la mienne arrivait au moment d’un voyage en Suisse, à Fribourg, pour voir la famille. Pour ma fille, sa carte d’identité était déjà échue depuis longtemps, mais elle voyageait avec son passeport espagnol (elle a les deux nationalités). __J’ai appelé l’Ambassade à Madrid et ils ont informé le contrôle de l’habitant à Fribourg qu’il me fallait impérativement cette carte d’identité avant mon retour en Espagne sinon il me serait impossible de prendre l’avion. L’Ambassade a envoyé toutes nos données au contrôle de l’habitant à Fribourg qui m’a appelée pour me fixer un rendez-vous le lendemain de mon arrivée. __Tout a été parfait, ma fille et moi sommes retournées en Espagne avec nos cartes toutes neuves. __Par contre, l’année dernière, j’ai dû faire renouveler mon passeport en vue d’un voyage au Canada. L’ambassade m’a donné un rendez-vous pour les données biométriques. __J’ai donc dû m’y rendre en train. Très bon accueil à l’Ambassade. Seulement, ce nouveau passeport m’a coûté assez cher, entre son prix, les billets de train et les taxis….__J’ai reçu mon nouveau passeport à la maison 10 jours après. __Je pense que si l’on pouvait faire ces démarches en ligne, cela simplifierait les choses quand on vit à l’étranger.

TITI17
TITI17
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

bonjour,je resid en france 183 jours par an le rest en suisse pourquoi,et où et le probleme que je puisse renouveler ma carte d'd

bonjour,je reside en france 183 jours par an le reste en suisse pourquoi,et ou et le probleme que je puisse renouveler ma carte d

Camille Dufour
Camille Dufour
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Olá! Não tive qualquer problema em renovar o meu passaporte em Nova Iorque, mas achei os custos difíceis de engolir. A viagem (de carro), o hotel, as taxas, os portes de correio... Seria ótimo poder renovar o passaporte online no futuro. Camille Dufour (PA, EUA)

Bonjour! Je n’ai aucune difficulté à renouveler mon passeport a NYC, mais j’ai trouvé les frais durs à avaler. Le voyage (en voiture), l'hôtel, les émoluments, les frais de port,…Il serait bien de pouvoir, à l'avenir, renouveler son passeport en ligne. Camille Dufour (PA, USA)

glunggi69@yahoo.de
glunggi69@yahoo.de
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Como da última vez consegui renovar o meu passaporte em Mombaça, enviaram uma senhora com a máquina de Nairobi para Mombaça. A maior parte dos suíços no estrangeiro situa-se na costa. Como é altura de renovar o passaporte em 2027, perguntei em Nairobi se não o podiam fazer de novo. Disseram-me que não, e que tinha de vir a Nairobi. Como tenho 82 anos e sou deficiente, isso não é possível. Por isso, só terei um passaporte em 2027. Penso que, como já não tenho família na Suíça e não vou viajar mais, não vou precisar dele. Assim, o consulado de Nairobi obriga-me a permanecer ilegalmente no país, porque as autoridades querem carimbar o meu passaporte para renovar a minha autorização. Estou no Quénia há 22 anos e sempre mantive todos os meus passaportes em ordem, o que não será possível a partir de agora, graças ao consulado suíço!

Da ich meinen Pass in Mombasa das letzte Mal erneuern konnte, haben sie eine Dame mit dem Gerat von Nairobi nach Mombasa gesendet. Da die meisten Auslandschweier sich an der Kueste befinden. Da es 2027 wieder Zeit ist den Pass zu erneuern, habe ich in Nairobi angefragt, ob sie dies nicht wiederholen koennten. Die Antwort war nein, ich soll nach Nairobi kommen. Da ich 82 und gebehintert bin, ist dies nicht moeglich. Somit werde ich b 2027 keinen Pass mehr besitzen. Ich denke, da ich keine Angehoerigen mehr in der Schweiz habe und nicht mehr reisen werde, brauche ich diesen auch nicht mehr. Somit zwingt mich das Konsulat in Nairobi, illegal im Land zu stehen, da die Behoerden fuer die Erneuerung meines Permit einen Stempel im Pass machen wollen. Ich bin nun 22 Jahre in Kenya und habe immer alle meine Paipiere in Ordung gehalten, was ab jetzt, Dank des schweizer Konsulat, nicht mehr moeglich ist!

JoanBoa
JoanBoa
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.

Antigamente, havia uma embaixada suíça no Luxemburgo, mas atualmente todos os países do Benelux estão agrupados em Haia, nos Países Baixos. É verdade que existe uma unidade móvel no Luxemburgo uma vez por ano, mas quando se é submetido a um tratamento médico por um especialista, a data chega muitas vezes a uma hora errada e é impossível lá chegar, tanto mais que se tem de marcar uma consulta sem escolha de hora. Renovei o meu passaporte em Lausana quando estava a visitar a minha filha. É preciso saber que os suíços no estrangeiro podem renovar o seu passaporte, basta marcar uma consulta.

Avant il y avait une ambassade suisse à Luxembourg, maintenant tout le Benelux est regroupé à La Haye aux Pays Bas. Il y a certes une cellule mobile une fois par an à Luxembourg, mais lorsqu'on est en traitement médical chez un spécialiste, il arrive souvent que la date tombe mal et il est impossible de s'y rendre d'autant plus qu'il faut prendre rendez-vous sans avoir le choix de l'horaire. J'ai renouvelé mon passeport à Lausanne alors que j'étais en visite chez ma fille. Il faut savoir que c'est possible de le faire pour les Suisses de l'étranger, il suffit de prendre rendez-vous.

André Weidenhaupt
André Weidenhaupt
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@JoanBoa

Não posso confirmar todas estas observações. Se é verdade que, normalmente, é necessário deslocar-se a Haia para registar os dados biométricos para a obtenção de um passaporte, o centro consular regional Benelux da Embaixada da Suíça nos Países Baixos desloca-se uma vez por ano à Embaixada da Suíça no Luxemburgo com a sua estação móvel. Este ano, aproveitei a oportunidade e pude escolher a minha marcação, graças a uma ligação fornecida pelo centro consular regional de Haia, com bastante antecedência em relação às datas em que o centro móvel se encontra no Luxemburgo. Também é possível deslocar-se à Suíça, como descreve "JoanBoa" no seu comentário. Note-se que o local mais próximo do Luxemburgo para requerer pessoalmente um passaporte é o serviço de passaportes do cantão de Basileia-Stadt, que fica ainda mais perto do Luxemburgo do que o centro consular de Haia. Basta pedir autorização a este último para marcar uma entrevista em Basileia. O meu marido fê-lo há dois anos e demorou apenas 5 minutos (o que nos permitiu também fazer uma bela visita à Fondation Beyeler)...

Je ne peux pas vraiment confirmer l'ensemble de ces observations. S'il est vrai que l'on doit normalement se déplacer à La Haye pour enregistrer les données biométriques en vue d'établir un passeport, le centre consulaire régional Benelux de l'ambassade de Suisse aux Pays-Bas passe une fois par an avec sa station mobile à l'ambassade de Suisse à Luxembourg. J'en profite cette année et j'ai pu choisir mon rendez-vous, grâce à un lien fourni par le centre consulaire régional de La Haye, suffisamment en amont des dates auxquelles le centre mobile est de passage à Luxembourg. Il est également possible de se déplacer en Suisse, comme le décrit « JoanBoa » dans son commentaire. À noter que le lieu le plus proche du Luxembourg pour faire son passeport physiquement est le bureau des passeports du canton de Bâle-Ville, qui est même plus proche du Luxembourg que le centre consulaire de La Haye. Il suffit de demander l'autorisation à ce dernier avant de prendre rendez-vous à Bâle. Mon mari l'a fait il y a deux ans, et cela ne lui a pris que 5 minutes (ce qui nous a permis de faire une jolie visite à la Fondation Beyeler en sus)...

