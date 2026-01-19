Tesouro dos EUA adverte contra retaliação da UE por tarifas pela Groenlândia

O secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Scott Bessent, advertiu a União Europeia, nesta segunda-feira (19), contra a imposição de tarifas retaliatórias frente às ameaças do presidente americano, Donald Trump, de impor sobretaxas a países europeus contrários à sua ambição de tomar a Groenlândia.

“Acho que seria muito insensato”, declarou Bessent a jornalistas no primeiro dia do Fórum Econômico Mundial, em Davos, na Suíça, onde explicou que Trump quer controlar este território autônomo dinamarquês do Ártico, pois o considera um “ativo estratégico”.

“Não vamos externalizar nossa segurança hemisférica a ninguém”, acrescentou.

Quando perguntado sobre a mensagem de Trump ao primeiro-ministro da Noruega, Jonas Gahr Store, na qual pareceu relacionar sua pressão sobre a Groenlândia ao fato de não ter ganhado o Prêmio Nobel da Paz, Bessent respondeu: “Não sei nada sobre a carta do presidente para a Noruega”.

“Acredito que seja uma completa bobagem que o presidente vá fazer isto por causa do Prêmio Nobel”, acrescentou.

Trump declarou, no fim de semana, que a partir de 1º de fevereiro, Reino Unido, Dinamarca, Finlândia, França, Alemanha, Países Baixos, Noruega e Suécia estariam sujeitos a uma sobretaxa de 10% sobre todos os produtos enviados aos Estados Unidos até que a Dinamarca aceite ceder a Groenlândia.

O anúncio provocou acusações revoltadas de “chantagem” por parte dos aliados do Estados Unidos, e o vice-chanceler alemão, Lars Klingbeil, declarou, nesta segunda, que a Europa estava preparando respostas.

