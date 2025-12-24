Sul da Califórnia em alerta máximo por risco de fortes tempestades no Natal

Alertas de enchentes repentinas estão em vigor em Los Angeles e na maior parte do sul da Califórnia nesta quarta-feira (24), enquanto uma das piores tempestades recentes trazia chuvas torrenciais e temores de deslizamentos de terra mortais.

Impulsionada por um rio atmosférico conhecido como “Pineapple Express”, que transporta umidade abundante do Havaí para a Costa Oeste, a tempestade deve despejar o equivalente a vários meses de chuva nos próximos dias, segundo as autoridades.

“Espera-se enchentes repentinas generalizadas e severas”, disse o Serviço Nacional de Meteorologia, acrescentando que “vidas e propriedades correm grande risco”.

A primeira onda de chuvas fortes atingiu a região na noite de terça-feira, intensificando-se na manhã desta quarta-feira, quando as autoridades emitiram um breve alerta de tornado, posteriormente cancelado, para várias comunidades em Los Angeles, a segunda cidade mais populosa dos Estados Unidos.

Los Angeles amanheceu com destroços de árvores bloqueando ruas, leves enchentes e milhares de cortes de energia devido a cabos derrubados pela tempestade.

As áreas costeiras de Pacific Palisades e Malibu estão sob alerta especial enquanto tentam se recuperar dos devastadores incêndios florestais de janeiro. O terreno, ainda suscetível a deslizamentos de terra, permanece vulnerável a mais erosão se a chuva persistir.

Abrigos foram abertos em toda a região após alguns moradores do sul da Califórnia receberem ordens de evacuação.

Diversas rodovias importantes estão fechadas por alertas de enchentes repentinas em vigor em grandes áreas do sul da Califórnia.

Ariel Cohen, meteorologista do Serviço Nacional de Meteorologia (NWS), alertou os veículos de imprensa que, da tarde desta quarta-feira até sexta-feira, “muitas áreas provavelmente sofrerão enchentes significativas, juntamente com deslizamentos de rochas e lama, especialmente em altitudes mais elevadas”.

“Se você planejava pegar a estrada no Natal, por favor, reconsidere seus planos”, acrescentou.

Os meteorologistas preveem rajadas de vento de até 127,8 quilômetros por hora nas montanhas e desertos do condado de Los Angeles.

