Texas procura meninas desaparecidas após enchentes que deixaram 50 mortos

Os serviços de resgate do Texas procuravam neste domingo 27 meninas desaparecidas em enchentes que devastaram o estado do sul dos Estados Unidos e deixaram, até o momento, um balanço de pelo menos 50 mortos.

As cheias foram causadas por tempestades que começaram na tarde de ontem no centro do estado e prosseguiram durante a noite e a madrugada deste sábado, embora com menor intensidade.

“Recuperamos 43 pessoas falecidas no condado de Kerr. Entre elas, há 28 adultos e 15 crianças”, declarou o xerife da área, Larry Leitha, que também citou 850 moradores retirados de suas casas, incluindo oito feridos.

No condado de Travis, quatro pessoas morreram e 13 estão desaparecidas, disse à AFP o diretor do departamento de informação pública, Hector Nieto.

O corpo de uma mulher de 62 anos foi encontrado no condado de Tom Green, informou a polícia. Duas pessoas morreram no condado de Burnet, segundo o coordenador de gestão de emergências da região, Derek Marchio.

Das quase 750 meninas que participavam de um acampamento de verão cristão às margens do rio Guadalupe, 27 estão desaparecidas, informou Dalton Rice, líder municipal da cidade de Kerrville.

No acampamento, quase toda a água já havia recuado hoje, revelando uma paisagem de destruição, com dezenas de carros encalhados, alguns deles presos em árvores, e vegetação arrancada.

O caos reinava nas cabanas que abrigavam as meninas, onde o chão estava coberto de lama e as janelas estavam quebradas.

Michael, 40, contou que dirigiu de Austin, a 150 km, para buscar a filha, 8, cujos pertences recuperou. “Passamos o dia inteiro em Kerrville ontem, nas unidades de gestão de crise. Na manhã de hoje, quando soubemos que poderia haver gente aqui, meu irmão e eu viemos de caminhão o mais rapidamente possível, para ver se encontrávamos alguma coisa.”

Equipes de resgate vasculhavam a área em busca das meninas desaparecidas.

– Buscas –

O portal informativo da comunidade de Kerrville exibia tributos às vítimas da localidade, incluindo o proprietário e diretor do acampamento, Dick Eastland.

O governador do Texas, Greg Abbott, disse que vai expandir a declaração de estado de emergência e pediu recursos federais adicionais ao presidente Donald Trump. “O Texas fará todo o possível para garantir que todas as pessoas desaparecidas sejam encontradas”, publicou no X.

Equipes aéreas, terrestres e aquáticas faziam buscas ao longo do rio Guadalupe, informou o chefe do departamento de gestão de emergências do Texas, Nim Kidd. “Continuaremos as buscas até encontrarmos todos os desaparecidos.”

Funcionários do governo e moradores ficaram impressionados com o nível de intensidade e a rapidez das enchentes.

“As previsões estavam definitivamente erradas. A chuva foi o dobro do esperado”, disse Dalton Rice, funcionário da administração de Kerrville.

O papa americano Leão XIV expressou condolências neste domingo às famílias das vítimas das enchentes no Texas.

“Quero expressar minhas sinceras condolências a todas as famílias que perderam entes queridos, em particular suas filhas, que estavam em um acampamento de verão durante o desastre provocado pela enchente do rio Guadalupe no Texas. Rezamos por eles”, declarou em inglês o pontífice, após a bênção dominical do Angelus.

A secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, “chegará em breve ao local”, anunciou Donald Trump na rede Truth Social. “Melania [primeira-dama] e eu rezamos por todas as famílias afetadas por esta tragédia horrível.”

Noem declarou que a Guarda Costeira está “desafiando as tempestades” para retirar os moradores presos. Ela prometeu, em uma mensagem na rede social X, seguir trabalhando “todo o tempo possível”.

Cerca de 500 socorristas e 14 helicópteros foram mobilizados, e a Guarda Nacional e a Guarda Costeira do Texas enviaram reforços.

Segundo autoridades, o nível do rio Guadalupe cresceu quase 8 metros em 45 minutos. O serviço meteorológico informou que mais de 300 milímetros de chuva caíram durante a noite, um terço da média de precipitações em um ano.

“O que normalmente cai em um ano caiu em um dia”, declarou à AFP Gerardo Martínez, 61 anos, proprietário de um restaurante localizado nas imediações de um mirante sobre o rio. “A água chegou às copas das árvores. Carros e casas inteiras foram arrastadas” pelas inundações, disse.

As cheias repentinas, que acontecem quando o solo não é capaz de absorver chuvas intensas, são relativamente comuns, mas cientistas destacam que, nos últimos anos, as mudanças climáticas provocadas pelo homem tornaram eventos extremos, como inundações, secas e ondas de calor, mais frequentes e intensos.

