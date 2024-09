Tempestade tropical Helene ganha força e vai se tornar furacão no Golfo do México

reuters_tickers

3 minutos

Por Rich McKay e Brendan O’Brien

(Reuters) – A tempestade tropical Helene deve se tornar um furacão nesta quarta-feira, ganhando força rapidamente no leste do Golfo do México e ameaçando o Estado norte-americano da Flórida nos próximos dois dias.

Mais de 40 milhões de pessoas nos Estados da Flórida, Geórgia e Alabama estão sob alertas de furacão e tempestade tropical enquanto o Helene avança para noroeste, próximo à costa da Península de Yucatán, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos Estados Unidos nesta quarta-feira.

Várias operações de retiradas de moradores estão sendo ordenadas na costa do Golfo da Flórida, incluindo nos condados de Sarasota e Charlotte, e dezenas de cidades fecharam escolas.

As autoridades do condado de Pinellas ordenaram evacuações em locais que incluem casas de repouso, centros de vida assistida e hospitais próximos à costa. O condado fica em uma península cercada pela Baía de Tampa e pelo Golfo do México.

“Ainda há tempo para se preparar, revisar o plano para furacões e se certificar que ele está sendo executando”, disse o governador da Flórida, Ron DeSantis, a jornalistas.

O Helene está registrando velocidades de vento de 160 quilômetros por hora, bem próximo da força de um furacão. A previsão é de que o fenômeno se tornará um furacão ainda nesta quarta-feira, à medida que se desloca sobre as águas quentes do Golfo, informou o Serviço Nacional de Meteorologia dos EUA.

“A previsão é de que a tempestade se fortaleça rapidamente sobre o leste do Golfo do México e se torne um grande furacão na quinta-feira”, disse o centro de meteorologia.

Helene deve se tornar uma tempestade de categoria 3 antes de atingir a região de Big Bend, na Flórida, ao sul de Tallahassee, na quinta-feira, segundo meteorologistas.

Um furacão é considerado grande quando atinge as categorias 3, 4 ou 5 na Escala de Ventos de Furacões Saffir-Simpson, de cinco níveis, sendo capaz de causar danos devastadores ou até mesmo catastróficos.

A tempestade deve produzir ondas de 4,6 metros, que coloca vidas em risco. Climatologistas também esperam que o fenômeno despeje até 38,1 centímetros de chuva em alguns pontos isolados da região, causando consideráveis inundações urbanas e repentinas, segundo o Centro Nacional de Furacões.

Os moradores da possível rota do furacão estão sendo orientados a se prepararem para ficarem sem energia por até uma semana, disseram as autoridades de emergência da Flórida.