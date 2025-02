Texanos correm para se vacinar após morte de criança por sarampo nos EUA

afp_tickers

4 minutos

Sentada no colo de seu pai, Shado, de 5 anos, está prestes a ser vacinada. “Respira fundo… Já foi, você é muito corajosa”, diz uma enfermeira. Um surto de sarampo nos Estados Unidos, que já causou uma morte, fez com que a população buscasse imunização.

Mark Medina chegou com seus filhos Shado e Azazel a um centro de saúde em Lubbock, uma cidade no noroeste do Texas, que iniciou uma campanha ativa de vacinação. Em um dos hospitais da cidade, uma criança não vacinada morreu após contrair sarampo.

“Minha esposa viu algo no Facebook que dizia que uma criança pequena não sobreviveu, teve sarampo e faleceu aqui em Lubbock, então ficamos um pouco assustados e pensamos: Ok, é hora de irmos nos vacinar”, disse à AFP esse pai de família de 31 anos.

O epicentro do surto foi localizado ao sul de Lubbock, no condado de Gaines, onde há uma grande população menonita, uma seita cristã com histórico de resistência às vacinas. A lei do Texas permite não se vacinar por motivos de consciência.

“Não sabemos como esse primeiro caso surgiu, mas ocorreu em uma população que tradicionalmente não vacina seus filhos. E o sarampo é realmente contagioso, é o vírus mais contagioso que conhecemos”, disse Rachel Dolan, funcionária do Departamento de Saúde Pública de Lubbock.

“Só aquela pequena faísca causou muitos casos e uma propagação rápida nessa população”, acrescentou.

Desde o início do ano, foram registrados 146 casos de sarampo no Texas e uma dezena no estado vizinho do Novo México, a grande maioria em crianças não vacinadas.

Cerca de vinte delas estão hospitalizados no Texas e os funcionários de saúde alertam que o surto vai piorar.

Os contágios ocorrem em um momento em que Robert F. Kennedy Jr., criticado por afirmar que a vacina contra sarampo, caxumba e rubéola (MMR) está relacionada ao autismo, iniciou seu mandato como secretário de Saúde do governo de Donald Trump.

Kennedy Jr. minimizou o assunto e afirmou que o fato “não é incomum e acontece todos os anos”.

– Corrida para se vacinar –

Essa morte ocorre também em meio a uma diminuição das taxas de imunização em todo o país.

O Centro para Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomenda uma taxa de vacinação de 95% para manter a “imunidade coletiva”.

No entanto, a cobertura entre as crianças do jardim de infância caiu de 95,2% no ano letivo de 2019-2020 para 92,7% em 2023-2024.

A notícia da morte do menor alertou os cidadãos de Lubbock, não apenas os pais de crianças pequenas, mas também adultos que não estão vacinados.

“Ouvi sobre a criança, e essa é uma das razões pelas quais venho, para ficar no lado seguro”, comentou José Luis Aguilar, um motorista de 57 anos que seu chefe incentivou a se vacinar.

“À medida que o surto cresceu, e infelizmente foi divulgado que houve uma morte relacionada a esse surto, vimos um aumento nas pessoas que vêm se vacinar”, explicou Dolan.

“Existem setores da nossa população que têm dúvidas. E então vimos que algumas dessas pessoas perceberam que essa ameaça é mais iminente e tomaram a decisão de se vacinar”, acrescentou.

Dolan destacou que a vacina MMR contra sarampo, caxumba e rubéola é uma das mais eficazes que existem, e que duas doses dela protegem em cerca de 97% de uma pessoa que foi exposta ao vírus.

– Altamente contagioso –

O sarampo é um vírus respiratório transmitido através de gotículas quando uma pessoa infectada respira, tosse ou espirra.

Durante os surtos, aproximadamente uma em cada cinco pessoas infectadas precisa ser hospitalizada e uma em cada 20 desenvolve pneumonia.

Os Estados Unidos registraram 285 casos de sarampo em 2024, de acordo com o CDC. O maior surto recente ocorreu em 2019, com 1.274 casos, principalmente em comunidades judaicas ortodoxas de Nova York e Nova Jersey, o maior total nacional em décadas.

Embora o sarampo tenha sido declarado eliminado nos EUA em 2000, os surtos persistem a cada ano.

mav/val/jb/aa