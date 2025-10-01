The Swiss voice in the world since 1935

Suprema Corte dos EUA permite que diretora do Fed continue no cargo

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
2 minutos

A Suprema Corte dos Estados Unidos decidiu, nesta quarta-feira (1º), que Lisa Cook, diretora do Federal Reserve (Fed, banco central), a quem o presidente Donald Trump tenta destituir, pode permanecer em seu cargo por enquanto. 

A Corte rejeitou o pedido apresentado por Trump para destitui-la com urgência e informou que só analisará o caso após janeiro de 2026. Trump considerava que tinha autoridade para demiti-la com efeito imediato. 

O governo “removeu legalmente” Cook e espera “obter uma vitória definitiva após apresentar nossos argumentos orais perante a Suprema Corte em janeiro”, disse um porta-voz da Casa Branca à AFP.

O presidente a acusa de ter mentido aos bancos ao solicitar financiamentos imobiliários pessoais, já que havia apresentado duas residências como principais. 

Primeira mulher negra a assumir a direção do Fed, nomeada pelo democrata Joe Biden, Cook recorreu à Justiça para permanecer no cargo. 

A Casa Branca tentou impedir sua participação na reunião de política monetária em meados de setembro, sem sucesso. 

O caso levanta a questão dos limites do poder presidencial sobre uma instituição que dirige a política monetária do país e define as taxas de juros. 

Os mandatos dos diretores são deliberadamente longos (14 anos). No caso de Cook, até 2038. 

A lei especifica que Trump pode destituir um diretor com “motivo válido”, expressão que a jurisprudência geralmente associa à comprovação de faltas graves ou desvios. 

Os advogados de Cook consideram que a questão dos financiamentos imobiliários é um “pretexto” para liberar um cargo na cúpula do Fed, onde Donald Trump gostaria de colocar um aliado.

myl/tmc/jz/mar/jc/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

Mostrar mais

Debate
Moderador: Benjamin von Wyl

Você confia na resiliência democrática do seu país?

As democracias enfrentam desafios internos e externos. Seu país resistiria ao autoritarismo? Participe do debate!

Participe da discussão
5 Curtidas
44 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Katy Romy

O seu país de residência oferece uma identidade digital?

A Suíça está votando um novo sistema de identificação eletrônica. O seu país de residência já introduziu um? E isso facilita a sua vida?

Participe da discussão
27 Curtidas
38 Comentários
Visualizar a discussão

Mostrar mais

Debate
Moderador: Dominique Soguel

Que lições podemos tirar sobre os riscos e as vantagens de cumprir os tratados nucleares?

Rússia, Ucrânia, Coreia do Norte, Israel, Irã. Qual é o sentido dos acordos nucleares se vale a pena ignorá-los?

Participe da discussão
4 Curtidas
13 Comentários
Visualizar a discussão
Mais debates

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR