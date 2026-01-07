The Swiss voice in the world since 1935
Democracia
Principais artigos
Ver todos os artigos sobre este tema
Democracia suíça
Newsletter
Ver todas as newsletters

Temporal de neve causa caos no transporte em vários países europeus

afp_tickers
Este conteúdo foi publicado em
3 minutos

Uma tempestade de neve que atinge a Europa provocou caos no transporte de vários países europeus nesta quarta-feira (7), mas também deixou paisagens de inverno que encantam turistas.

Pelo terceiro dia, o manto branco que cobriu várias capitais obrigou o cancelamento de centenas de voos nos Países Baixos, na França e na Bélgica e à suspensão de bondes na Suécia.

Os aeroportos de Paris e Amsterdã foram os mais afetados. Segundo as autoridades holandesas, mais de mil viajantes foram obrigados a passar a noite em Schiphol.

Seis pessoas morreram em acidentes relacionados ao clima. Cinco mortes foram confirmadas na França na terça-feira, enquanto uma mulher morreu na Bósnia devido às fortes nevascas e chuvas que provocaram inundações e cortes de energia nos Bálcãs.

Também houve interrupções em larga escala no transporte rodoviário e ferroviário.

Os trens belgas com destino aos Países Baixos ficaram bloqueados na última estação antes da fronteira, segundo a gestora da rede belga Infrabel. No Reino Unido, vários trens do Eurostar que ligam Londres a Amsterdã, Roterdã e Paris foram cancelados ou atrasados, informou a empresa.

Na Escócia, centenas de escolas permaneceram fechadas pelo terceiro dia consecutivo.

O deputado escocês Andrew Bowie, que classificou a situação como “crítica”, pediu ao governo que mobilize “todos os recursos disponíveis, incluindo as forças armadas”, para ajudar na retirada da neve e no fornecimento de bens de primeira necessidade.

Para pessoas em situação de rua, a onda de frio é um pesadelo adicional.

Boubacar Camara, da Guiné, contou à AFP que não tinha opção.

“Você precisa se manter forte, se garantir de não morrer”, disse o jovem de 19 anos, que dorme em uma barraca na capital francesa.

“Não podemos fazer nada contra o frio, não estou acostumado com isso de forma alguma”, afirmou.

– “Realmente lindo” –

Alheios ao caos, turistas em Paris aproveitam o manto branco e registram o momento em fotos.

Eles passeavam por pontos emblemáticos da Cidade Luz, como a Torre Eiffel ou a catedral de Notre Dame, e alguns até se aventuravam esquiando e praticando snowboard na colina de Montmartre.

“Foi incrível! Eu tinha planejado ir hoje ao Monte Saint-Michel, mas tive que cancelar por causa dessas fortes nevascas. Mesmo assim, é realmente lindo”, disse Tetshu Shanno, um turista japonês de 18 anos.

Erwan Damy, um gerente comercial da Ilha da Reunião, disse estar “muito feliz”. “Parece que é raro, então tive sorte de ver isso”, comentou encantado, embora reconheça que o chão está escorregadio e que é preciso ter cuidado porque “é bastante perigoso”.

O perigo levou os trens de alta velocidade franceses a reduzir a velocidade, segundo a operadora SNCF, enquanto nas estradas da região parisiense houve mais de 600 km de congestionamentos, de acordo com o site de gestão de tráfego em tempo real Sytadin.

A agência meteorológica nacional Météo-France considerou a tempestade um fenômeno de “amplitude rara no clima atual”.

Na Dinamarca, as autoridades da região setentrional da Jutlândia alertaram a população para a preparação diante de uma forte nevasca, mas disseram que a situação está sob controle.

bur-dsa/bfi/rnr/erl/meb/lm/aa

Mais lidos

Os mais discutidos

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR

SWI swissinfo.ch - sucursal da sociedade suíça de radiodifusão SRG SSR