ZermattTessa
ZermattTessa
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Vivemos no Colorado e no Hawaii. Por isso, para nós, o único consulado é em São Francisco! Mas visitamos a Suíça regularmente, e foi muito fácil conseguir uma marcação para renovar o nosso passaporte diretamente na Suíça! Recomendo uma viagem à Suíça.... o tempo e o dinheiro gastos para chegar a São Francisco (para nós, pelo menos), encontrar um hotel, etc... uma viagem à Suíça e a renovação do passaporte valem bem a pena!

We live in Colorado and Hawaii. So the only consulate is in San Francisco for us! But we also visit Switzerland regularly, and it was super easy to get an appointment to renew our passport directly in Switzerland! __I would recommend a trip to Switzerland....by the time and money spent to travel to San Francisco (for us anyway) get a Hotel etc... a trip to Switzerland and renew the passport is worth while!!

Swissmen@Zurich
Swissmen@Zurich
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Vivo em Guayaquil-Equador e entrei em contacto com a embaixada da Suíça em Quito. Disseram-me que tinha de me deslocar a Quito para obter um novo passaporte. Depois de ter pedido um posto móvel e de lhes ter mostrado exemplos do que se fazia noutros locais, a embaixada suíça mudou de ideias e enviou um e-mail a todos os suíços no estrangeiro em Guayaquil para saber o que precisavam. Na sequência deste pedido, o cônsul organizou um posto móvel para os dados biométricos e informou todos da data em que tínhamos de nos deslocar ao consulado em Guayaquil. Toda esta organização demorou seis meses, mas 34 pessoas pouparam tempo e dinheiro na obtenção dos novos documentos. Muito obrigado a toda a gente da Embaixada da Suíça no Equador.

Lebe in Guayaquil-Ecuador und habe die CH-Botschaft in Quito angefragt. Ich müsse nach Quito reisen um einen neuen Pass zu erhalten wurde mir ausgerichtet. Nachdem ich um eine mobile Station bat und Beispiele aufzeigte wie es andernorts gehandhabt wird, lenkte die CH-Botschaft ein und befragte per Mail alle AuslandschweizerInnen in Guayaquil nach ihrem Bedarf.__Aufgrund der Nachfrage organisierte der Konsul eine mobile Station für die Erstellung der biometrischen Daten und informierte alle wann wir uns im Konsulat in Guayaquil einzufinden haben. Die ganze Organisation dauerte ein halbes Jahr doch sparten sich 34 Personen Zeit und Kosten für die neuen Dokumente. Ein Dank an alle CH-Botschaftsangehörigen in Ecuador.

RCGiger6
RCGiger6
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Quando li o relatório, perguntei a mim próprio: porque não prolongar o passaporte suíço na Suíça? Isso foi mencionado. Desde que ainda se tenha outro passaporte (o que é o caso da mulher de 91 anos), é possível entrar na Suíça com ele se o passaporte suíço tiver caducado. O facto de o passaporte ter caducado não significa que se perca a nacionalidade. Também vivemos nos Estados Unidos e visitamos frequentemente a Suíça. Da última vez, a minha mulher renovou lá o passaporte, sem qualquer problema. E se não tivesse havido tempo suficiente, o passaporte também teria sido enviado para os Estados Unidos.

Also ich den Bericht am lesen war, habe ich gedacht, warum nicht den CH Pass in der Schweiz verlängern lassen? Dies wurde ja dann auch erwähnt. Solange man noch einen andern Pass hat (und das ist ja bei der 91 jährigen Frau der Fall), kann man auch damit in die Schweiz einreisen, falls der CH Pass abgelaufen ist. Nur weil man einen abgelaufenen Pass hat, verliert man ja nicht die Staatsbürgerschaft. Und wir leben auch in den USA und reisen öfters in die Schweiz. Und letzes Mal hat meine Frau ihren Pass da erneuern lassen, ging problemlos und ohne Probleme. Und wenn die Zeit nicht gereicht hätte, hätte man den Pass auch in die USA geschickt.

Hernach Jean-Claude
Hernach Jean-Claude
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Não compreendo porque é que não é possível pedir o meu passaporte suíço na Suíça (sem estar registado numa embaixada).__Queria fazer uma marcação como há 11 anos, mas infelizmente não foi possível, a minha embaixada simplesmente cancelou o meu registo.Já estive três vezes na Suíça, mas não tive direito a um novo passaporte. __Por que razão, se a minha embaixada me anulou o registo sem me escrever (recebi sempre um e-mail e uma mensagem), não posso voltar a registar-me imediatamente? Estou na Áustria há mais de sete anos e há vinte anos (e em Berna, para onde também telefonei, sabiam exatamente isso).

Ich verstehe nicht warum nicht möglich ist mein schweizer Pass in der Schweiz (ohne angemeldet in einem Botschaft zu sein) zu machen.__Ich wollte einen Termin wie vor 11 Jahren nehmen, war leider nicht möglich, mein Botschaft hat mir einfach abgemeldet, ohne Anmeldung nicht möglich.__Sich anmelden eine Hürde, jede Woche eine neue E-Mail mit eine neue Formular verlang.__Bis jetzt sieben, jeder kostet Zeit und Geld (Tax)__Und ein paar sogar nicht leicht auf französisch zu erklären, die Behörden in der französische Schweiz könnte nicht verstehen was ich gebraucht habe.__(Vielleicht Formular mit Nummer wäre leichter für die Verständnis)__War in zwischen drei Mal in der Schweiz, aber kein Recht auf einen neuen Pass.__Wieso wenn mein Botschaft mir abgemeldet hat ohne mir zu Schreiben (Mail und Nachricht habe immer bekommen) mir nicht auch gleich wieder anmelden kann? Bin immer über sieben und zwanzig Jahren in Österreich (und in Bern wo ich auch telefoniert habe genau das gewusst haben) .

ROY
ROY
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Tenho este problema desde 2022, aqui em Tenerife. Tenho dificuldade em andar. Aqui, é preciso ir à Gran Canaria. Eles estão lá 2-3 dias por ano para recolher os dados. Ou uma vez por ano em Tenerife, em Santa Cruz. Depois disso, pode dirigir-se ao consulado suíço em Matrid. Tem de se registar no FDFA, mas isso normalmente não funciona através da Internet. É complicado e não se pode ir a lado nenhum com um passaporte caducado. Não podia ser mais complicado. A vergonha da Suíça🤢🫣🤮.

Das Problem habe ich seit 2022 hier auf Tenerife. Ich bin Gehbehindert. Hier musst Du nach Gran-Canaria schiffen. Dort sind die im Jahr 2-3 Tage um sich die Daten azfzunehmen. Oder dann 1 mal im Jahr auf Tenerife in Santa Cruz. Dann gibts noch eine möglichkeit nach Matrid zu fliegen auf das CH-Konsulat. Da musst Dich beim EDA anmelden nur funktioniert das meistens nicht über das Internet. Es ist kompliziert und mit abgelaufedem Pass reist Du nirgens hinn. Komplizierter gehts nicht mehr. Schande der Schweiz🤢🫣🤮

Hans Rudolf Knecht
Hans Rudolf Knecht
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

Vivemos em Minsk, na Bielorrússia, e temos de ir a Moscovo ou à Suíça para obter novos passaportes. Ambos os processos demoram muito tempo e dinheiro. ____ A embaixada da Suíça em Minsk fica a 20 minutos de carro do local onde vivo, mas não nos pode ajudar nesta questão. A embaixada também não está ativa para outros pedidos, como os vistos de turismo para familiares. Pergunto-me para que serve esta representação no estrangeiro e, sobretudo, o que é que estas pessoas fazem lá durante todo o dia para os seus 40 suíços no estrangeiro.

