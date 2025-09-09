Quelles difficultés avez-vous rencontrées lors du renouvellement de vos papiers d’identité à l’étranger?

En tant que Suisse qui vivez à l’étranger, vous devez renouveler vos papiers d’identité dans le consulat de votre circonscription consulaire. Or parfois, celui-ci se trouve à plusieurs centaines, voire plusieurs milliers de kilomètres de votre domicile.

Avez-vous déjà rencontré des difficultés pour renouveler votre passeport ou carte d’identité à l’étranger? Où était-ce et pour quelles raisons? Quelles solutions vous ont été proposées?

Ou, au contraire, tout se passe-t-il toujours sans encombres pour vous et votre famille? Dans ce cas, qu’appréciez-vous particulièrement dans l’organisation suisse?

Vos commentaires sont susceptibles d’être utilisés dans un article ultérieur.