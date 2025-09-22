The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Welche Schwierigkeiten hatten Sie bei der Erneuerung Ihres Passes im Ausland?

Gastgeber/Gastgeberin

Auswanderung, Rückkehr in die Schweiz, Familie, Schulbildung, Renten, Banken, Versicherungen... Ich interessiere mich für die Schweizer und Schweizerinnen im Ausland und informiere sie über alltägliche oder grössere Themen, die sie beschäftigen und betreffen. Begeistert von Sprachen und Kulturen, führte mich mein beruflicher Werdegang über Stationen im Marketing und als Assistentin schliesslich in die Welt des Journalismus, in einer Position, die es mir zudem ermöglicht, mit der ganzen Welt zu kommunizieren.

Als Schweizer:in im Ausland müssen Sie Ihren Pass im Konsulat Ihres Konsularbezirks erneuern lassen. Manchmal befindet sich dieses jedoch mehrere hundert oder sogar mehrere tausend Kilometer von Ihrem Wohnort entfernt.

Sind Sie schon einmal auf Schwierigkeiten gestossen, als Sie Ihr Ausweisdokument im Ausland erneuern wollten? Wo war das, und aus welchen Gründen? Welche Lösungen wurden Ihnen vorgeschlagen?

Oder ist bei Ihnen das Gegenteil der Fall und es läuft für Sie und Ihre Familie immer alles reibungslos ab? Was schätzen Sie besonders an den schweizerischen Abläufen?

Ihre Kommentare können in einem späteren Artikel verwendet werden.

Diskutieren Sie mit!

Ihre Beiträge müssen unseren Richtlinien entsprechen. Wenn Sie Fragen haben oder ein Thema für eine Debatte vorschlagen möchten, wenden Sie sich bitte an uns!
Aiko57
Aiko57
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

In Spanien befindet sich das Konsulat in Barcelona, also 500 km von meinem Wohnort entfernt. Aber zweimal im Jahr verschiebt es sich, im Frühling nach Valencia und im Herbst nach Alicante, was mir ermöglicht, meine Dokumente 100 km von meinem Wohnort entfernt zu erneuern.__Erneuerung letztes Jahr in Alicante mit viel Leichtigkeit und sehr netten Mitarbeiterinnen __Freundliche Grüsse

En Espagne le consulat se trouve à Barcelone, soit à 500 km de mon domicile. Mais, deux fois par année il se déplace, le printemps à Valence et l'automne à Alicante, ce qui me permet de renouveler mes documents à 100 km de chez moi.__Renouveler l'année dernière à Alicante avec beaucoup de facilité et des collaboratrices très agréable __Amicalement

C.Tuscher
C.Tuscher
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Antrag auf Erneuerung des Reisepasses und der Identitätskarte beim Schweizer Konsulat in Lyon und Antwort des Konsulats: "Es ist nur möglich, eine Identitätskarte auszustellen, ohne sich vor Ort zu begeben, wenn ein ärztliches Attest vorgelegt wird. Für den Pass müssen Sie unbedingt nach Lyon oder in ein Erfassungszentrum in der Schweiz kommen."__ Als Einwohner von Romans sur Isère muss ich, um nach Lyon zu gelangen, mit dem Auto nach Valence fahren, den Zug nach Lyon nehmen und ein Taxi nach Villeurbanne nehmen. Das Problem ist, dass ich 80 Jahre alt bin und einen behinderten Ehemann betreue. Einzige Lösung: Erneuerung des Personalausweises mit ärztlichem Attest und keine Reisen mehr in Länder, die einen Reisepass verlangen!

Demande de renouvellement du passeport et de la carte d’identité au Consulat suisse de Lyon et réponse de ce dernier : "Il est uniquement possible d'établir une carte d'identité sans se déplacer sur présentation d'un certificat médical. Pour le passeport, il faut impérativement venir à Lyon ou dans un centre de saisie en Suisse"__Habitant Romans sur Isère, pour aller à Lyon il me faut aller à Valence en voiture, prendre le train pour Lyon et un taxi pour Villeurbanne. Problème j'ai 80 ans et suis l'aidante d'un mari handicapé ! Seule solution le renouvellement de la carte d'identité avec certificat médical et fin des voyages dans des pays qui demandent un passeport !

Dominique G.
Dominique G.
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Guten Tag. __Ich lebe in der Bretagne und um meinen Pass zu erneuern, muss ich zur Botschaft in Paris gehen. __Es gibt nämlich kein Konsulat, das näher an meinem Wohnort liegt. __Ich muss also eine Zug- und TGV-Reise von etwa drei Stunden machen. __Aber was mich besonders überrascht hat, ist, dass man drei Monate warten muss, um einen Termin zu bekommen... das ist wirklich sehr lange, die französische Verwaltung, obwohl sie nicht schnell ist, wenn es um die Ausstellung von Pässen geht, ist geschlagen. __Wenn Sie unglücklicherweise verhindert sind, warten Sie weitere 2 Monate, um einen neuen Termin zu bekommen. __Termine werden nur morgens zwischen 9 und 12 Uhr vergeben. Auch das ist überraschend, erklärt aber die Verzögerungen. __Ich weiss, dass die Fristen in der Schweiz einige Tage betragen. Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer sind klar benachteiligt. __An den freundlichen Mitarbeitern der Botschaft gibt es nichts auszusetzen. __Herzlichst __Dominique