Wir leben in Minsk, Belarus, und müssen für neue Pässe nach Moskau oder in die Schweiz reisen. Beides mit viel zeitlichem und finanziellen Aufwand verbunden. ____Die Schweizer Botschaft in Minsk liegt 20 Autominuten von meinem Wohnort, ist aber nicht in der Lage uns in dieser Sache zu unterstützen. Auch bei anderen Anliegen, wie Touristen-Visa für Familienangehörige ist die Botschaft untätig. Ich Frage mich, wozu diese Auslandsvertretung nützlich ist, insbesondere was diese Leute dort für ihre 40 Swiss Abroad den ganzen Tag tun

Emilie Ridard
Emilie Ridard SWI SWISSINFO.CH
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@Hans Rudolf Knecht

Olá, nem todas as embaixadas oferecem serviços consulares. Ao que parece, a embaixada de Minsk apenas assegura a representação diplomática. É por isso que não pode renovar os seus documentos de identidade nessa embaixada.

Bonjour, toutes les ambassades n'offrent pas de services consulaires. Il semble que celle de Minsk ait seulement pour fonction une représentation diplomatique. C'est la raison pour laquelle vous ne pouvez pas y renouveler vos papiers d'identité.

Antonella
Antonella
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de IT.

Não tive qualquer problema. Vivo em Piacenza, dirigi-me ao consulado de Milão, que foi muito simpático e cortês, e depois recebi rapidamente os meus documentos em casa, o que foi um excelente serviço para mim.

Nessuna difficoltà. Vivo a Piacenza, mi recò al consolato di Milano.persone gentilissime e cordiali.__Poi ricevo velocemente i miei documenti a domicio.__Ottimo servizio per me.

Swiss1956
Swiss1956
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Sou natural da Suíça e vivo atualmente no Minnesota. O processo de renovação do passaporte tornou-se ainda mais difícil desde que o consulado suíço em Chicago fechou. Estamos agora afectados ao consulado em Nova Iorque - o que, como pode imaginar, não é uma viagem de dois dias! ____ O meu filho vive no Dakota do Sul, ainda mais a oeste, pelo que para ambos é uma viagem e tanto - os voos, os hotéis e as refeições são rapidamente contabilizados. Ocasionalmente, a estação móvel de passaportes vem a Chicago, mas mesmo isso implica uma viagem de pelo menos dois dias.____ Há alguns anos, trouxeram a estação móvel de passaportes para o Minnesota, o que tornou as coisas muito mais fáceis. Seria ótimo se isso pudesse voltar a acontecer um dia.

I’m originally from Switzerland and now live in Minnesota. The passport renewal process has become even more challenging since the Swiss Consulate in Chicago closed. We’re now assigned to the Consulate in New York — which, as you can imagine, is hardly a two day trip!____My son lives in South Dakota, even farther west, so for both of us it’s quite a journey — flights, hotels, and meals add up quickly. Occasionally, the mobile passport station comes to Chicago, but even that means at least a two-day trip.____Years ago, they brought the mobile passport station to Minnesota, which made things so much easier. It would be wonderful if that could happen again someday.

I. Am. Not. A. Potter
I. Am. Not. A. Potter
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Sou suíço e vivo atualmente em Espanha. Tive de tirar um dia de folga do trabalho e gastar muito dinheiro para ir a Madrid, enquanto Barcelona teria sido uma viagem de dois dias. O engraçado é que a minha mulher é cidadã americana e também tem um passaporte biométrico... Tudo é feito por correio e videochamada. É tudo feito em 5 minutos. A minha mãe, que vivia comigo, não podia deslocar-se, estava literalmente acamada e queríamos que ela também fosse a Madrid. Se não renovar os seus documentos, o seu banco confisca a sua conta e outras coisas engraçadas aqui. Ela morreu alguns dias antes de a renovação ser necessária. Tudo isto seria verdade se toda a gente o fizesse, mas, tanto quanto sei, são os únicos (os suíços) que o fazem.

I am Swiss living now in Spain. I had to take a day off and spend a lot of money to go to Madrid, Barcelona would have been a two day trip. __Fun fact is my wife is a US citizen and she has a biometric passport too... They do it all by mail with a video call. All done in 5 minutes. My mother who lived with me was non mobile, literally bed bound and the wanted her to go to Madrid too. If you don't renew tour documents your bank will seize your account and more fun things here. She died a few days before renewal was needed. This whole thing would be real if everyone did, yet as far as I know they're the only ones (the Swiss)

Emilie Ridard
Emilie Ridard SWI SWISSINFO.CH
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@I. Am. Not. A. Potter

Olá,__Obrigado pelo seu relato interessante e comovente, que mostra também as consequências colaterais da impossibilidade de renovar o passaporte. Com os melhores cumprimentos

Bonjour,__Merci pour votre intéressant et touchant témoignage, qui montre aussi les conséquences collatérales auxquelles on peut faire face lorsque l'on est dans l'impossibilité de renouveler son passeport. __Cordialement

swissrat72@gmail.com
swissrat72@gmail.com
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de EN.

Tive de viajar para São Francisco de avião, 1 hora __A renovação foi muito simples e eficiente, marquei uma reunião com 1 mês de antecedência __Os funcionários do consulado foram muito prestáveis e educados!

I had to travel to San Francisco by plane,1 hour __The renewal was very simple and efficient,I made a appointment 1 month ahead __The consulate staff was very helpful and polite!

Doris Ruchti
Doris Ruchti
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.

A irmã do meu companheiro vive na região do Chaco, no Paraguai, há quase 20 anos ou mais. Tem 70 anos e cuidou do marido durante muitos anos até à sua morte. Por esse motivo, não pôde renovar o seu passaporte. Não pode viajar por razões de saúde. Vive em completo isolamento. E, devido à sua perda de audição, não pode sair com muitas pessoas por causa do barulho. Mas tem de viajar pessoalmente para Assunção (= 8 horas de autocarro noturno). Na capital. Escrevi longamente ao FDFA para saber se havia alguma exceção. Não, ela tem de lá ir pessoalmente. Acho isso preocupante. E, pessoalmente, acho que ela vai ficar tão afetada psicologicamente que vai morrer mesmo antes deste evento. Porque é demasiado! Hoje em dia, com a Internet e o vídeo, deveria ser simplesmente possível prestar ajuda não burocrática em casos excepcionais!

Also die Schwester meines Lebenspartners wohnt schon beinahe 20 Jahre oderlänger inm Chaco in Paraguay. Sie ist 70 Jahre alt und hatte ihren Mann jahrelang gepflegt bis zum Tod. Dadurch hatte sie es komplett versäumt Ihren Pass zu erneuern. Gesundheitlich ist sie nicht in der Lage, zu reisen. Sie lebt komplett abgeschieden. Und aufgrund eines Hörsturzes auch nicht fähig unter viele Leute zu gehen , wegen dem Lärm. Sie muss aber persönlich nach Asuncion reisen ( = 8 Std mit dem Nachtbus) . In die Hauptstadt. Ich habe lange mit dem EDA geschrieben ob es nicht ausnahmen gibt. Nein. Sie muss persöndlich dorthin. __Ich finde das bedenklich. Und persöndlich denke ich, dass sie das so mitnehmen wird psychisch, dass sie kurz vor diesem Ereignis sterben wird. Weil das ist einfach zuviel! In der heutigen Zeit, mit Internet und Video, sollte es einfach möglich sein, in Ausnahmefällen unbürokratisch zu helfen!

Emilie Ridard
Emilie Ridard SWI SWISSINFO.CH
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de FR.
@Doris Ruchti

Obrigado pelo seu comentário comovente, que testemunha a realidade de muitos suíços idosos ou com problemas de saúde que vivem no estrangeiro.

Merci de votre touchant commentaire qui témoigne de la réalité de nombreuses et nombreux Suisses âgés ou en mauvaise santé qui vivent à l'étranger.

RCGiger6
RCGiger6
O seguinte comentário foi automaticamente traduzido de DE.
@Doris Ruchti

Pode parecer um pouco cruel, mas se ela não pode viajar, porque é que precisa de renovar o passaporte? Se ela precisar de viajar para a Suíça de repente, pode pedir um passaporte de emergência.

Es mag ja etwas herzlos tönen, aber wenn sie nicht reisen kann, warum muss sie dann den Pass erneuern? Wenn sie plötzlich in die Schweiz muss, kann sie einen Notpass beantragen.

