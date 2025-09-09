La voix de la Suisse dans le monde depuis 1935
Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de vos papiers d’identité à l’étranger?

Modéré par:

Émigration, retour en Suisse, famille, scolarisation, retraites, banques, assurances... je m'intéresse aux Suisses qui vivent à l'étranger et les informe sur les sujets qui les occupent et les préoccupent au quotidien ou plus largement. Passionnée par les langues et les cultures, mon parcours professionnel a fait un petit détour par le marketing et l'assistanat avant de croiser la route du journalisme, à un poste qui me permet, de surcroît, de converser avec le monde entier.

En tant que Suisse qui vivez à l’étranger, vous devez renouveler vos papiers d’identité dans le consulat de votre circonscription consulaire. Or parfois, celui-ci se trouve à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de votre domicile.

Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour renouveler votre passeport ou carte d’identité à l’étranger? Où était-ce et pour quelles raisons? Quelles solutions vous ont été proposées?

Ou, au contraire, tout se passe-t-il toujours sans encombres pour vous et votre famille? Dans ce cas, qu’appréciez-vous particulièrement dans l’organisation suisse?

Vos commentaires sont susceptibles d’être utilisés dans un article ultérieur.