Bonjour. __Je vis en Bretagne et pour renouveler mon passeport je dois me rendre à l’ambassade à Paris. __En effet il n’y a pas de consulat plus proche de mon lieu de résidence. __Il faut donc faire un voyage en train et TGV d’environ 3 heures. __Mais ce qui m’a particulièrement surprise, c’est qu’il faille attendre 3 mois pour obtenir un rendez-vous… c’est tout de même très long, l’administration française pourtant pas rapide en ce qui concerne l’établissement de passeports, est battue. __Si par malheur vous avez un empêchement, vous attendez encore 2 mois pour obtenir un nouveau rendez-vous. __Les rendez-vous sont donnés uniquement le matin entre neuf heures et midi. Cela aussi est surprenant mais explique les délais. __Je sais qu’en Suisse les délais sont de quelques jours. Les Suisses de l’étranger sont clairement défavorisés. __Rien à redire sur le personnel de l’ambassade qui est fort aimable. __Cordialement __Dominique

Sophie Hyland-Monney
Sophie Hyland-Monney
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Ich habe meinen Pass beim Schweizer Konsulat in New York erneuert. Schnell, effizient und ein wirklich toller Empfang. Der einzige Haken: In meinem Pass steht "EDA" als Ausstellungsort. Ich lebe in den Vereinigten Staaten, wo Schweizer als echte Pestizide angesehen werden. An dem Tag, an dem ich in mein Heimatland zurückkehre und hoffe, ein Bankkonto zu eröffnen, muss ich meinen Pass neu machen, damit er Freiburg anzeigt!!__Ein kleines Detail, an das ich überhaupt nicht gedacht hatte!!!

J'ai renouvelle mon passeport aupres du Consulat Suisse a New-York. Rapide, efficace et un accueil vraiment formidable. Le seul hic, mon passeport indique "DFAE" comme lieu de delivrance. J'habite aux Etats-Unis, ou les Suisses sont consideres comme de vrais pestiferes. Le jour ou je rentre au pays et espere ouvrir un compte en banque, je devrai refaire mon passeport pour que celui-ci indique Fribourg !!__Petit detail auquel je n'avais pas du tout pense !!

Clan Brew
Clan Brew

Ich wohne in Colorado, muss aber nach San Francisco reisen (fliegen), um neuen Schweizer Pass und ID zu erneuern.____Wenn wir in der Nähe von Chicago (Illinois) wohnten (bevor COVID), gab es noch ein Mobil-Konsulat nachdem das Chicago Konsulat geschlossen wurde.____Ich have begonnen, zu planen ... um zu sehen, ob ich am gleichen Tag hin- und zurückfliegen kann, oder ob ich auch noch eine Übernachtung einberechnen muss.____Ich hatte mir überlegt, den Pass und ID diesen Sommer in der Schweiz während unserem Besuch bei meinen Eltern zu erneuern, aber alles was ich gelesen hatte, deutete darauf hin, dass ich als Auslandschweizer den Pass und ID bei meinen Heimat-Vertretung (Konsulat in San Francisco) erneuern muss ...

Emilie Ridard
Emilie Ridard SWI SWISSINFO.CH
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.
@Clan Brew

Guten Tag, __Es ist tatsächlich möglich, den Ort zu wählen, an dem Ihre biometrischen Daten erfasst werden sollen: __- in Ihrem Generalkonsulat in San Francisco (weil es dafür ausgerüstet ist), __- in einer anderen Schweizer Vertretung weltweit,__- in einem Passbüro in der Schweiz - vorausgesetzt, Sie haben vorher einen Termin vereinbart.

Bonjour, __Il est en fait possible de choisir le lieu où faire relever vos données biométriques: __- dans votre consulat général de San Francisco (car il est équipé pour), __- dans une autre représentation suisse dans le monde,__- dans un bureau de passeport en Suisse - sous réserve d'avoir pris rendez-vous au préalable.

R. Cottier
R. Cottier
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus FR übersetzt.

Guten Tag an alle. Die Verlängerung meines Reisepasses in Marseille ist sehr gut gelaufen. Die Online-Terminvereinbarung war einfach und der Empfang im Konsulat herzlich. Erhalt des Dokuments 3 Wochen später. 👍🏻👍🏻

Bonjour à tous. Le renouvellement de mon passeport à Marseille c’est très bien passé. La prise de rendez-vous en ligne est facile et l’accueil au consulat chaleureux . Réception du document 3 semaines plus tard. 👍🏻👍🏻

Rafiq Tschannen
Rafiq Tschannen
Der folgende Kommentar wurde automatisch aus EN übersetzt.

Ich habe in 15 Ländern gelebt, in Europa, Asien, Afrika und der Karibik. Ich hatte nie ein Problem mit der Erneuerung meines Passes. Die Schweizer Botschaften und Konsulate waren immer hilfsbereit und effizient.

I have lived in 15 countries, in Europe, Asia, Africa, the Caribbean. I never had a problem renewing my passport. The Swiss Embassies and Consulates were always helpful and efficient.

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft